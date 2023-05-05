Никто не заплатит: в РФ осталось семь банков с работающими за рубежом картами UnionPay

В России осталось лишь семь банков, карты UnionPay которых работают за границей . МТС-банк и «Уралсиб» прекратили их выпуск после попадания под блокирующие санкции США, выяснили «Известия». Еще три кредитные организации — «Зенит», «Санкт-Петербург» и «Приморье» — «пластик» китайской платежной системы эмитируют, но им невозможно расплатиться за рубежом . Для поездок в другие страны люди по-прежнему могут использовать «Мир» там, где его принимают, или оформить карту иностранного банка.

Платежом за границей красен

После попадания под блокирующие рестрикции со стороны США эмитировать UnionPay перестали в МТС-банке и «Уралсибе» , выяснили «Известия». Карты китайской платежной системы пропали из списка доступных для оформления на сайтах кредитных организаций. В службах поддержки этих компаний также подтвердили, что выпуск UnionPay закрыли. Это связано с ограничением работы платежного инструмента за границей, пояснили в МТС-банке.

Среди финорганизаций, которые предлагали оформить UnionPay, под новый пакет санкций США в 2023 году попали также «Зенит», «Приморье» и «Санкт-Петербург». Сейчас эти банки продолжают оформлять карты китайской платежной системы, однако предупреждают клиентов, что расплатиться ими за рубежом не получится .

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Участники профильных чатов в Telegram по обсуждению китайской платежной системы подтверждают, что «пластик» российских банков, попавших в SDN-список США, полностью перестал действовать за границей. При этом продолжают работать карты Газпромбанка, Почта Банка, «Солидарности», Россельхозбанка, «Русского стандарта», Примсоцбанка и ВБРР . Однако принимаются они не везде, и «проходимость» также зависит от эмитента, следует из отзывов.

«Известия» направили запрос в подсанкционные кредитные организации, изменяли ли там условия оформления UnionPay после введения ограничений на их использование за рубежом и рассматривают ли приостановку выпуска такого «пластика». С 17 апреля «Зенит» снизил стоимость выпуска карт китайской платежной системы с 5 тыс. до 3 тыс. рублей, рассказали в пресс-службе компании. Там добавили, что не планируют прекращать их оформление.

После введения санкций в феврале 2023-го система UnionPay также удалила с сайта информацию об оформлении «пластика» российскими банками. В списке партнеров из всех отечественных кредитных организаций остался только «Русский стандарт» . В ЦБ и НСПК не прокомментировали, почему карты подсанкционных финорганизаций продолжают действовать на территории РФ и прекратила ли китайская платежная система работу с нацбанками.

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Санкционные мотивы

Прекращение эмиссии карт UnionPay рядом российских банков связано с их попаданием в санкционные списки, подтвердил управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Введение блокирующих ограничений, скорее всего, с самого начала означало отказ от работы китайских финансовых институтов с этими финорганизациями , добавил эксперт.

Платежная система опасается вторичных санкций со стороны ЕС и США, это затруднит ее работу по обслуживанию граждан КНР за границей , согласен основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Поэтому возможность полного прекращения сотрудничества с банками РФ не исключена.

Карты кредитных организаций, попавших в SDN-лист США, полностью прекращают работать за границей, однако в России они все равно принимаются , подчеркнул коммерческий директор «Импая Рус» Алексей Разумовский. Он пояснил: так же произошло с «пластиком» Visa и MasterCard — им до сих пор можно расплатиться на территории страны, несмотря на санкции. Аналогичная ситуация с UnionPay: раз банк проводит эмиссию в РФ, он обязан передавать информацию в НСПК. За счет этого карты продолжают работать в России.

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Однако другие подсанкционные банки, вероятно, также будут останавливать оформление китайских карт , считает Алексей Разумовский. По его словам, значение будут иметь стоимость эмиссии и условия, а выпуск «Мира», скорее всего, окажется дешевле и удобнее для потребителей. При этом кредитные организации, чей «пластик» продолжает работать за границей, могут начать повышать тарифы для клиентов, отметил эксперт.

Для проведения платежей за рубежом или в иностранных сервисах и на сайтах у россиян остается возможность оформить карту Visa или MasterCard , а также мультивалютный счет в кредитной организации страны Евразийского экономического сообщества , добавил Алексей Тараповский. По его словам, это можно сделать удаленно, а затем пополнять счет в рублях из своего банка в РФ.