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Германия не сочла саботажем утечку на нефтепроводе «Дружба» в Польше

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в немецком городе Шведте продолжает получать сырую нефть по трубопроводу «Дружба» через Польшу. По предварительным данным, утечка на нефтепроводе не является саботажем. Об этом 12 октября «Известиям» заявили в Федеральном сетевом агентстве ФРГ (BNetzA), отметив, что поставки не прерываются, несмотря на ЧП.

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«[Польский оператор трубопроводов] PERN и польские власти расследуют инцидент и принимают необходимые меры на месте. По первоначальной информации от польских властей, инцидент был непреднамеренным, а не саботажем. Однако точное выяснение фактов продолжается, поэтому окончательной информации пока нет», — сказано в сообщении.

В BNetzA также заявили, что внимательно следят за ситуацией и находятся в тесном контакте со всеми пострадавшими ведомствами.

«В последние недели НПЗ в Шведте намеренно увеличила собственные запасы нефти на объекте в качестве меры предосторожности», — добавили там.

Ранее в этот день PERN сообщил, что накануне вечером на одной из двух ниток нефтепровода была обнаружена утечка. ЧП произошло на ветке трубопровода примерно в 70 км от Плоцка. На месте происшествия ведутся ремонтные работы.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил Reuters, что утечка, предположительно, произошла из-за «случайного повреждения».

Нефтепроводная магистраль «Дружба» построена в 1964 году. Он идет из России в Белоруссию, где делится на две ветки. Нефтепровод проходит также через Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию и Литву.

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