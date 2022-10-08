Reuters сообщило о полете самолета-разведчика США над местом взрыва СП-2

Американский патрульный самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетел недалеко от места взрыва газопровода «Северный поток – 2» в Балтийском море спустя несколько часов после аварии на «Северный потоках». Об этом в пятницу, 7 октября, сообщило агенnство Reuters.

Представленные агентством данные о траектории полета показали, что самолет, который вылетел из Исландии, находился над Северным морем, когда был зафиксирован взрыв на трубопроводе, говорится в сообщении. Судно покружило над Польшей

Представитель ВМС США заявил агентству, что это был обычный разведывательный полет в Балтийском море и он никак не связан с утечками из трубопроводов «Северного потока – 2».

Отмечается, что собранные разведданные не могут помочь следователям, изучающим аварии на трубопроводах.

«Самолет ВМС США P-8A Poseidon, показанный в данных слежения, провел обычный морской разведывательный полет в Балтийском море, не связанный с утечками из «Северных потоков», — сказал представитель ВМС США.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

3 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также указала на открытое заявление США о мотивах уничтожить СП. Она привела цитаты из выступления Блинкена относительно того, что США увеличили производство СПГ.

5 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что участие России в расследовании по «Северным потокам» должно быть обязательным, исключать страну из этого процесса нельзя.

6 октября замглавы российского МИД Сергей Вершинин сообщил, что Москва настаивает на проведении международного расследования причин взрывов на «Северных потоках».