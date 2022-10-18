Полиция Дании сообщила о повреждении «Северных потоков» мощными взрывами

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате мощных взрывов, заявила полиция Копенгагена, военные и служба безопасности Дании (PET) после проведенного расследования.

«Расследование подтвердило, что газопроводам «Северный поток» и «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании был нанесен значительный ущерб, и что ущерб был вызван мощными взрывами», — говорится в сообщении.

С момента возникновения утечки место ЧП было обследовано не один раз.

«Невозможно сказать, когда расследование будет завершено», — сказано в пресс-релизе полиции Дании.

Кроме того, полиция Копенгагена и PET создают по данному делу совместную следственную группу.

Ранее во вторник шведская газета Expressen опубликовала первые кадры повреждений «Северного потока». Издание получило разрешение на фотосъемку от властей Швеции и Дании. По информации Expressen, мощность взрывов составила 2,3 балла по шкале Рихтера.

Накануне WSJ сообщила, что немецкие следователи считают саботаж основной причиной аварий на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». При этом они не смогли определить причастных к взрывам.

Утечку газа сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» — выявили 26 сентября. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин назвал происшествия актами международного терроризма. По факту ЧП следователи ФСБ РФ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

13 октября вице-премьер России Александр Новак подтвердил, что РФ до сих пор не допущена к расследованию, и выразил надежду на то, что ситуация изменится.