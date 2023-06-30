Ударная сполна: в Краматорске поразили важный штаб ВФУ

В Краматорске высокоточным ударом поражен пункт временной дислокации ВФУ , в котором проходило совещание командования. Уничтожены два генерала, до 50 офицеров, до 20 иностранных наемников и военных советников, сообщили в Минобороны РФ 29 июня. Эта акция проведена в рамках ударов авиации и ракетных войск, мешающих противнику проводить перегруппировку, сообщили источники «Известий». Эксперты уверены, что вооруженным формированиям врага нанесен болезненный удар, о последствиях которого можно будет судить позже — по тому, кто из украинских генералов исчезнет из публичного пространства.

Генеральский удар

В результате высокоточного удара, нанесенного 27 июня в Краматорске по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВФУ, уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров ВФУ, а также до 20 иностранных наемников и военных советников, сообщили в Минобороны РФ 29 июня.

В районе населенного пункта Выемка в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВФУ.

Также недалеко от населенных пунктов Васильцовка в Харьковской области и Песчаное в ДНР поражены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (РЛС) производства США AN/TPQ-50.

Сейчас российское командование активно мешает противнику проводить перегруппировку войск, рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией. Авиация и ракетные войска наносят удары по колоннам и местам дислокации украинских частей. Также боевая работа активно ведется по штабам и пунктам управления. Удары наносят существенные потери противнику и серьезно мешают его планам.

Раненые военнослужащие ВФУ Фото: Соцсети

Это, безусловно, болезненный удар по противнику, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Мы, к сожалению, не знаем, какого уровня цель уничтожена, — отметил он. — Это могут быть как боевые генералы, так и тыловики, но то, что уничтожены военные наемники — это без вопросов. Мы сейчас не можем с точностью утверждать, какое влияние это окажет на ситуацию на передовой. Надо дождаться исчезновения из публичного пространства каких-то украинских генералов, тогда мы поймем, по кому попали. Но такие удары нужно продолжать, безусловно. Это абсолютно нормальная практика.

Эксперт напомнил, что недавно были нанесены удары по штабам, где, возможно, находились главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов.

— Как мы понимаем, их с тех пор и не видно вживую. Это важный признак, который позволяет предполагать, что они могут быть уничтожены. Но опять же подтверждений нет. Такие потери, конечно, сказываются на ведении боевых действий, — резюмировал он.

Атаки ВФУ продолжаются

В течение суток ВФУ продолжили атаковать на донецком, краснолиманском и южнодонецком стратегических направлениях, сообщили в Минобороны России 29 июня.

— На донецком направлении в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР и Тоненькое ДНР грамотными и мужественными действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражены четыре атаки противника, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также в районе населенного пункта Выемка уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВФУ.

На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку подразделений ВФУ.

Военнослужащие ВС РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На запорожском направлении российские войска нанесли поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады теробороны.

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВФУ.

За сутки потери ВФУ в зоне проведения СВО составили не менее 795 человек и 43 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

В ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM и 11 БПЛА.

Под прикрытием гаубицы

Военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу наших бойцов на запорожском направлении у города Орехов.

— Изрешеченная осколками дорога, но мы не сбавляем скорость — отсюда до противника всего чуть больше километра. В небе грозовые тучи, но для нас это хороший знак. В такую погоду вражеские беспилотники беспомощны, — рассказывает наш корреспондент.

До позиции артиллерии нужно идти пешком, тайными тропами к нашим передовым рубежам. Украинские боевики охотятся за нами — хотят отомстить, объяснил командир батареи с позывным Карма.

— 62 погибших было с украинской стороны, только наша батарея нанесла 42 поражения. С трех снарядов, чисто в этот окоп, — отметил Карма.

Гаубица Д-30 Фото: Министерство обороны РФ

Гаубица Д-30 надежно спрятана под листвой: это естественная маскировка. Целей у нее пока нет.

Артиллерист 38-й гвардейской бригады Восточного военного округа с позывным Кариб рассказал, что украинские боевики пытаются атаковать со стороны Гуляйполя. Частыми вылазками проверяют нашу оборону на прочность.

— Воюем хорошо, характер оборонительный. Постоянно в готовности работать по наступающим войскам ВФУ. Попадаем с первого выстрела, — отмечает Кариб.

Показать свой класс в бою артиллеристы смогли буквально через несколько минут — погода в этих краях меняется постоянно, как и ситуация на поле боя. Разведчики засекли вражеский танк, передали его координаты по рации, и артиллерия сработала на поражение.