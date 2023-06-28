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Земельная доля: ВФУ начинают строить полевые укрепления

Это свидетельство того, что контрнаступление выдыхается и противник готовится к обороне, полагают эксперты
Фото: РИА Новости
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Вооруженные формирования Украины с начала контрнаступления потеряли 259 танков и 780 бронемашин, сообщил Владимир Путин на встрече с российскими военнослужащими в Кремле 27 июня. Глава государства подчеркнул, что только на ключевом для официального Киева ореховском направлении за последние семь дней они лишились 280 единиц техники. Такие потери говорят о том, что первый этап, а то и всё украинское наступление из-за больших потерь выдыхается, считают эксперты. Свидетельством этого может быть и тот факт, что на отдельных участках ВФУ начали создавать фортификационные сооружения для пехоты, танков, и другой военной техники, то есть, по сути, готовиться к обороне.

Минус тысяча

Президент России Владимир Путин 27 июня во время встречи с военнослужащими Минобороны в Кремле озвучил потери украинских сил.

— С 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления, противник утратил 259 танков, бронемашин — 780, — сказал глава российского государства.

Также Владимир Путин подчеркнул, что только на ореховском направлении за последнюю неделю вооруженные формирования Украины понесли большие потери.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими 27 июня 2023

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими 27 июня 2023 года

Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко

— На ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, ВФУ потеряли 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин — 102, — сказал он.

Президент остановился на принципах формирования костяка руководства Вооруженных сил РФ.

— В ближайшем будущем и на перспективу костяк руководства Вооруженных сил Российской Федерации должен формироваться из тех, кто проявляет себя должным образом в боевой работе, в том числе, конечно, и в авиационной ее части, — подчеркнул Владимир Путин.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, часть подразделений ВФУ на отдельных направлениях линии соприкосновения не только атакуют, но и начали закрепляться на существующих позициях. Готовить фортификационные сооружения для пехоты, танков, и другой военной техники.

украинский военный в окопе
Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Большие потери говорят о том, что, как минимум, первый этап контрнаступления провалился, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Сейчас, судя по всему, они попробуют начать второй этап контрнаступления, опять прощупают новые направления, в частности, в районе Антоновского моста, но вряд ли оно будет таким же масштабным, — отметил он.

Эксперт согласен, что ВФУ понесли очень большие потери.

— 259 танков — это больше двух полноценных танковых бригад, — объяснил он. — Конечно, не вся техника импортная. Но вот уже американцы заявили, что 15% поставленных «Брэдли» уничтожены. Может, уже и больше на данный момент. Трудно подсчитать потери в глубине территории от ракетных ударов. У нас фиксируется то, что находится на линии огня и то, что наступает.

уничтоженная украинская техника западного производства

Уничтоженная украинская техника западного производства

Фото: соцсети

По словам эксперта, если говорить об остальной технике, то не менее трех-четырех бригад остались «безлошадными».

— Это тяжелая, сложная, рискованная работа всех, кто находится на линии боевого соприкосновения — и мотострелков, и артиллеристов, и танкистов, и летчиков. И она продолжится. Выбив технику наши должны пойти вперед, и противник это тоже понимает, боится нашего удара и начало фортификационных работ — это один из признаков перехода к обороне, — резюмировал эксперт.

В российском военном ведомстве 27 июня сообщили, что течение суток ВФУ продолжили наступать на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях.

— На краснолиманском направлении умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» успешно отражены две атаки противника, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВФУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка и Серебрянка.

боец РФ
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На донецком направлении Южная группировка войск успешно отразила семь атак противника. В районе Авдеевки уничтожен склад с боеприпасами 110-й механизированной бригады ВФУ.

В районе Времевского выступа подразделения группировки войск «Восток» отразили три атаки противника. На ореховском тактическом направлении российскими войсками остановлен и отброшен на исходные позиции мотопехотный взвод ВФУ, проводивший разведку боем.

За сутки потери ВФУ на трех направлениях составили свыше 500 человек и 30 единиц военной техники, среди них — боевая машина пехоты Bradley.

Куба рядом

27 июня в Национальном центре управления обороной РФ в Москве состоялись переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с министром Революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопесом.

— Куба, безусловно, была и остается важнейшим союзником России в регионе. Свое отношение к нашей стране кубинские друзья подтвердили, в том числе демонстрируя полное понимание причин начала специальной военной операции на Украине, — отметил на встрече глава российского оборонного ведомства.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева) и министр Революционных вооруженных сил Республики Куба Альваро Лопес Мьера (в центре) во время церемонии встречи в Министерстве обороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр Революционных вооруженных сил Республики Куба Альваро Лопес Мьера (в центре) во время встречи в Министерстве обороны РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Сергей Шойгу подчеркнул, что российско-кубинские отношения сегодня на подъеме — достигнут высокий темп развития политического диалога между нашими странами.

Потери ВФУ

Он отметил, что в условиях, когда США многие десятилетия осуществляют незаконную торгово-экономическую блокаду Кубы, Россия готова оказать ей помощь.

В свою очередь Альваро Лопес сказал, что Гавана выступает против односторонних антироссийских санкций, которые противоречат уставу ООН.

— США и некоторые их союзники не раз вторгались в суверенные страны, преследуя свои интересы. Куба против такой политики лицемерия и двойных стандартов, — отметил кубинский министр.

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Днепровский рубеж

ВС РФ восстанавливают укрепления после подтопления правого берега Днепра. Военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев наблюдал за работой наших военных на позициях в Херсонской области.

По словам нашего корреспондента, сейчас левый берег Днепра укрепляется российскими военными.

военный рф
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Слухи о том, что здесь высаживаются и свободно гуляют диверсионно-разведывательные подразделения ВФУ, конечно же, чистой воды ложь, — убедился на месте событий Тимашев.

Вооруженные формирования не оставляют попыток добраться до наших укреплений, проявляя активность и обстреливая города, которые еще недавно, после подрыва Каховской ГЭС, были под водой.

— Когда здесь стояла вода, враг пробовал появляться на позициях на лодках, катерах и даже на водных мотоциклах. Но все эти вылазки своевременно подавлялись огнем артиллерии, — уточнил боец с позывным Тень.

Украинских боевиков находят при помощи расчетов БПЛА. Если приближение опасное, то их уничтожают из стрелкового оружия.

На кадрах с элеватора, предоставленных корреспондентом, видны притоки Днепра и окрестности Херсона. Но живописные виды здесь не самое главное, эти кадры подтверждают, что этот элеватор под контролем наших подразделений.

кадры с элеватора
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Бойцы рассказывают, как недавно сбили Су-25 ВВС Украины.

— Здесь особо важна точность. Если пустить ракету раньше, она может угодить в тепловую ловушку. Позже — не догонит. Когда самолет разворачивался ко мне пузом, я пустил ракету. Мы поняли, что самолет упал, потому что был взрыв, яркая вспышка, пламя. Но это было далеко, — рассказал военнослужащий с позывным Бобр. Сбитый украинский самолет стал первым на его счету.

«Мы держимся, отбиваем атаки с большими для врага потерями»
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Работа ПВО

В течение суток в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 600 человек и 40 единиц военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

В Запорожской области и ЛНР пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

работа танка
Фото: РИА Новости

В ДНР уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВФУ и командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады. В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВФУ.

Российские средства ПВО сбила два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и шесть украинских беспилотных аппаратов.

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