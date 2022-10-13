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Россию до сих пор не допускают к расследованию аварий на «Северных потоках»

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Фото: REUTERS/Roscosmos
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Решения допустить Россию к расследованию аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» пока нет. Об этом в четверг, 13 октября, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели.

«Пока нет разрешений. И более того, нет ответа на запросы Nord Stream AG. Поэтому на сегодняшний день считаем, что нет решения о допуске российских специалистов к расследованию соответствующих диверсий», — отметил он.

Кроме того, комментируя ситуацию с нефтепроводом «Дружба», Новак сообщил, что ограничений по поставкам нефти по нему нет.

12 октября сообщалось, что оператор польского участка крупнейшего экспортного нефтепровода России «Дружба» Pern выявил утечку на одной из двух его ниток. Причиной назвали разгерметизацию. Утечка произошла на магистрали, по которой нефть поступает в Германию. На месте происшествия ведутся ремонтные работы. Утечка произошла из трубы диаметром 80 см при давлении 30 атмосфер.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил Reuters, что утечка, предположительно, произошла из-за «случайного повреждения».

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Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, в свою очередь, сообщил, что прокачка нефти в Польшу и Германию из-за ЧП на «Дружбе» не сокращалась.

До этого, 26 сентября, сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» — была обнаружена утечка газа. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

В настоящее время давление в газопроводе «Северный поток – 2» стабилизировалось, утечка газа прекратилась, так как всё топливо вышло. Аналогичная ситуация и на «Северном потоке».

По факту ЧП Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Несколько европейских стран проводят расследование обстоятельств инцидента, Россию до него не допустили.

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток». По его словам, 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса».

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