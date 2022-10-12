Спросовая цена: банки улучшили условия оформления карт UnionPay

Банки улучшили условия оформления карт UnionPay . Так, ряд кредитных организаций снизили стоимость «пластика» с 15 до 5 тыс. рублей, перестали требовать предоставление виз или билетов за границу, запустили повышенные кешбэки . В банках ожидают, что спрос на UnionPay в этом году продолжит расти. Однако прием таких карт в России и за рубежом всё больше ограничивают, подчеркнули эксперты .

По новым условиям

Российские банки улучшили условия по выдаче карт UnionPay. Так, в Газпромбанке недавно снизили стоимость их выпуска с 15 до 5 тыс. рублей и в последний месяц зафиксировали активизацию спроса на оформление такого «пластика» , рассказали в пресс-службе кредитной организации. Там связали эту тенденцию с сообщениями об ограничении использования карт «Мир» за пределами РФ . В дальнейшем в банке ожидают роста спроса на выдачу UnionPay в связи с запуском в октябре карт в юанях и увеличением начисления кешбэка на покупки социально значимых товаров в магазинах в России. Сейчас карту можно получить моментально в любом отделении банка или заказать с курьером, а срок ее действия будет не ограничен, добавили в пресс-службе.

Спросовая цена Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Условия оформления «пластика» китайской платежной системы также улучшили в магазинах мобильной электроники «Ноу-Хау», где можно получить неименную карту банка «Солидарность». Ранее там требовали показать визу или купленные билеты за границу, а также бронь отеля, однако сейчас эти документы в большинстве отделений уже не понадобятся , сообщили в call-центре. Там добавили: спрос на карты UnionPay крайне высок, особенно по Москве, поэтому «пластик» поступает не во все магазины сразу. Из пяти указанных на сайте адресов по столице на текущий момент UnionPay можно оформить только в трех точках, а также в четырех магазинах по Московской области.

В банке «Зенит» также отмечают повышенный спрос на «пластик» китайской системы. Там недавно на месяц продлили действие акции, которая позволяет вернуть комиссию 5 тыс. рублей за оформление карты, если ежемесячный оборот по ней будет превышать 30 тыс. в течение первых трех месяцев с момента выпуска . Сейчас это единственная карта для полноценной возможности оплаты за рубежом, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Там ожидают, что спрос на UnionPay в 2022 году сохранится на высоком уровне.

В Почта банке в последнее время не меняли условия оформления UnionPay, стоимость выпуска составит 5 тыс. рублей , карта будет готова в течение пяти дней, сообщили в пресс-службе. Там добавили: банк фиксирует стабильный спрос на них, клиенты оформляют порядка 10 тыс. штук в месяц.

Прием ограничен

В марте банки, которые ранее успели заключить с UnionPay партнерские соглашения, резко подняли цены на услуги и в условиях отсутствия конкуренции они фактически создали олигополию, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Он добавил: из-за крайне осторожной политики Китая на фоне рисков вторичных санкций со стороны ЕС и США количество банков, подключенных к UnionPay, за полгода не увеличилось. При этом спрос на такие карты со временем снижается и кредитные организации уменьшают цены выпуска и обслуживания UnionPay, а граждане стремятся оформить их по более выгодным условиям .

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Банки улучшают условия по выпуску карт UnionPay из-за ограничения их работы с российскими эквайерами, которые находятся под запретом США и ЕС, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его мнению, большинство банков уравняют тарифы по выпуску таких карт для увеличения конкурентоспособности.

Однако скорее всего карты UnionPay, выпущенные российскими банками, всё чаще будут становиться бесполезными за рубежом, так как власти ЕС и США обладают беспрецедентными рычагами давления на все международные финансовые институты , считает Алексей Тараповский.

Страны зарубежья стали отказываться от работы с системой «Мир», однако некоторые иностранные банки также перестают принимать карты UnionPay, эмитированные в РФ, скорее всего, из-за угрозы вторичных санкций, согласна аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

С проблемами оплаты по картам китайской платежной системы туристы сталкиваются в Испании, Чехии и на Кипре, также карты UnionPay могут перестать работать в Болгарии , отметила операционный директор финтехплатформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. Кроме того, картами UnionPay уже нельзя расплатиться в POS-терминалах подсанкционных банков.

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За счет вводимых ограничений у россиян становится всё меньше возможностей расплачиваться за рубежом: остаются наличные, SWIFT-переводы из российских банков, не попавших под ограничения, а также Unistream и «Золотая корона» , которые доступны только в некоторых азиатских и европейских государствах и странах ближнего зарубежья, сообщила эксперт.

В UnionPay не ответили на вопросы «Известий» о том, какие банки отказались принимать карты китайской платежной системы, выпущенные российскими кредитными организациями, и рассматривается ли прекращение сотрудничества с нашими подсанкционными банками. В ЦБ также не прокомментировали ухудшение приема российских карт UnionPay.