В МИД РФ сообщили о возобновлении инспекций судов в рамках зерновой сделки

Инспекции судов в рамках зерновой сделки возобновились. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 5 июня, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Насколько нам известно, Совместный координационный центр в Стамбуле работает над тем, чтобы преодолеть все проблемы, которые возникают на основе тех процедурных правил, которые были единогласно одобрены в прошлом году и предполагает, что будет консенсусное решение возникающих проблем», — добавил он.

По его словам, Москва не видит перспектив для того, чтобы зерновая сделка была продлена, но консультации с представителями ООН продолжаются.

Как уточнила ТАСС глава отдела коммуникаций офиса координатора ООН по черноморской зерновой инициативе Исмини Палла, СКЦ возобновил инспекции судов накануне, 4 июня, во второй половине дня.

29 мая глава МИД РФ отметил, что если ситуация с зерновой сделкой не изменится, то ее продление не будет иметь смысла. Он добавил, что из 30 млн т зерна, вывезенных в рамках соглашения из украинских портов, меньше 3% попало в беднейшие страны мира.

До этого, 26 мая, МИД РФ предупредил, что зерновой сделке придется «подыскивать альтернативы, если проблемы с блокировкой российского сельхозэкспорта не будут сняты». В качестве альтернативы ведомство привело наземные «коридоры солидарности» Евросоюза, по которым вывозится украинская продукция.

17 мая, менее чем за сутки до истечения зерновой сделки, стало известно, что она продлена еще на 60 дней. Российский МИД выразил надежду на то, что договор начнет работать должным образом.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.