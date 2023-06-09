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Осколочное падение: в Воронеже ввели режим ЧС после попадания БПЛА в дом

Ремонт поврежденных квартир власти планируют завершить в течение нескольких дней
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Судаков
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В Воронеже беспилотник врезался в многоэтажный дом — три человека пострадали, частично разрушен фасад здания, квартирам и офисам в нем нанесен ущерб, сообщил губернатор региона. Власти приняли решение не расселять жильцов и пообещали отремонтировать квартиры за несколько дней. В Воронеже введен режим чрезвычайной ситуации районного масштаба. По словам губернатора, это позволит оперативно устранить повреждения пострадавших домов. Жильцам также выплатят компенсации.

«Жуткий» звук

Беспилотный летательный аппарат врезался в многоэтажку в районе улицы Белинского в Воронеже утром 9 июня. Пострадали три человека, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Трех человек посекло осколками стекла», — написал он в своем Telegram-канале. Но, по словам губернатора, все пострадавшие от госпитализации отказались, ограничившись лишь медицинским осмотром на месте происшествия.

Беспилотник повредил фасад здания, около десятка квартир и офис. На кадрах с места происшествия, которые выкладывают очевидцы в соцсетях, видны разлетевшиеся осколки стекол, поврежденные балконы и штукатурка.

дом после падения беспилотника
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Судаков

«Помещение в доме на улице Белинского в Воронеже, в который сегодня попал беспилотник, было пустым. На момент инцидента в нем никого не было», — уточнил губернатор.

Также пострадал стоящий рядом с многоэтажкой частный дом — на его крышу упали части аппарата.

По словам очевидицы, после попадания БПЛА над зданием поднялся столб черного дыма.

— С утра выезжала из гаража на работу, в 10:02, и в момент закрытия ворот что-то загудело, — рассказала она «Известиям». — Раздался жуткий звук, как маленькие детские самолетики запускают. И буквально секунд через 10–15 — взрыв, черный столб дыма, — сказала она «Известиям».

Житель Воронежа, живущий рядом с многоэтажкой, рассказал «Известиям», что беспилотник врезался в здание на уровне второго-третьего этажа. Звук его полета был похож на работу мотора мотоцикла.

— Я думал, по улице едет мотоцикл. Потом было слышно, как он набирает скорость, а затем — резко «бабах», — поделился он.

полицейские на месте происшествия
Фото: РИА Новости/Ксения Михайлова

Еще одна пожилая местная жительница сообщила «Известиям», что находилась во время происшествия в соседнем здании и проснулась от громкого звука, после которого «стены буквально затряслись».

— Ко мне прибежали внуки, обняли и стали кричать. Они спрашивали, что происходит. Это какой-то кошмар, — рассказала пенсионерка.

После ЧП дом оцепили, на месте работали спецслужбы и саперы. Корреспондент «Известий», находящийся на месте событий, рассказал, что сейчас на земле всё еще лежат части беспилотника и, вероятно, его «начинка» — вокруг рассыпаны металлические шарики.

На территории Воронежа ввели режим ЧС районного масштаба, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, такая мера позволит оперативно устранить повреждения высотного жилого дома и частного дома по соседству. Ремонт планируется завершить в течение нескольких дней.

«По высотке: расселение не требуется. По информации ТСЖ, там проживают до 90 человек. Сейчас проводится опись поврежденного имущества. Работы по восстановлению начнутся в ближайшие часы, когда будут подписаны соответствующие нормативно-правовые документы. Попросили завод-изготовитель пластиковых окон поставить нашу заявку в первую очередь», — написал глав региона.

дом после падения беспилотника
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Судаков

В правительстве Воронежской области не сообщили оперативно, какую именно помощь окажут местным жителям, будут ли компенсации и в каком объеме. Тем не менее губернатор области заявил, что первые поручения по «бытовой помощи» жителям дома уже дал.

Справка «Известий»

Первый инцидент с попаданием беспилотников в жилые дома в России произошел утром 30 мая. БПЛА атаковали Новую Москву, юг столицы и западные районы Подмосковья. В результате в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.

Один БПЛА врезался в жилую многоэтажку на Ленинском проспекте, пострадала квартира на 14-м этаже. Второй попал в многоэтажку в Новой Москве на улице Атласова, дрон врезался в стену в районе 25-го этажа.

Власти Москвы оперативно отреагировали на ЧП. Распоряжением мэра Сергея Собянина уже к полудню были сформированы мобильные бригады, состоящие из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС. Они обходили жителей пострадавших домов и узнавали, какая помощь им необходима.

Сразу после случившегося всем жителям пострадавших домов была оказана психологическая и социальная помощь. Два человека обратились за медпомощью.

Пять человек перевезли в учреждение соцзащиты в отдельные комнаты, предоставили горячее питание. В течение всего дня работники городских медорганизаций работали в усиленном режиме, однако их помощь не понадобилась.

Выход из стресса

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». В Кремле оценили произошедшее как «атаку Киева на гражданскую инфраструктуру РФ». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

житель дома на месте происшествия
Фото: РИА Новости/Ксения Михайлова

Опрошенные «Известиями» психологи рекомендуют местным жителям сохранять спокойствие и не впадать «в ступор».

— Мы живем в фантастически меняющемся мире, где единственный способ сохранить равновесие — это мысленная готовность к переменам, — сказал «Известиям» президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров. — В таких ситуациях нужно максимально сохранять спокойствие, тревога мешает думать и действовать оперативно.

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В момент ЧП выйти из стресса помогает активное участие в ситуации и помощь окружающим, отметил психолог Сергей Ениколопов.

— У нас есть три реакции на стресс — это активность, ступор и бегство. Самое сложное — это ступор, когда человек замирает и не может даже порой позвать на помощь. Тем, кто поактивнее, нужно обращать внимание на таких людей и выводить их из этого состояния, — дал совет психолог.

Тем, кто в момент стресса не теряет способность объективно оценивать ситуацию, следует помочь выйти из дома другим людям, напомнить о вещах и документах.

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