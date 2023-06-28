Земельная доля: ВФУ начинают строить полевые укрепления
Вооруженные формирования Украины с начала контрнаступления потеряли 259 танков и 780 бронемашин, сообщил Владимир Путин на встрече с российскими военнослужащими в Кремле 27 июня. Глава государства подчеркнул, что только на ключевом для официального Киева ореховском направлении за последние семь дней они лишились 280 единиц техники. Такие потери говорят о том, что первый этап, а то и всё украинское наступление из-за больших потерь выдыхается, считают эксперты. Свидетельством этого может быть и тот факт, что на отдельных участках ВФУ начали создавать фортификационные сооружения для пехоты, танков, и другой военной техники, то есть, по сути, готовиться к обороне.
Минус тысяча
Президент России Владимир Путин 27 июня во время встречи с военнослужащими Минобороны в Кремле озвучил потери украинских сил.
— С 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления, противник утратил 259 танков, бронемашин — 780, — сказал глава российского государства.
Также Владимир Путин подчеркнул, что только на ореховском направлении за последнюю неделю вооруженные формирования Украины понесли большие потери.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими 27 июня 2023 года
— На ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, ВФУ потеряли 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин — 102, — сказал он.
Президент остановился на принципах формирования костяка руководства Вооруженных сил РФ.
— В ближайшем будущем и на перспективу костяк руководства Вооруженных сил Российской Федерации должен формироваться из тех, кто проявляет себя должным образом в боевой работе, в том числе, конечно, и в авиационной ее части, — подчеркнул Владимир Путин.
По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, часть подразделений ВФУ на отдельных направлениях линии соприкосновения не только атакуют, но и начали закрепляться на существующих позициях. Готовить фортификационные сооружения для пехоты, танков, и другой военной техники.
Большие потери говорят о том, что, как минимум, первый этап контрнаступления провалился, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.
— Сейчас, судя по всему, они попробуют начать второй этап контрнаступления, опять прощупают новые направления, в частности, в районе Антоновского моста, но вряд ли оно будет таким же масштабным, — отметил он.
Эксперт согласен, что ВФУ понесли очень большие потери.
— 259 танков — это больше двух полноценных танковых бригад, — объяснил он. — Конечно, не вся техника импортная. Но вот уже американцы заявили, что 15% поставленных «Брэдли» уничтожены. Может, уже и больше на данный момент. Трудно подсчитать потери в глубине территории от ракетных ударов. У нас фиксируется то, что находится на линии огня и то, что наступает.
Уничтоженная украинская техника западного производства
По словам эксперта, если говорить об остальной технике, то не менее трех-четырех бригад остались «безлошадными».
— Это тяжелая, сложная, рискованная работа всех, кто находится на линии боевого соприкосновения — и мотострелков, и артиллеристов, и танкистов, и летчиков. И она продолжится. Выбив технику наши должны пойти вперед, и противник это тоже понимает, боится нашего удара и начало фортификационных работ — это один из признаков перехода к обороне, — резюмировал эксперт.
В российском военном ведомстве 27 июня сообщили, что течение суток ВФУ продолжили наступать на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях.
— На краснолиманском направлении умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» успешно отражены две атаки противника, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВФУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка и Серебрянка.
На донецком направлении Южная группировка войск успешно отразила семь атак противника. В районе Авдеевки уничтожен склад с боеприпасами 110-й механизированной бригады ВФУ.
В районе Времевского выступа подразделения группировки войск «Восток» отразили три атаки противника. На ореховском тактическом направлении российскими войсками остановлен и отброшен на исходные позиции мотопехотный взвод ВФУ, проводивший разведку боем.
За сутки потери ВФУ на трех направлениях составили свыше 500 человек и 30 единиц военной техники, среди них — боевая машина пехоты Bradley.
Куба рядом
27 июня в Национальном центре управления обороной РФ в Москве состоялись переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с министром Революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопесом.
— Куба, безусловно, была и остается важнейшим союзником России в регионе. Свое отношение к нашей стране кубинские друзья подтвердили, в том числе демонстрируя полное понимание причин начала специальной военной операции на Украине, — отметил на встрече глава российского оборонного ведомства.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр Революционных вооруженных сил Республики Куба Альваро Лопес Мьера (в центре) во время встречи в Министерстве обороны РФ
Сергей Шойгу подчеркнул, что российско-кубинские отношения сегодня на подъеме — достигнут высокий темп развития политического диалога между нашими странами.
Он отметил, что в условиях, когда США многие десятилетия осуществляют незаконную торгово-экономическую блокаду Кубы, Россия готова оказать ей помощь.
В свою очередь Альваро Лопес сказал, что Гавана выступает против односторонних антироссийских санкций, которые противоречат уставу ООН.
— США и некоторые их союзники не раз вторгались в суверенные страны, преследуя свои интересы. Куба против такой политики лицемерия и двойных стандартов, — отметил кубинский министр.
Днепровский рубеж
ВС РФ восстанавливают укрепления после подтопления правого берега Днепра. Военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев наблюдал за работой наших военных на позициях в Херсонской области.
По словам нашего корреспондента, сейчас левый берег Днепра укрепляется российскими военными.
— Слухи о том, что здесь высаживаются и свободно гуляют диверсионно-разведывательные подразделения ВФУ, конечно же, чистой воды ложь, — убедился на месте событий Тимашев.
Вооруженные формирования не оставляют попыток добраться до наших укреплений, проявляя активность и обстреливая города, которые еще недавно, после подрыва Каховской ГЭС, были под водой.
— Когда здесь стояла вода, враг пробовал появляться на позициях на лодках, катерах и даже на водных мотоциклах. Но все эти вылазки своевременно подавлялись огнем артиллерии, — уточнил боец с позывным Тень.
Украинских боевиков находят при помощи расчетов БПЛА. Если приближение опасное, то их уничтожают из стрелкового оружия.
На кадрах с элеватора, предоставленных корреспондентом, видны притоки Днепра и окрестности Херсона. Но живописные виды здесь не самое главное, эти кадры подтверждают, что этот элеватор под контролем наших подразделений.
Бойцы рассказывают, как недавно сбили Су-25 ВВС Украины.
— Здесь особо важна точность. Если пустить ракету раньше, она может угодить в тепловую ловушку. Позже — не догонит. Когда самолет разворачивался ко мне пузом, я пустил ракету. Мы поняли, что самолет упал, потому что был взрыв, яркая вспышка, пламя. Но это было далеко, — рассказал военнослужащий с позывным Бобр. Сбитый украинский самолет стал первым на его счету.
Работа ПВО
В течение суток в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 600 человек и 40 единиц военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.
В Запорожской области и ЛНР пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.
В ДНР уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВФУ и командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады. В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВФУ.
Российские средства ПВО сбила два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и шесть украинских беспилотных аппаратов.