Попутали берега: в Белгородской области пресекли новую попытку диверсии

В воскресенье 4 июня была пресечена попытка украинской ДРГ переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области. По террористам был нанесен артудар, после чего они были рассеяны и отошли вглубь территории Украины. Эксперты отмечают, что наши подразделения отреагировали вовремя и не дали противнику достичь своих целей. В то же время они предупреждают, что в дальнейшем такие атаки могут повториться. В зоне СВО 3 и 4 июня продолжалось уничтожение украинской военной авиации. В воздухе были сбиты истребитель Су-27 и вертолет Ми-8, а на земле массированным ударам подверглись аэродром и предприятие, производящее БПЛА.

Диверсантов не пропустили

Подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа и Пограничной службы ФСБ России выявили диверсионную группу в районе Новой Таволжанки, когда она пыталась переправиться через реку. После этого по противнику был нанесен артиллерийский удар, он был рассеян и отошел, сообщили в российском военном ведомстве 4 июня.

Боестолкновение можно охарактеризовать как рядовой приграничный бой, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Украина будет продолжать такие действия. Она сейчас пытается нащупать слабые места, где можно попробовать развить наступление вглубь нашей территории. Также она хочет вынудить наше командование начать переброску частей из Донбасса, пытается «раздергивать» наши силы, — считает он. — Сам по себе бой рядовой, участвовало не больше батальонной тактической группы. Таких столкновений до этого было много и после меньше не станет. Хорошо, что мы должным образом отреагировали и не дали противнику продвинуться.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В небе и на земле

В Минобороны РФ 3 мая сообщили, что средствами противовоздушной обороны в ДНР в районе населенного пункта Коптево был сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины, а в районе Раздоловки — военно-транспортный вертолет Ми-8.

Также в ночь на 4 июня ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам противника на военных аэродромах.

— Цель удара была достигнута. Командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами поражены, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе Днепропетровска высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов.

3 и 4 июня сбиты четыре крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Также было уничтожено 37 БПЛА противника.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, российские ВКС на выходных провели ряд воздушных операций. В частности, тщательно спланированный удар был нанесен по возможным местам базирования украинской авиации. Была проведена тщательная работа по выявлению и опознанию целей. После этого было принято решение нанести удар.

Собеседники «Известий» уточнили, что главной целью стало уничтожение украинских самолетов, переоборудованных для применения западных крылатых ракет и авиационных бомб. Также под удар попали боевые самолеты, недавно переданные Киеву.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Сейчас российская армия выбивает оставшуюся авиацию вооруженных формирований Украины, чтобы лишить их поддержки с воздуха, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

— В ходе последних ударов решались две задачи, — объяснил он. — Во-первых, мы выбивали носители недавно поставленных на Украину дальнобойных крылатых ракет — это бомбардировщики Су-24М. Во-вторых, мы уничтожаем и не даем развернуться авиации противника вблизи линии боевого соприкосновения. Тем самым мы лишаем украинские формирования даже минимальной поддержки с воздуха. Это важная работа, которая облегчит ведение боевых действий нашим сухопутным силам.

Бои за Марьинку

В данный момент ожесточенные бои идут на марьинском направлении. За тем, как российская армия готовится выбить ВФУ из города, наблюдал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Командир Т-90 Малыш показывает видео: по огневым точкам противника прямой наводкой бьет с 200 м танк Т-90. Снаряд прилетает быстрее, чем слышен звук. Наши танкисты идут на риск, стараются подкатиться ближе и подрываются на фугасе.

— Подбросило. У меня кровь из носа пошла сразу. Резкая дезориентация. Я сбросил с себя тангенту, открыл люк. Смотрю, товарищ делает то же самое. У нас механик погиб в тот момент. Мы успели выбежать, но взрыв был прямо под ним, и всё, — вспоминает Малыш.

Сейчас танкист представлен к званию Героя России. Он трижды горел в танке, но опять вернулся в строй и теперь участвует в боях за Марьинку.

На данный момент освобождено уже 70% города. Подразделения спецназа «Ахмат» занимают позиции, изучают обстановку и местность предстоящей финальной битвы.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— Нам в общей сложности надо сделать всё для того, чтобы освободить Марьинку и отодвинуть сам фронт от Донецка, насколько это возможно, дальше. Чтобы артиллерия и РСЗО противника не могли доставать до Донецка, — сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Освобождение Марьинки приближали бойцы разных подразделений. Первую линию обороны проламывала 100-я бригада народной милиции, затем 5-я бригада 1-го армейского корпуса и 150-я дивизия, укомплектованная в основном мобилизованными из Ростовской области.

На сегодняшний день ВФУ контролируют лишь западную окраину Марьинки — клочок земли 700 х 900 м, несколько улиц в частном секторе, рассказал корреспондент Валентин Трушнин.

— Последний рубеж обороны ВСУ проходит по оврагу. Балка, довольно большой открытый участок, и нашим бойцам придется сначала спуститься, затем подняться. А на той стороне оврага — камеры наблюдения, их там очень много, и они реагируют на любое выдвижение пехоты, сразу открывается огонь, — рассказал Трушнин.

Стреляет артиллерия ВФУ с дальних позиций — с 30 км и более.

— Успех наступательной операции в Марьинке в первую очередь зависит от того, насколько успешной будет наша контрбатарейная борьба, — считает Трушнин.

Удары по нацформированиям

3 и 4 июня в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 1035 человек и 87 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в ЛНР, ДНР и Харьковской области пресечена деятельность 10 украинских диверсионно-разведывательных групп. В ДНР уничтожены склады боеприпасов 63-й и 60-й механизированных бригад ВФУ. В районах Славянска и Миньковки уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», а также 128-й горно-штурмовой бригады ВФУ. В Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад ВФУ.

В Харьковской области был поражен полевой лагерь украинского нацформирования. В Запорожской области и ДНР уничтожены командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады. В ДНР — склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВФУ.

Фото: РИА Новости/Иван Родионов

Выйти из-под огня

В Минобороны России 4 июня рассказали о военнослужащих, проявивших в бою мужество и самоотверженность.

Подразделение ефрейтора Магомеда Исрапилова обороняло важный населенный пункт. Противник обстрелял позиции артиллерией. Магомед получил контузию, но продолжил бой. Он оказал первую медицинскую помощь пятерым раненым товарищам и вынес их в безопасное место. Убедившись, что им ничего не угрожает, Магомед начал спасать технику. Умело маневрируя под огнем противника, ефрейтор вывел станцию связи из-под обстрела.

Колонна снабжения под командованием майора Александра Сунгурова доставляла горюче-смазочные и материальные средства подразделениям российских войск, когда противник атаковал ее. Александр оперативно организовал оборону и эвакуировал топливозаправщики в безопасное место. Благодаря его действиям удалось сохранить жизнь и здоровье личного состава, не допустить уничтожения техники и выполнить поставленную задачу.