Вышли на замену: чем пользуются россияне вместо Apple Pay и Google Pay

Год назад в России прекратили обслуживание Apple Pay и Google Pay — наиболее популярные способы оплаты в офлайн-магазинах. По данным платежной системы Visa, Россия занимала одно из первых мест по числу платежей через Pay . Тем не менее после их отключения российская платежная система осталась стабильна, а у офлайн- и онлайн-магазинов появилось много альтернатив отключенным продуктам от Apple и Google. Подробности о том, что пришло им на смену, выясняли «Известия».

Период адаптации

После того как в 2022 году в стране были отключены Visa и Mastercard, российские банки и платежные сервисы продлили срок действия карт этих систем до 2023 года и дольше. При этом у россиян не было проблем с платежами, поскольку еще в 2015 году Национальная система платежных карт (НСПК) полностью перевела работу всех выпущенных банковских карт международных платежных систем в стране на свой процессинг.

Что касается Apple Pay и Google Pay, после отключения на замену им быстро пришли альтернативные методы, в основном для онлайн-шопинга. Свои решения для оплаты покупок в интернете появились у многих банков, а платежная система «Мир» вывела в онлайн свой Mir Pay, что помогло многим интернет-магазинам сохранить платежную конверсию. Также вырос интерес к оплате электронным кошельком.

— Электронный кошелек можно назвать родоначальником Pay-методов — к нему можно привязать банковскую карту и быстро платить в онлайне, — говорит в беседе с «Известиями» менеджер B2B-продуктов финтех-компании «ЮMoney» Таисия Суходол. — Этот метод всегда показывал хорошую конверсию в интернет-магазинах.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

При этом в офлайне замена Apple Pay и Google Pay шла медленнее, чем в онлайне, но российские финтех-компании всё же смогли предложить бизнесу несколько рабочих альтернатив. По словам Суходол, стало больше бизнесов, которые работают офлайн, но принимают оплату онлайн. Это, например, вендинговые аппараты, общественные прачечные, детские аттракционы и массажные кресла в торговых центрах. Такие площадки стали принимать платежи с помощью QR-кода, размещенного в точке продаж. Покупателю достаточно отсканировать QR-код — и он попадает в банковское приложение, где и проходит онлайн-оплата.

— Для мобильных устройств подтверждение платежа через SberPay, Mir Pay или электронный кошелек — это самый быстрый способ , — отмечает эксперт. — В этом сегменте мы видим повышенный процент платежей при помощи систем Pay.

С акцентом на Android

Одним из самых заметных трендов 2022 года стал переход на Android. На смартфоны с этой операционной системой почти сразу после ухода Apple Pay и Google Pay можно было установить Mir Pay, а позже и SberPay, завести виртуальную карту и продолжить расплачиваться в несколько кликов в офлайне. При этом для устройств на iOS альтернатив не было.

Оплата в офлайне с помощью Mir Pay в России действует с 2019 года. Эта технология аналогична Google Pay — она позволяет пользователям телефонов на Android платить смартфоном по технологии NFC (Near Field Communication — «связь в близком поле»). Для этого нужно мобильное приложение платежной системы «Мир». По данным НСПК, за год число пользователей приложения Mir Pay выросло в 20 раз.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Еще одно платежное решение, которое прижилось и стало популярным среди россиян, — SberPay. «Сбер» запустил оплату этим методом через NFC несколько лет назад. Пользователи могут платить картой «Сбера» с помощью смартфона Android в любом бесконтактном терминале. Платеж происходит в несколько кликов: нужно лишь поднести смартфон к терминалу, подтвердить операцию отпечатком пальца или кодом и подтвердить покупку.

За последний год количество транзакций по SberPay выросло как в офлайне, так и в онлайне. Сейчас сервисом ежемесячно пользуется более 28 млн клиентов . Еще одна альтернатива, которой могут воспользоваться владельцы смартфонов на Android, — это виртуальная карта.

Решение для iOS

В отличие от владельцев Android, пользователи смартфонов на iOS не могут похвастаться таким разнообразием платежных методов.

— Для iOS после отключения Apple Pay почти все способы платежей оказались перекрыты , — говорит в беседе с «Известиями» гендиректор группы компаний GOST group (специализация — разработка комплексных информационных решений для бизнеса и государства) Петр Чернавин. — Оплачивать покупки при помощи устройств от Apple можно со SberPay, но методом передачи реквизитов и стоимости. Поэтому принцип получается тот же, что при сканировании QR-кода. Однако для поездок за границу он не подойдет — стоит обзавестись картой китайской платежной системы UnionPay.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В свою очередь, Таисия Суходол рассказывает, что главной альтернативой Apple Pay для устройств на iOS стали платежи по QR-коду в системе быстрых платежей (СБП) . Чтобы заплатить, нужно отсканировать QR-код на кассе и подтвердить оплату в приложении своего банка. Для удобства пользователей многие банки запустили собственные сервисы, которые работают по этой схеме.

— По данным Банка России, за 2022 год через СБП было совершено более 3 млрд операций на 14,4 трлн рублей, что превышает аналогичные показатели за 2019–2021 годы в 3,1 и 2,4 раза соответственно, — рассказывает эксперт. — К системе подключено более 200 банков. Удобство этого платежного метода в том, что QR-код можно расположить где угодно — на баннере, в телефоне продавца или на экране кассы.

Но есть и большой недостаток — в основном банки не начисляют кэшбэка за платежи этим способом, поэтому платить с его помощью за дорогие покупки невыгодно. Впрочем, в будущем программы лояльности могут появиться — недавно в НСПК анонсировали такую возможность . Но пока непонятно, насколько это будет выгодно покупателям.

Цифровые перспективы

В начале 2023 года у многих банков и сервисов появились платежные стикеры со встроенным NFC-чипом. По сути, это та же банковская карта, но на другом носителе — небольшой наклейке. Ее можно прикрепить на смартфон и платить почти так же, как раньше Apple Pay и Google Pay, — поднеся телефон к платежному терминалу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— С одной стороны, это отличная альтернатива Apple Pay и Google Pay, особенно для владельцев iPhone, — отмечает Таисия Суходол. — Но есть и минусы: производство стикеров дороже, чем выпуск обычных карт, поэтому пользователю придется единоразово заплатить своему банку около 700 рублей. Наклеить стикер на чехол можно один раз, а тем, кто любит часто менять чехлы, может понадобиться двухсторонний скотч. К тому же толщина стикера оставляет желать лучшего — наклейка значительно прибавит объема вашему телефону.

По словам эксперта, и плательщики, и бизнес стремятся к тому, чтобы процесс оплаты был еще проще. Ориентиром остаются ушедшие платежные системы от Apple и Google, которые сейчас пытаются воссоздать НСПК и банки. Но если учитывать опыт других стран, где Apple Pay и Google Pay не востребованы у покупателей, то можно рассмотреть и другие способы быстрой оплаты. Например, люди расплачиваются QR-кодами в своих кошельках или приложениях банков, а в магазинах, от рыночных лавок до гипермаркетов, есть терминалы, принимающие QR.

Среди платежных технологий есть и совсем футуристичная — «Оплата улыбкой», которая появилась у «Сбера» за несколько лет до ухода Apple Pay и Google Pay . Для оплаты достаточно просто посмотреть в камеру. Технология работает так же быстро, как стандартный платеж банковской картой. Алгоритм не обмануть при помощи грима или фотографии.

— В России и в мире бесконтактные способы оплаты становятся всё более популярными, — отмечает директор по маркетингу и прямым продажам компании ICL Services, кандидат экономических наук Лилия Алеева. — К ним, в частности, относятся оплата по отпечатку пальца, которая доступна на некоторых устройствах, и оплата по QR-коду, которая широко используется не только в России, но и в таких странах, как Китай.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Кроме того, по словам специалиста, в настоящее время некоторые компании разрабатывают и тестируют биометрические способы оплаты с использованием голоса. Алеева заключает, что сегодня платежная индустрия в целом постоянно развивается и регулярная разработка новых технологий позволяет делать платежи более удобными и безопасными для потребителей.