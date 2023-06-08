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Песков заявил о негативном влиянии взрыва на аммиакопроводе на зерновую сделку

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Фото: ТАСС/Дмитрий Дадонкин
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Взрыв на аммиакопроводе Тольятти — Одесса может негативно сказаться на зерновой сделке. Об этом в четверг, 8 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой, но вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас. Поэтому это еще один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент», — заявил пресс-секретарь президента.

В среду, 7 июня, в Министерстве обороны РФ сообщили, что 5 июня примерно в 21:00 украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвала аммиакопровод возле села Масютовка в Харьковской области. В результате происшествия пострадали мирные жители, им была оказана медицинская помощь.

Также в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия предпримет усилия для расследования подрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса. Однако, по ее словам, уже сейчас можно констатировать, что единственной страной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, была Украина. Дипломат добавила, что на восстановление уйдет от одного до трех месяцев.

Ранее, 6 июня, глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что возле аммиакопровода в Купянском районе прозвучало несколько взрывов. Позже он сообщил о повреждении и разгерметизации трубопровода с аммиаком под Купянском.

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18 мая МИД РФ сообщил о продлении зерновой сделки до 17 июля включительно без каких-либо изменений. Отмечалось, что в рамках реализации Меморандума Россия — ООН должны быть решены пять системных задач, в число которых входит реанимирование аммиакопровода Тольятти — Одесса.

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