Курс на рубль: Turkish Airlines снова принимает к оплате российские карты
На сайте Turkish Airlines снова появилась возможность оплатить билет российской картой, причем как «Мир», так и Visa, и Mastercard. В службе поддержки авиакомпании «Известиям» подтвердили, что операции по российскому «пластику» сейчас проходят, однако отметили, что оплата принимается не всегда. Схема приема средств может действовать либо за счет подключения сайтом услуг российских платежных сервисов, либо через банки дружественных стран, у которых есть договор с НСПК, объяснили эксперты. Они добавили: иностранные компании также могут напрямую договариваться с НСПК, однако вряд ли они воспользуются этим вариантом.
Платеж принят
Оплатить авиабилет на сайте Turkish Airlines снова можно по карте российского банка, выяснили «Известия». Причем принимаются не только карты «Мир», но также Visa и Mastercard. В службе поддержки авиакомпании подтвердили: платежи по российским картам уже некоторое время снова проходят, однако не объяснили, с чем это связано. Там добавили, что оплата принимается не всегда, есть случаи отказов в операциях или отмены билета сразу после списания средств, в таком случае сумма возвращается на счет за два рабочих дня. Если платеж не проходит, то клиент может использовать карту иностранного банка, купить билет через агента или в офисе продаж авиакомпании, уточнили в службе поддержки. «Известия» направили запрос в Turkish Airlines.
Об успешных случаях оплаты авиабилетов на сайте Turkish Airlines в январе этого года по российским картам также рассказывают пользователи форума для путешественников. Причем операции проходят также по картам банков, попавших под санкции.
«Только что оплатила на сайте Turkish Airlines билеты Москва – Анталия сберовской VISA. Все прошло легко и непринужденно», — написала Mordechai (орфография и пунктуация сохранены).
Другой участник обсуждения смог купить билеты на сайте авиакомпании, рассчитавшись картой «Мир». Если платеж не проходит, иногда также помогает смена браузера, переход с сайта в приложение и обратно или же использование другой карты российского банка, рассказывают пользователи форума Винского. Так, один из участников обсуждения пишет, что смог оплатить билет только после десятой попытки, смены браузера и карты, в результате операция успешно прошла по карте Тинькофф «Мир».
При этом в другой популярной турецкой авиакомпании Pegasus Airlines купить билет по российским картам по-прежнему не получится, сообщили в службе поддержки организации. Там добавили: иногда платежи проходят только по картам UnionPay.
«Известия» опросили крупнейшие российские банки, зафиксировали ли там случаи успешной оплаты по их картам на иностранных сайтах, включая Turkish Airlines. В НСПК, ЦБ РФ и Турции не ответили на вопрос, известно ли им о возобновлении приема российского «пластика» на зарубежных сервисах.
МИРное соглашение
В РФ не запрещено подключать нерезидентам интернет-эквайринг, поэтому любая иностранная компания может договориться с российским платежным сервисом и через него принимать операции по российским картам, объяснил Алексей Разумовский, коммерческий директор компании «Импая Рус», которая предоставляет услуги процессинга и платежной системы. Он добавил: при этом банк в РФ будет отправлять деньги иностранной компании за вычетом комиссии.
Другой способ приема платежей по российским картам для иностранных компаний — через сервисы стран СНГ, отметил эксперт. По его словам, скорее всего, Turkish Airlines использует именно этот вариант, потому что при такой схеме деньги авиакомпании приходят не из России, что несет риски вторичных санкций, а из дружественной РФ страны. Например, Turkish Airlines могла договориться с банком Азербайджана, так как у Турции исторически выстроены с этой страной хорошие отношения.
При этом у кредитных организаций из стран СНГ действуют соглашения с НСПК, за счет чего они принимают российские карты. А после того как Visa и Mastercard ушли из РФ в марте 2022-го и прекратили обслуживать свои карты, выпущенные российскими банками, все операции по ним начали обрабатываться в НСПК. Поэтому карты международных платежных систем, эмитированные в РФ, также принимаются банками из стран СНГ по соглашению с НСПК, заключил Алексей Разумовский. При этом блокировки некоторых платежей по российским картам на сайте Turkish Airlines могут быть связаны с лимитами безопасности отечественных банков. Они имеют право вводить ограничения по крупным операциям на зарубежных сервисах для защиты от мошенников. Такие фильтры можно снять при звонке в банк, добавил эксперт.
Любая зарубежная компания способна при необходимости подключить терминал платежной системы «Мир» и принимать российские карты, согласен основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он уточнил: при этом терминалы не всегда работают идеально, поэтому возникают сбои. Другой способ принимать платежи от россиян — открыть счет в одном из банков РФ, однако, скорее всего, таким вариантом воспользуется незначительное число иностранных компаний. Турецкие организации могут договориться с НСПК и таким образов организовать прием карт российских туристов, однако остается вопрос, захотят ли они это сделать, отметил эксперт.