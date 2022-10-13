«Транснефть» заявила о плановой поставке нефти в Польшу и ФРГ после ЧП на «Дружбе»

Прокачка нефти в Польшу и Германию из-за ЧП на трубопроводе «Дружба» не сокращалась. Об этом 13 октября сообщил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.

«Транспортировку мы не сокращали, у нас идет планово и в Польшу, и в Германию. Не сокращали прокачку, оператор Pern справился», — сказал он журналистам на «Российской энергетической неделе».

12 октября оператор польского участка «Дружбы» выявил утечку на одной из двух его ниток. Причиной назвали разгерметизацию. Утечка произошла на магистрали, по которой нефть поступает в Германию. На месте происшествия ведутся ремонтные работы. Утечка произошла из трубы диаметром 80 см при давлении 30 атмосфер.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил Reuters, что утечка, предположительно, произошла из-за «случайного повреждения».

Также, комментируя новости об аварии, в Федеральном сетевом агентстве ФРГ заявили, что, по предварительным данным, утечка на нефтепроводе не является саботажем.

В этот же день замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил сроки восстановления нефтепровода «Дружба» после утечки. Специалист рассказал, что если утечка небольшая, то устранить ее можно будет в течение нескольких дней. По его словам, у Германии имеются альтернативы, однако они приведут к сокращению объемов переработки нефти.

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Его построило в 1960 году предприятие СССР «Ленгазспецстрой». Он тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.