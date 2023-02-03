Курс на рубль: Turkish Airlines снова принимает к оплате российские карты

На сайте Turkish Airlines снова появилась возможность оплатить билет российской картой , причем как «Мир», так и Visa, и Mastercard. В службе поддержки авиакомпании «Известиям» подтвердили, что операции по российскому «пластику» сейчас проходят , однако отметили, что оплата принимается не всегда. Схема приема средств может действовать либо за счет подключения сайтом услуг российских платежных сервисов, либо через банки дружественных стран , у которых есть договор с НСПК, объяснили эксперты. Они добавили: иностранные компании также могут напрямую договариваться с НСПК, однако вряд ли они воспользуются этим вариантом.

Платеж принят

Оплатить авиабилет на сайте Turkish Airlines снова можно по карте российского банка , выяснили «Известия». Причем принимаются не только карты «Мир», но также Visa и Mastercard . В службе поддержки авиакомпании подтвердили: платежи по российским картам уже некоторое время снова проходят, однако не объяснили, с чем это связано. Там добавили, что оплата принимается не всегда, есть случаи отказов в операциях или отмены билета сразу после списания средств, в таком случае сумма возвращается на счет за два рабочих дня . Если платеж не проходит, то клиент может использовать карту иностранного банка, купить билет через агента или в офисе продаж авиакомпании, уточнили в службе поддержки. «Известия» направили запрос в Turkish Airlines.

Справка «Известий» После ухода Visa и Mastercard из России в марте прошлого года карты международных платежных систем, выпущенные российскими банками, перестали приниматься за рубежом, а также на иностранных сайтах. После этого оплатить билет на сайте Turkish Airlines было возможно только по карте «Мир», однако в мае и такие операции начали блокировать из-за риска вторичных санкций. О полном прекращении работы с картами российской платежной системы турецкие банки объявили в сентябре.

Об успешных случаях оплаты авиабилетов на сайте Turkish Airlines в январе этого года по российским картам также рассказывают пользователи форума для путешественников . Причем операции проходят также по картам банков, попавших под санкции.

Курс на рубль_2 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

«Только что оплатила на сайте Turkish Airlines билеты Москва – Анталия сберовской VISA. Все прошло легко и непринужденно », — написала Mordechai (орфография и пунктуация сохранены).

Другой участник обсуждения смог купить билеты на сайте авиакомпании, рассчитавшись картой «Мир». Если платеж не проходит, иногда также помогает смена браузера, переход с сайта в приложение и обратно или же использование другой карты российского банка, рассказывают пользователи форума Винского. Так, один из участников обсуждения пишет, что смог оплатить билет только после десятой попытки, смены браузера и карты, в результате операция успешно прошла по карте Тинькофф «Мир».

Курс на рубль_4 Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

При этом в другой популярной турецкой авиакомпании Pegasus Airlines купить билет по российским картам по-прежнему не получится, сообщили в службе поддержки организации. Там добавили: иногда платежи проходят только по картам UnionPay.

«Известия» опросили крупнейшие российские банки, зафиксировали ли там случаи успешной оплаты по их картам на иностранных сайтах, включая Turkish Airlines. В НСПК, ЦБ РФ и Турции не ответили на вопрос, известно ли им о возобновлении приема российского «пластика» на зарубежных сервисах.

МИРное соглашение

В РФ не запрещено подключать нерезидентам интернет-эквайринг, поэтому любая иностранная компания может договориться с российским платежным сервисом и через него принимать операции по российским картам , объяснил Алексей Разумовский, коммерческий директор компании «Импая Рус», которая предоставляет услуги процессинга и платежной системы. Он добавил: при этом банк в РФ будет отправлять деньги иностранной компании за вычетом комиссии.

Другой способ приема платежей по российским картам для иностранных компаний — через сервисы стран СНГ , отметил эксперт. По его словам, скорее всего, Turkish Airlines использует именно этот вариант, потому что при такой схеме деньги авиакомпании приходят не из России, что несет риски вторичных санкций, а из дружественной РФ страны . Например, Turkish Airlines могла договориться с банком Азербайджана, так как у Турции исторически выстроены с этой страной хорошие отношения.

При этом у кредитных организаций из стран СНГ действуют соглашения с НСПК, за счет чего они принимают российские карты . А после того как Visa и Mastercard ушли из РФ в марте 2022-го и прекратили обслуживать свои карты, выпущенные российскими банками, все операции по ним начали обрабатываться в НСПК. Поэтому карты международных платежных систем, эмитированные в РФ, также принимаются банками из стран СНГ по соглашению с НСПК, заключил Алексей Разумовский. При этом блокировки некоторых платежей по российским картам на сайте Turkish Airlines могут быть связаны с лимитами безопасности отечественных банков. Они имеют право вводить ограничения по крупным операциям на зарубежных сервисах для защиты от мошенников. Такие фильтры можно снять при звонке в банк, добавил эксперт.