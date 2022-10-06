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Швеция завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках»

Служба безопасности Швеции: завершен осмотр мест утечек «Северных потоках»
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Фото: Global Look Press/XinHua/The Swedish Coast Guard
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Служба безопасности Швеции завершила осмотры мест утечек на «Северных потоках». Это следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства в четверг, 6 октября.

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«Осмотр места происшествия, проведенный полицией безопасности на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2», завершен. Это укрепило подозрения в грубом саботаже», — отметили в спецслужбе.

Осмотры проводились 1 и 2 октября полицией и сотрудниками спецслужб при содействии Береговой охраны, Вооруженных сил Швеции и Полицейского управления Швеции.

На основании обследования мест утечек отмечается, что в экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам. В настоящее время следственные действия продолжаются, изъятые с места утечек материалы будут изучены.

«Продолжающееся предварительное расследование должно показать, можно ли установить подозреваемых, а затем привлечь их к уголовной ответственности», — уточняется в сообщении.

Расследование ведется под руководством прокуратуры Управления национальной безопасности. Оцепление с места аварии снято.

Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма по факту ЧП на газопроводах. Расследование ведут и другие страны. В частности, ФРГ, Дания и Швеция заявили о намерении создать совместную группу для расследования ЧП на «Северных потоках».

В Кремле назвали происшествие беспрецедентным и требующим срочного разбирательства. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация на газопроводах затрагивает энергобезопасность целого континента. Россия заявила о готовности принять участие в расследовании обстоятельств аварии в качестве участника международной группы, но получила отказ.

Песков отметил, что Москву настораживают заявления из Дании и Швеции об исключении России из расследования на газопроводах, и отметил, что участие РФ должно быть обязательным. По его словам, это ставит под сомнение итоги расследования.

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