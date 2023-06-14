Путин назвал приоритеты сотрудничества с Кубой

Россия намерена развивать сотрудничество с Кубой в сферах энергетики и туризма, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с кубинским премьер-министром Мануэлем Марреро Крусом 14 июня. Москва заинтересована в расширении диалога и по другим направлениям. Политики также обсудили противостояние экономическим санкциям. В частности, кубинский премьер подчеркнул, что попытка Запада изолировать Россию на международной арене провалилась.

О чем говорили на встрече

Как сообщил ранее помощник российского президента Юрий Ушаков, премьер Кубы находится в РФ с весьма длительным визитом, который займет 12 дней. Он уже встретился со многими российскими политиками, в том числе с главой правительства Михаилом Мишустиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. К слову, с российским президентом кубинский премьер виделся буквально на днях в Сочи, где проходила встреча Владимира Путина с главами правительств государств СНГ и ЕАЭС.

На переговорах в Кремле основное внимание было уделено укреплению взаимодействия между странами. «Оно должно развиваться по всем направлениям, о которых мы договаривались, и уверен, что так оно и будет: это и энергетика, это туризм, это некоторые другие направления, которые являются приоритетными», — сказал Владимир Путин.

В целом оценивая российско-кубинские отношения, Владимир Путин заметил, что «нет необходимости» говорить об их особом союзническом и долговременном характере. «Вы знаете, что к Острову свободы у нас в России особое отношение — всегда было и остается», — заявил российский президент. Он попросил кубинского премьера передать самые наилучшие пожелания кубинскому лидеру Мигелю Диас-Канелю и бывшему президенту страны Раулю Кастро.

Мануэль Марреро Крус отметил, что Куба заинтересована в развитии отношений не только с Россией, но и со странами ЕАЭС. При этом он сообщил, что кубинская сторона готова провести встречу этой организации в Гаване.

Во время беседы обсуждались и общие трудности России и Кубы, а именно экономическое давление третьих стран. Президент РФ отметил, что, несмотря на незаконные санкции, в которых кубинский народ живет десятилетиями, ему удается справляться с проблемами. Москва со своей стороны будет делать всё для того, чтобы экономическое взаимодействие России и Кубы «помогало преодолевать эти привнесенные извне сложности», сказал российский лидер.

Мануэль Марреро Крус, в свою очередь, заявил: Куба выступает против односторонних антироссийских санкций, а также попыток изолировать РФ. «Запад не смог этими санкциями сломить Россию. Мы видим спокойствие на улицах, довольных людей и работающую экономику, и это показывает силу страны», — отметил он.

Премьер-министр Кубы также посетит во время своего визита ПМЭФ, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. «Надеюсь, это будет и полезно, и интересно», — сказал Владимир Путин. 16 июня президент выступит на пленарной сессии форума.

В этот же день Владимир Путин созвонился с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Они обсудили торгово-экономические связи, включая поставки российской пшеницы, удобрений и топлива. Ассими Гойта поблагодарил российского лидера за гуманитарную помощь и содействие в нейтрализации террористической угрозы на территории его страны.