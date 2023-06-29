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Взрыв поставок: ВКС РФ нанесли удары по хранилищам с топливом

Дефицит ГСМ затрудняет переброску войск, срывает атаки и снабжение подразделений ВФУ, отмечают эксперты
Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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Вооруженные силы РФ нанесли удары высокоточным оружием по украинским объектам нефтепереработки и хранения топлива, сообщили в Минобороны России 28 июля. ВФУ уже начинают испытывать проблемы с поставками топлива даже подразделениям на передовой. Так, за последние дни противник был вынужден сократить использование всех типов бронетехники. Эксперты отмечают, что дефицит топлива затрудняет переброску войск, срывает атаки и сказывается на снабжении, что облегчает ведение боевых действий нашей армии.

Лишили топлива

Воздушно-космические силы России нанесли удары высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВФУ в Донбассе, рассказали в военном ведомстве 28 июня.

— Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 во время подготовки к вылету

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 во время подготовки к вылету

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, в настоящее время украинские формирования уже начинают испытывать проблемы с поставкой топлива. Так, за последние дни противник сократил использование всех типов бронетехники.

Такими ударами мы лишаем подразделения противника мобильности, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Это очень важный момент, — объяснил он. — Со стратегической точки зрения необходимо уничтожать МПЗ и топливные базы. В том числе и те, которые находятся вблизи линии боевого соприкосновения, так как на них заправляются танки, БМП, машины и другая техника. Это оказывает большое влияние на ход боев. Когда техника стоит, это уже другой вопрос. Такой дефицит не позволяет противнику перебросить подкрепления, нормально организовать атаки и снабжение. Всё это помогает сберечь жизни наших ребят. Топливо — это кровь военного организма.

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Иранский вектор

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана дивизионным генералом Мохаммадом Багери, сообщили в пресс-службе российского ведомства 28 июня.

Министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания коллегии Министерства обороны России в Национальном центре управления обороной Российской Федерации

Министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания коллегии Министерства обороны России в Национальном центре управления обороной Российской Федерации

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

В ходе переговоров обсуждались актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки.

Также стороны подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере, добавили в Минобороны.

Не дали форсировать Днепр

В течение суток ВФУ продолжили наступать на донецком, запорожском и южнодонецком направлениях.

На донецком Южная группировка войск успешно отбила пять атак противника в районах населенных пунктов Артемовск, Первомайское, Петровское и Веселое. На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа подразделения группировки войск «Восток» отразили два удара противника силами до мотопехотной роты каждая.

На запорожском направлении российские войска продолжили наносить удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией по сосредоточениям резервов противника в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое.

Военнослужащий ВС РФ готовит к выстрелу противотанковый ракетный комплекс «Корнет»

Военнослужащий ВС РФ готовит к выстрелу противотанковый ракетный комплекс «Корнет»

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

За сутки потери ВФУ на этих трех направлениях составили свыше 400 человек и 14 единиц военной техники, включая два танка.

В этих боях нанесено поражение подразделениям четырех механизированных бригад ВФУ и 15-му полку нацгвардии Украины.

Кроме того, на херсонском направлении уничтожено диверсионно-разведывательное подразделение противника при попытке высадиться и закрепиться на северной части острова Антоновский, где расположен знаменитый Антоновский мост через Днепр. Всего же в течение суток на этом направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

«Аллигаторы» в бою

При отражении контрнаступления ВФУ важную роль играют наши вертолеты. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин наблюдал за работой ударных Ка-52 «Аллигатор».

При подготовке к боевому вылету машину заряжают ракетами — управляемыми и неуправляемыми. Между пилотами и техниками особая атмосфера.

— С этими ребятами каждый день видишься, шутишь, проводишь время. Конечно, друг за друга. И были ситуации, когда экипаж не возвращался. Это очень тяжело. Бывает такое, что денежку даешь ему в долг. Прилетишь — вернешь. Это хорошее такое суеверие, — говорит инженер авиационного комплекса с позывным Медведь.

Военнослужащий около разведовательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» во время боевой работы на Запорожском направлении СВО

Военнослужащий около разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» во время боевой работы на запорожском направлении СВО

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Наконец координаты целей получены. Боевые машины штурмуют колонны противника, уничтожают личный состав и бронетехнику.

Чтобы не получить в ответ из ПЗРК, экипаж отбрасывает тепловые ловушки. Они горячее вертолета и потому уводят за собой вражеские ракеты. Разворот и курс на родную базу. Вылет удачный, настроение хорошее.

Пилоты привезли видео с уничтоженной бронетехникой противника — специальные видеокамеры фиксируют результаты удара.

Земельная доля: ВФУ начинают строить полевые укрепления
Это свидетельство того, что контрнаступление выдыхается и противник готовится к обороне, полагают эксперты

Уничтожен штаб в Краматорске

В течение суток в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 670 человек и 31 единицу военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

В городе Крамоторске в ДНР поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВФУ.

В ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВФУ.

Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» в зоне проведения специальной военной операции

Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» в зоне проведения специальной военной операции

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Кроме того, в ЛНР, Харьковской и Запорожской областях пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп ВФУ.

В ДНР уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВФУ, пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВФУ.

Российские средства ПВО сбили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и восемь украинских БПЛА.

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