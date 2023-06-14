«В ближайшее время "Мир" на Кубе будет приниматься в магазинах»

Новый способ оплаты с помощью QR-кода на смартфоне владельцев карты «Мир» пропилотировали три крупных российских банка, теперь он интегрируется на стороне торгово-сервисных предприятий. Об этом в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2023 рассказал глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев. Он сообщил, что до конца лета на Кубе планируется развернуть инфраструктуру для приема российского пластика. Кроме того, через систему быстрых платежей уже можно перевести деньги в Белоруссию по номеру телефона, а скоро эти функции будут доступны в ряде других стран ближнего зарубежья.

«Мы ориентированы на то, чтобы появлялись новые платёжные сервисы»

— Стенд НСПК такой солидный, смотрится хорошо. Значит и дела у НСПК идут хорошо?

— Как говорится, не жалуемся. Действительно, компания развивается и самое главное — платёжные сервисы, которые доступны россиянам, развиваются. И платёжная система «Мир», которая смогла так своевременно в прошлом году себя проявить и спокойно перехватила те операции по картам ушедших платёжных систем. Мы видим, как сейчас идет активный процесс миграции из всё ещё действующих на рынке карт Visa и Mastercard на «Мир». Также развивается сервис быстрых платежей: половина нашего стенда посвящена именно СБП.

Если говорить про карты «Мир», то их количество карт прирастает по — 5,5-6 млн штук ежемесячно. Такая тенденция была в 2022 году, она сохраняется и в первом полугодии 2023-го. За первые пять месяцев было выпущено порядка 29 млн новых карт «Мир», их общее число возросло до 210-211 млн. Тогда как на конец прошлого года в стране было всего 181 млн карт «Мир». Все чаще они используются в повседневных платежах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— В прошлом году Visa и Mastercard ушли из России. Тогда оплаты по Apple Pay, Google Pay перестали работать. Но НСПК сейчас предлагает всё новые варианты, например — генерация QR-кода на смартфоне клиента, который сможет считать продавец и списать деньги. Как развивается этот способ оплаты, сколько банков сейчас его пилотируют?

— Мы ориентированы на то, чтобы появлялись новые платёжные сервисы. О чем вы рассказали — это один из вариантов, когда вместо оплаты картой люди могут воспользоваться смартфоном.

Мы этот пилот уже не просто анонсировали, мы его провели, завершили: в эксперименте участвовали три банка, но это очень крупные банки. Пилот абсолютно был удачным с нашей точки зрения. Мы не просто провели его на тестовой инфраструктуре, мы выпустили SDK (пакет средств разработки ПО. — «Известия») для банков, который они могут подгружать в свои мобильные приложения. То есть любой игрок, который интегрирует сервис, сможет позволить своим клиентам в одно касание генерировать QR-код и дальше расплачиваться им.

В платежной индустрии самые небыстрые вещи — это изменение инфраструктуры, которая поддерживает прием и обработку таких платежей. В нее вовлечены миллионы устройств, которые нужно перенастроить. Сейчас идёт процесс интеграции решения именно в кассовые комплексы. Но для банков и торгово-сервисных предприятий (ТСП. — «Известия») это решение уже доступно. И дальше будем смотреть, насколько это действительно востребовано и конкурентоспособно, как технология и продукт.

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

— В системе быстрых платежей, помимо qr-кода, который мы уже все в сервисных предприятиях применяем, сканируем, также предполагалось интегрировать оплату с помощью Pay-сервиса, чтобы смартфон можно было просто приложить и через СБП деньги списались. Сейчас этот способ оплаты уже работает?

— Речь идет об NFC-платежах в одно касание — это действительно сервис, который доступен через мобильное приложение СБПэй. Это приложение, и интеграцию с ним прошли уже практически все основные банки, которые работают в СБП. На кассе есть возможность использовать табличку с NFC-меткой . Она не живет сама по себе — она интегрируется с кассовым комплексом. Что самое важное — этот способ позволяет платить смартфонам не только держателям устройств на Андроиде, но и на iOs.

Раньше банк приходил в ТСП, ставил pos-терминал, подключал всё — и всё работало. Сегодня это системы, которые подразумевают интеграцию уже с кассовым комплексом, с crm-системами самих ТСП.

То есть количество игроков, с которыми совместно нужно проводить настройку системы приёма, растёт. Это не упрощает никому жизнь, но, тем не менее, все основные кассовые провайдеры, с которыми мы работаем, уже большой путь здесь прошли. Сейчас идёт процесс раскатки этой технологии по рынку.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

— Есть оценки, сколько точек уже принимают платежи по такой системе?

— Сегодня в целом СБП принимается уже в 675 тыс. торгово-сервисных предприятий: не все платежи пока принимаются непосредственно по такой технологии, которая с помощью приложения СБПэй позволит оплачивать в одно касание через NFC. Вопрос в NFC-табличках. Сегодня есть уже пять производителей в России, которые такие таблички производят, — процесс налаживается и ускоряется.

«Можно оплачивать покупки в Турции с помощью российских платёжных инструментов»

— Сейчас начало лета, отпускной сезон: система «Мир» в каких странах продолжает работать, куда можно съездить с нашими карточками?

— Платежная система «Мир» была очень хорошо представлена в первых трех четвертях прошлого года: у нас обороты по международным транзакциям выросли в десяток раз. Потом произошли определённые даже не санкции, а именно угрозы вторичных санкций для тех, кто продолжит сотрудничество с платёжной системой «Мир». И, к сожалению, несколько сократился наш спектр наших зарубежных партнеров.

Тем не менее, рост международного трафика продолжается. У нас остались партнеры в большом количестве стран, появляются новые. Мы недавно рассказывали про Кубу. Надеемся, что в ближайшее время карты «Мир» на Кубе будут приниматься через терминалы в магазинах, а не только в банкоматах.

Мы не очень, честно говоря, любим много говорить, называя конкретные имена, чтобы не провоцировать излишнее санкционное давление на наших партнёров. Поэтому могу только сказать, что мы в этом направлении действительно продолжаем работать — это один из важных элементов нашего развития.

Фото: РИА Новости/Онур Озовали

— В Турции сейчас карты «Мир» работают?

— Пока, к сожалению, Турция работает не в базовом варианте. Там появляются, скажем, некие новые сервисы, которые реализуются не НСПК напрямую. Но в рамках этих сервисов вы увидите, что можно оплачивать покупки и товары в Турции с помощью российских платёжных инструментов. Явочным порядком такие новые решения появляются. К сожалению, там пока нет какой-то единой большой сети, за которую можно было быть уверенным, что приедешь и везде можно оплатить. Пока это не так, но я думаю, процесс не остановить.

— Вы сказали про Кубу, что сейчас там разворачивается приём карт «Мир» в терминальной сети. На ваш взгляд, до конца лета он будет обеспечен?

— Мы очень надеемся, что это будет так.

— В прошлом году ЦБ анонсировал пилотный проект по переводам через систему быстрых платежей по номеру телефона в другие страны. Как этот проект продвигается?

— Технология полностью готова, она апробирована. Надо сказать, что по трансграничным переводам с помощью системы быстрых платежей мы различаем два основных сценария. Первый — это сценарий полноценного внешнесистемного взаимодействия, когда СБП со всеми банками, которые к ней подключились, находится с одной стороны, а с другой стороны есть аналогичная система переводов моментальных переводов со счета на счет, которая развернута и уже функционирует в другой стране.

Через такое межсистемное подключение можно сразу обеспечивать прием платежей через СБП на нашей стороне, и через ту систему, которая развёрнута у партнера на другой стороне сразу у всех участников — и это такая полноценная, достаточно сложная, но масштабная интересная интеграция. Это первый вариант.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Второй вариант, когда у нашей страны-партнера такая система отсутствует. В таком случае происходит взаимодействие уже на уровне индивидуальных банков с той стороны. С нашей стороны это может быть конкретный банк, подключенный к СБП, и мы тоже создавали и сделали полностью все стандарты, форматы, технологии для того, чтобы такое взаимодействие конкретного банка со своим банком-партнером за границей могло быть реализовано. И такие примеры тоже есть, их довольно много, поэтому мы развиваемся вот в этих двух направлениях.

— В какие страны сейчас можно перевести деньги через взаимодействие система-система, о котором вы сейчас говорили?

— Буквально на выходе — взаимодействие с коллегами из Белоруссии. У них есть аналогичная система платежей. Готовимся к такого же рода взаимодействию еще с целым рядом стран, пока сделаю паузу и не буду их называть.

— Это вблизи российских границ или подальше?

— Это пока вблизи российский границ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Конкуренция между банками развивается и мы всячески этому способствуем»

— Один из двигателей прогресса — это конкуренция. Накануне в интервью Герман Греф заявил, что хорошо бы в России создать вторую платёжную систему. Как вы относитесь к такой идее?

— Конкуренция между банками ведет к тому, что преимущества создаются для их клиентов — это физические лица. Конкуренция между платёжными системами, а именно это предлагается, ведёт к улучшению условий работы для клиентов платёжных систем, которыми становятся в первую очередь финансовые организации, участники платёжной системы, то есть банки.

Поэтому, мне кажется, надо точно понимать, о преимуществах для кого ведется речь, когда заходит вопрос — надо ли создавать альтернативную платёжную систему. Чтобы что? Я соглашусь с тем, что должны создаваться новые технологические решения. Мы и так стараемся работать очень активно и вместе с банком России над тем, чтобы платформы и сервисы использовались банками для запуска конкурентоспособных продуктов, чьи конечные потребители — физлица. Тем самым конкуренция между банками на фоне технологических платформ, которые мы делаем, не прекращается, она развивается, и мы всячески этому способствуем.

Если говорить о конкуренции между платежными системами, здесь всегда есть риск того, что они начинают бороться за свое место в портфеле банков. Мы с этим очень хорошо знакомы по работе с международными платежными системами, которые были в России. Это был большой объём финансов, которые заливались в банки для того, чтобы принималась та или иная карта. Вам как потребителю в этот момент банк предлагал Visa, MasterCard, «Мир» — и вам было, честно говоря, всё равно.

Уровень конкуренции межбанковской на этом фоне, мне кажется, важнее, чем конкуренция между платежными системами, технологиями и сервисами. Эти технологии и сервисы есть.