Следователи ФРГ назвали причину ЧП на «Северных потоках»

Повреждения на «Северных потоках» могли возникнуть только вследствие взрывов, считают следователи из Германии. Об сообщает немецкий телеканал ARD.

Как говорится в статье, в минувшие выходные федеральная полиция Германии отправилась на нескольких кораблях в место повреждения газопровода. С помощью специального подводного дрона им удалось сделать фотографии, на которых видна пробоина диаметром восемь метров. А характер повреждений указывает на то, что она могла образоваться только в результате взрыва.

В связи с этим, как утверждают авторы статьи, Генпрокуратура ФРГ инициировала расследование по фактам «причинения взрыва» и «антиконституционного саботажа».

О том, что немецкая полиция завершила следственные действия на месте ЧП на «Северных потоках» сообщалось 14 октября. Расследование ЧП на газопроводах проводится без участия России.

Утечку газа сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» — обнаружили 26 сентября. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин назвал происшествия актами международного терроризма. По факту ЧП следователи ФСБ РФ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

13 октября вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что РФ до сих пор не допущена к расследованию.

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток».

Он напомнил, что 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». По словам Куприянова, взрыватель лежал точно в пространстве между нитками газопровода в одной из них.