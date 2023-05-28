Враг по расчету: UnionPay обогнала Visa по доле на рынке дебетовых карт

UnionPay впервые обогнала Visa на рынке дебетовых карт , говорится в исследовании международной компании Nilson Report (есть у «Известий»). Китайская платежная система стала лидером по объему трансакций, заняв 40,03% против 38,78% у Visa . Это связано в первую очередь с ростом экономики Азиатско-Тихоокеанского региона и замедлением ВВП США, пояснили эксперты. Свой вклад мог внести и российский рынок, с которого Visa официально ушла, а спрос на UnionPay на нем, наоборот, вырос .

Смена позиций

В 2022 году доля трансакций по дебетовым картам UnionPay достигла 40,03%, тогда как тот же показатель у Visa составил 38,78%, следует из данных Nilson Report. Объем операций по «пластику» американской платежной системы в 2022 году составлял $14,109 млрд, а у китайского игрока — $16,227 млрд . При этом у Visa трансакции с использованием дебетовых карт составили 63,91% от всех платежей, а у UnionPay — 75,12%.

Еще в 2021 году ситуация была иной. Доля Visa на рынке была больше и составляла 39,53%, а UnionPay — 38,68% . При этом трансакции по дебетовым картам американской платежной системы с 2011 года упали с почти 80% до 39,53%, а у китайской росли с близких к нулевым значений до 38,68% в 2021 году. Более того, в 2022 году у Visa сократился объем покупок по дебетовым и кредитным картам, тогда как у UnionPay оба этих показателя увеличились.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Доля дебетовых карт платежной системы MasterCard в промежуток между 2021 и 2022 годами упала почти на 18,5 п.п. — с 39,53% до 21,19%.

Трансакции по картам «Мир» не учитывались в исследовании, поскольку в нем анализируются глобальные игроки, а не национальные платежные системы. «Известия» направили запросы в компании Visa, UnionPay и MasterCard.

Карты UnionPay традиционно занимали второе место после Visa, но в первую очередь за счет внутреннего китайского рынка , напомнил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, их доля на международном рынке без учета пользователей из КНР не превышала 1–2%.

— Система UnionPay наиболее распространена в Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Они в последние годы демонстрируют опережающие темпы экономического роста , что в свою очередь способствует повышению объемов операций по картам. Отсюда и увеличение рыночной доли UnionPay, — объяснил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Стоит учитывать, что на расчеты по картам Visa может негативно повлиять снижение темпов роста ВВП США , заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Более того, по сравнению с UnionPay американская платежная система находится в условиях более жесткой конкурентной среды.

Азиатский тигр

В прошлом году распространение карт UnionPay в России получило новый импульс , отметил Алексей Тараповский. Из-за ухода Visa и MasterCard россияне лишились возможности быстро и свободно совершать трансакции в других странах по этому «пластику», из-за чего их выбор в моменте пал именно на китайскую платежную систему .

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Уход западных игроков из РФ мог оказать большое влияние на их доли на рынке, считает и Игорь Додонов. Он пояснил, что российские операции этих платежных систем перестали учитываться в общей статистике . При этом на нашу страну приходилось 4–5% всех трансакций Visa и MasterCard, уточнил эксперт.

В целом для популяризации UnionPay российский рынок незначителен, так как основная целевая аудитория платежной системы — жители Китая , заключил директор группы рейтинговых финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Ее международную значимость определяют рынок КНР и использование ее гражданами карт за пределами своей страны, отметил он.

На данный момент в России осталось лишь семь банков, китайские карты которых работают за границей , писали ранее «Известия». МТС Банк и «Уралсиб» прекратили их выпуск после попадания под блокирующие санкции США. Кредитные организации «Зенит», «Санкт-Петербург» и «Приморье» эмитируют «пластик» системы КНР, но им невозможно расплатиться за рубежом.

«Известия» направили запросы в крупнейшие российские банки, чтобы уточнить, сколько карт UnionPay в абсолютном выражении было оформлено для россиян в течение 2022 и 2023 годов, а также узнать об изменении доли Visa и MasterCard относительно UnionPay на российском рынке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Я полагаю, что глобальная роль UnionPay имеет все шансы продолжить расти в предстоящие годы. ВВП стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среднесрочной перспективе, вероятно, продолжит показывать темпы, превышающие среднемировые . При этом проникновение банковских карт здесь всё еще ниже, чем в развитых странах, — пояснил Игорь Додонов.