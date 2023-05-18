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В Кремле заявили об относительном результате на переговорах по зерновой сделке

Песков: есть относительный результат на переговорах с Турцией, Украиной и ООН
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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Есть относительный результат на переговорах с участием Турции, Украины и ООН. Об этом заявил в четверг, 18 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Принято решение российской стороной продолжать эту черноморскую сделку на два месяца. Есть относительный результат на переговорах с участием Турции, Украины и ООН», — сказал он на брифинге.

Песков также отметил, что в настоящее время прорабатываются разные варианты, которые были бы эквивалентны подключению к SWIFT.

По его словам, «судьба сделки по-прежнему находится в руках тех, с кем ООН должна согласовать российскую часть». Также продолжаются переговоры по экспорту аммиачных удобрений, добавил Песков.

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