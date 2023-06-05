Раунд консультаций между Россией и ООН по зерновой сделке пройдет 9 июня

В Женеве 9 июня состоится очередной раунд консультаций между Россией и ООН по меморандуму в рамках зерновой сделки. Об этом в понедельник, 5 июня сообщил журналистам заместитель министр иностранных дел России Серей Вершинин.

«Мы согласовали очередной раунд консультаций в межведомственном формате в Женеве 9 числа», — сказал он.

Замглавы МИД уточнили также, что со стороны ООН в консультациях примет участие генеральный директор Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспен.

Ранее в этот же день Вершинин сообщи о возобновлении инспекций судов в рамках зерновой сделки. При этом он отметил, что в Москве не видит перспектив для того, чтобы зерновая сделка была продлена, но консультации с представителями ООН продолжаются.