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Страны Европы отказались от совместного расследования аварий на СП

Германия, Швеция и Дания отказались от совместного расследования аварий на СП
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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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Германия, Швеция и Дания отказались совместно вести расследование аварий на газопроводах «Северный поток». Об этом 14 октября сообщил телеканал ARD.

Следствие увели: РФ не включат в разбирательства по «Северным потокам»
К каким выводам Дания, Германия и Швеция успели прийти в ходе своих расследований

По данным источников в правительственных кругах, созданная ранее объединенная следственная группа распалась. Сначала из нее вышла Швеция, сославшись на обеспокоенность по поводу вопросов секретности, затем это сделала Дания.

Теперь каждая страна будет самостоятельно расследовать инциденты на газопроводах. Так, полиция Германии уже отправилась на место взрывов и провела оценку повреждения труб. С помощью подводного беспилотника ей удалось на месте утечки зафиксировать отверстие диаметром 8 м.

Как сообщили следователи ARD, такие повреждения могли возникнуть только вследствие взрывов. В связи с этим Генпрокуратура ФРГ инициировала расследование по фактам «причинения взрыва» и «антиконституционного саботажа».

О том, что немецкая полиция завершила следственные действия на месте ЧП на «Северных потоках» сообщалось 14 октября. Расследование ЧП на газопроводах проводится без участия России. Москва выражала сомнения в том, что такое расследование может быть объективным.

Утечку газа сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» — обнаружили 26 сентября. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин назвал происшествия актами международного терроризма. По факту ЧП следователи ФСБ РФ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

13 октября вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что РФ до сих пор не допущена к расследованию и выразил надежду на то, что ситуация изменится.

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток».

Он напомнил, что 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». По словам Куприянова, взрыватель лежал точно в пространстве между нитками газопровода в одной из них.

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