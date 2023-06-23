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Днепровские мороки: где ВФУ предпримут новые попытки наступления

В Минобороны РФ констатировали временное затишье на линии боевого соприкосновения
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вооруженные силы РФ 22 июня отбили атаки на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях. Министр обороны Сергей Шойгу на совещании Совета безопасности РФ сообщил, что противник снизил активность из-за больших потерь — с 4 по 21 июня они составили более 13 тыс. человек, 246 единиц танков и 595 бронемашин. Эксперты отмечают, что противник ищет новые направления для нанесения ударов, и один из самых вероятных вариантов развития событий — атака через обмелевший в своем нижнем течении Днепр.

Резервная армия

В ходе заседания Совета безопасности министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о ходе боевых действий. По его словам, атакуя в течение 16 суток, противник понес существенные потери и снизил активность. Сейчас он занимается перегруппировкой и перекомплектованием войск, собирает из разрозненных частей батальонов подразделения, которые могли бы вести дальнейшее наступление. При этом «силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть», констатировал министр.

— Конечно, идет подготовка к дальнейшим наступательным действиям. С нашей стороны в том числе, — заявил Сергей Шойгу.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев привел данные о потерях украинских сил в ходе контрнаступления: с 4 по 21 июня было уничтожено 246 танков, в том числе 13 западных, 595 бронемашин, в том числе 152 БМП, из них 59 западных, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 48 западных, 42 РСЗО, два зенитно-ракетных комплекса, 10 истребителей, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники. Потери личного состава ВФУ, по словам Патрушева, превышают 13 тыс. человек.инфографика

Владимир Путин спросил Сергея Шойгу, как Минобороны оценивает угрозы в связи с тем, что Украине собираются поставить дополнительную западную технику.

танк abrams

Танк Abrams в польском порту Гдыня

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Министр привел данные, какие образцы западные страны собираются передать в этом году: 250 танков, в том числе порядка 120 Leopard, 31 танк Abrams, 95 Т-72; 983 бронированные машины, в том числе 740 западного производства. При этом глава Минобороны констатировал, что оружие советского производства в странах бывшего соцлагеря практически исчерпано.

— То количество, которое будет поставлено в 2023 году и уже поставлено, оно существенным образом на ход боевых действий не повлияет, — доложил Шойгу.

Министр также рассказал о том, как идет формирование резервов: уже набрано 114 тыс. военнослужащих по контракту и 52 тыс. добровольцев. Помимо этого, формируются резервы в составе армейского корпуса и армии.

— Плюс к этому пять полков в 1-ю и 20-ю танковые армии. Там идет всё планово: фактически к концу июня мы завершим формирование резервной армии и в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса. Пять полков также сформированы уже более чем на 60%. В данном случае я говорю и о личном составе, и о технике, — рассказал министр.

По его словам, только на формирование двух армий, армейского корпуса и пяти подгрупп в 1-ю и 20-ю армии поставлено 3786 единиц техники. Минобороны ежедневно получает 1336 новых контрактников — по сути полк. Кроме того, каждые сутки в войска поступает в среднем 112 единиц техники.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Президент отметил, что нужно исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан, часть стратегических резервов пока не задействована.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, противник начинает подготовку к новому контрнаступлению. В частности, ВФУ активизировали удары по маршрутам снабжения российских войск как на тактическом, так и на оперативно-тактическом уровнях. При этом активно используются западные системы вооружения, в том числе и HIMARS. Удары наносятся по маршрутам снабжения, мостам и объектам инфраструктуры.

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По словам собеседников «Известий», так ВФУ пытаются изолировать российские войска на линии боевого соприкосновения от баз снабжения и резервов. Но пока такие удары безуспешны. Российская противовоздушная оборона (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выполняют поставленные задачи.

— Противник должен пересмотреть планы: доукомплектоваться, подвезти новые средства вооружения. Скорее всего, это и происходит, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. — Набор вооружения и военной техники, которые они использовали в первой фазе, результата не дал. Поэтому, скорее всего, сейчас будет пересмотр. Возможно, будут выбраны другие направления. Очень подозрительно то, что произошло на Каховской ГЭС. Скорее всего, это и будет направление основного удара. Остальные будут отвлекающими. Но они еще полезут, им нужен результат. Наши войска готовились и готовятся к их ударам.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Атак стало меньше

ВФУ предприняли попытки наступления на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях, сообщили в российском военном ведомстве 22 июня.

— На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новодонецкое и Макаровка, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В районах населенных пунктов Нескучное, Новоселки и Новодаровка нанесены удары по скоплениям живой силы и техники подразделений трех украинских бригад.

На запорожском направлении группировка войск «Восток» поразила огневыми ударами подразделения противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Преображенка, Щербаки и Лобковое.

На донецком направлении Южная группировка войск успешно отразила четыре атаки противника в районах Веселого, Северного и Первомайского.

На краснолиманском направлении войска группировки «Центр» отразили пять атак в районе Кузьмино и в Серебрянском лесничестве. Ударами авиации нанесено поражение подразделениям двух бригад ВФУ.

СВО
Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

За сутки на этих стратегических направлениях, по данным Минобороны РФ, противник потерял более 400 военнослужащих и 32 единицы военной техники, включая два танка.

Работаем тройками

Российские разведчики продолжают успешно выполнять боевые задачи спецоперации около поселка Новодонецкое в ДНР. За их действиями наблюдал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

— Мы работали тремя тройками, аккуратно. Они не зайдут и оттуда не выйдут, у них просто заканчиваются припасы. И мы работаем на изнурение данного квадрата, — рассказал военнослужащий с позывным Нева.

Противник пытается наступать. Недавно взвод иностранных наемников сдерживало всего несколько наших бойцов. Конечно, было непросто, но наши бойцы справились.

— Подключился польский миномет противника. Многие выхода его мины не слышат, но я со своим острым слухом уже научился, — отметил командир взвода с позывным Верди.

По словам бойцов, сейчас противник пытается наладить контрбатарейную борьбу и наносить артиллерийские удары по переднему краю наших войск.

СВО
Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Но наши бойцы давно хорошо зарылись в землю — достать пехоту в глубоких траншеях практически невозможно.

Бойцы говорят, что украинское военное командование не считается с потерями техники и людей. В один из дней на южнодонецком направлении наши взяли в плен 20 украинских боевиков.

— Мы подорвались на мине. Вызывали подкрепление, никто не пришел. Ваши люди дошли до нас, сказали: «Сдавайтесь. Мы по вам стрелять не будем», — рассказал украинский пленный Павел Головач.

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Склады с иностранным оружием

В ночь на 22 июня ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства, сообщили в российском военном ведомстве.

— Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута, — заявил Игорь Конашенков.

В течение суток в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 505 человек и 38 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 22 июня.

СВО
Фото: РИА Новости

В Харьковской области, ДНР и ЛНР уничтожено пять украинских диверсионно-разведывательных групп.

Кроме того, в ДНР поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 10-й горно-штурмовой бригады ВФУ.

Также 22 июня Владимир Путин подписал указ о присвоении 175-й Лунинецко-Пинской ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды бригаде управления почетного наименования «гвардейская». Она была отмечена «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества».

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