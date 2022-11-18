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Песков прокомментировал возможность ремонта «Северных потоков»

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Фото: Global Look Press/ZB/Jens Büttner
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться полной оценки ущерба от диверсии на «Северных потоках» после того, как служба безопасности Швеции опубликовала первые результаты расследования инцидентов на газопроводах. Свое мнение он высказал журналистам в пятницу, 18 ноября.

«Для начала надо дождаться полной оценки ущерба, проанализировать данные по ущербу перед тем, как спецы дадут заключение о перспективах восстановления или невосстановления», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли принципиальное решение о ремонте с российской стороны после публикации Швецией результатов.

Песков также сообщил, что в Кремле не получали со стороны Стокгольма или Копенгагена на уровне правительства никакой информации по поводу возможного восстановления газопровода.

«Они же этим не занимаются и не могут выносить вердикт о восстановлении или невосстановлении. Они же непосредственно ни к эксплуатации, ни к технической части не имеют отношения», — сказал Песков.

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При этом он подчеркнул, что сам факт того, что стали поступать подтверждения о диверсионном, террористическом акте, еще раз подтверждает информацию, которая была и есть у российской стороны.

«Важно не останавливаться и найти того, кто стоит за этим подрывом», — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее в этот день в Службе государственной безопасности Швеции заявили, что на «Северных потоках» подтвержден факт диверсии, найдены остатки взрывчатки рядом с трубопроводами.

Накануне газета Die Welt сообщила, что около «Северных потоков» находились два судна с выключенными транспондерами, которые могли выполнять разведывательные задачи.

Ранее, 11 ноября, издание Wired сообщило, что, согласно информации аналитической компании SpaceKnow, незадолго до ЧП на трубопроводах «Северный поток» (СП) и «Северный поток – 2» (СП и СП-2) рядом с ними были замечены суда, у которых были отключены датчики о локации. Отмечается, что каждый из кораблей был от 95 до 130 м и находился в непосредственной близости от мест, в которых произошли утечки.

Утечки на СП и СП-2 были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин 12 октября назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

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