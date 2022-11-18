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В Швеции подтвердили факт диверсии на «Северных потоках»

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Фото: Global Look Press/Danish Defense Ministry
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В Службе государственной безопасности Швеции заявили, что на «Северных потоках» подтвержден факт диверсии, найдены остатки взрывчатки рядом с трубопроводами. Об этом 18 ноября сообщается в пресс-релизе службы в Twitter.

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Согласно заявлению, шведская служба безопасности «усиленно работает» над расследованием взрывов на трубопроводах.

«Это расследование показывает, что трубопроводы подверглись грубой диверсии», — подчеркивается в пресс-релизе.

Отмечается, что в ходе расследований, проведенных в Балтийском море, были тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.

В прокуратуре Швеции также подтвердили факт саботажа.

«В ходе расследований, проведенных в Балтийском море, были произведены обширные изъятия, и этот район тщательно задокументировали. Анализы показывают остатки взрывчатых веществ на нескольких найденных посторонних предметах», — приводится на сайте прокуратуры слова прокурор Матс Люнгквист, который ведет расследование взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Прокурор добавил, что предварительное следствие может показать, можно ли кому-нибудь предъявить подозрение в совершении преступления.

Накануне газета Die Welt сообщила, что около «Северных потоков» находились два судна с выключенными транспондерами, которые могли выполнять разведывательные задачи.

Ранее, 11 ноября, издание Wired сообщило, что, согласно информации аналитической компании SpaceKnow, незадолго до ЧП на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» рядом с ними были замечены суда, у которых были отключены датчики о локации. Отмечается, что каждый из кораблей был от 95 до 130 м и находился в непосредственной близости от мест, в которых произошли утечки.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» (СП и СП-2) были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин 12 октября назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

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