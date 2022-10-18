Шведская газета опубликовала первые кадры повреждений «Северного потока»

Шведская газета Expressen опубликовала 18 октября первые подводные фотографии с места аварии на «Северном потоке».

На одном из трех снимков виден ровный край трубы, на двух других — деформированные металлические участки газопровода.

Издание получило разрешение на фотосъемку от властей Швеции и Дании. Для того чтобы сделать снимки на глубине 80 м, журналисты привлекли норвежскую компанию Blueye Robotics.

«Повредить такой толстый металл может лишь воздействие экстремальной силы. По одной из версий, вдоль трубы образовалась длинная трещина», — сказал оператор беспилотника Тронд Ларсен.

По данным Expressen, мощность взрывов составила 2,3 балла по шкале Рихтера.

Накануне WSJ сообщила, что немецкие следователи считают саботаж основной причиной аварий на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». При этом они не смогли определить причастных к взрывам.

Утечку газа сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» — обнаружили 26 сентября. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин назвал происшествия актами международного терроризма. По факту ЧП следователи ФСБ РФ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

Ранее, 10 октября, пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток» в 2015 году.

Он напомнил, что 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». По словам Куприянова, взрыватель лежал точно в пространстве между нитками газопровода.

13 октября вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что Россия до сих пор не допущена к расследованию, и выразил надежду на то, что ситуация изменится.

14 октября стало известно, что Германия, Швеция и Дания отказались совместно вести расследование аварий на газопроводах «Северный поток». Из объединенной следственной группы вышли сначала шведы, а затем и датчане.

В тот же день телеканал ARD со ссылкой на немецких следователей сообщил, что повреждения газопроводов могли возникнуть только вследствие взрывов. В связи с этим Генпрокуратура ФРГ инициировала расследование по фактам «причинения взрыва» и «антиконституционного саботажа».