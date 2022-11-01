СМИ узнали о сообщении Трасс Блинкену «все сделано» после ЧП на «Северных потоках»

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену с тестом «все сделано» буквально сразу после того, как произошли теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком. На его заявление обратил внимание в частности портал 19Fortyfive.

«Как русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США? Потому что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену, в котором говорилось: «Все сделано», через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал», — написал Дотком в своем аккаунте в Twitter, добавив фразу «Доступ к iCloud рулит!».

При этом Дотком добавил, что информация о сообщении Трасс поступила не с того телефона, который, как ранее сообщалось, был взломан хакерами. Эксперт также счел забавным тот факт, что правительственные чиновники с высшим уровнем допуска до сих пор предпочитают использовать iPhone, а не свои зашифрованные телефоны.

Каких-либо подтверждений его словам не приводится. Официальные комментарии также не поступали.

29 октября газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что российские хакеры якобы взломали мобильный телефон экс-премьера Великобритании Трасс летом 2022 года во время летней предвыборной гонки. Тогда она находилась на посту министра иностранных дел страны. Инцидент заставил Трасс сменить номер телефона, которым она владела на протяжении 10 лет.

В конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» было зафиксировано падение давления и утечка газа. Позже представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе трубопроводов в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Изначально России отказали в допуске к расследованию произошедшего.31 октября президент России Владимир Путин сообщил о том, что компания «Газпром» все же была допущена к месту взрыва на «Северных потоках» и обследовала повреждения газопроводов. Путин добавил, что были обнаружены две воронки — три и пять м глубиной, а также разрыв труб длинной в 259 м. Российский президент подчеркнул, что это очевидный теракт.

29 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что представители военно-морских сил (ВМС) Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков». Кроме того, пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов 10 октября напомнил о взрывателе НАТО, который был обнаружен под газопроводом «Северный поток» еще 6 ноября 2015 года.