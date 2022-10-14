Полиция ФРГ завершила работу на месте ЧП на «Северных потоках»

Немецкая полиция завершила следственные действия на месте ЧП на «Северных потоках». Об этом 14 октября в ходе брифинга рассказала представитель ведомства Соня Кок.

По ее словам, полученные результаты будут изучены специалистами.

«Результаты будут переданы следственной группе [Германии, Дании и Швеции] и приобщены к расследованию Генпрокуратуры [ФРГ]», — добавила она.

Утечку газа сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» — обнаружили 26 сентября. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Новость дополняется