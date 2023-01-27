Режим без Visa: сервисы останавливают прием онлайн-платежей из-за границы

Сервисы, принимавшие иностранные карты в Рунете, прекращают обрабатывать операции по ним , выяснили «Известия». Речь о таких ресурсах, как Prodamus, Robokassa, PayBox, которые ранее на фоне блокировки платежей по иностранным Visa и Mastercard стали предлагать проводить такие трансакции через посредников. Однако банки-контрагенты в странах ближнего зарубежья прекращают работать с компаниями из РФ. Это связано с рисками вторичных санкций , уверены эксперты. Они добавили: для оплаты товаров в Рунете из-за границы есть альтернативы — карты UnionPay и «Мир», а также SWIFT-переводы.

Заграничный прием

Платежные сервисы, которые обеспечивали прием иностранных карт в Рунете, начали ограничивать проведение таких операций с 2023 года , выяснили «Известия». После введения санкций со стороны Visa и Mastercard в начале марта прошлого года «пластик», выпущенный банками РФ, перестали принимать за границей, а карты иностранных кредитных организаций — в России. Однако вскоре ряд сервисов начал предлагать отечественным компаниям услуги по приему платежей из-за рубежа. Среди таких ресурсов — Prodamus, Robokassa, PayBox и LifePay .

Организации договаривались с банками-контрагентами из стран ближнего зарубежья и таким образом обеспечивали проведение операций по иностранным картам в Рунете. В службах поддержки сервисов подтвердили, что успешно работал по этой схеме с 2022 года, однако недавно столкнулись с новыми ограничениями . «Известия» направили запросы в упомянутые компании.

Безвизовый режим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Так, например, Robokassa с начала этого года приостановила прием платежей по иностранным картам Visa , хотя ранее они были доступны, а также прекратила обрабатывать операции из США . Изменения происходят на стороне контрагентов, они отказываются работать с российскими компаниями из-за риска вторичных санкций , пояснили в службе поддержки сервиса. Там добавили: сейчас из-за границы проходят только операции по Mastercard из Европы и стран СНГ. При оплате сумма покупки указывается в рублях и долларах, а списание происходит в валюте клиента, по курсу его банка. Комиссия при подключении такой услуги для российской компании составит 9,9%.

Аналогичную услугу по приему иностранных карт международных платежных систем в Рунете с марта 2022-го предоставляли в Prodamus с комиссией 10%. Однако неделю назад операции в долларах почти полностью перестали проходить из-за отказа со стороны банка-партнера , рассказали в сервисе. Сейчас прием платежей возможен только в тенге из стран ближнего зарубежья, Турции и Европы. В сервисе сообщили, что ищут новых контрагентов.

С ограничениями также столкнулись в PayBox. С 23 января сервис полностью прекратил принимать иностранные карты . Ранее ресурс проводил платежи из стран ближнего зарубежья, однако теперь предлагает подключить такую возможность, только если российская компания откроет локальное юрлицо за рубежом.

Под страхом санкций

Расчет по иностранным картам Visa и Mastercard в Рунете работает через банки-партнеры , подтвердил «Известиям» источник на платежном рынке. Он объяснил: сервис договаривается с кредитной организацией из стран СНГ, которая не находится под блокирующими санкциями и может принимать, например, доллары, так все операции проходят через нее . На подобное партнерство соглашается небольшое количество зарубежных кредитных организаций, отметил собеседник.

Безвизовый режим Фото: Global Look Press/Artem Sobolev

В отсутствие ограничений любая российская организация для приема платежей из-за рубежа может обратиться, например, в Сбербанк и получить там валютный терминал. Однако в условиях рестрикций платежные сервисы из РФ начали договариваться с локальными банками-эквайерами в основном в Казахстане или Киргизии. Там им выпускают виртуальные терминалы, пояснил источник. По его словам, сложности в проведении операций этим способом в последнее время и отказы со стороны банков-контрагентов связаны с риском вторичных санкций, возможными крупными штрафами от международных платежных систем, а также репутационными вопросами .

По словам собеседника «Известий», например, недавно об использовании такой схемы в Казахстане узнали в платежной системе Visa. Возможность проведения подобных операций закрыли, а местный банк оштрафовали за работу с российскими компаниями.

Страны ЕС постоянно ужесточают контроль за соблюдением ограничений в отношении РФ , подчеркнул аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его мнению, именно на этом фоне возникли сложности с использованием описанного способа расчетов. В целом объем платежей по иностранным картам в адрес российских компаний довольно значительный, отметил эксперт.

Безвизовый режим Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Клиенты из стран ближнего зарубежья часто используют платные ресурсы на русском языке, например для просмотра фильмов, а также доступа к музыке и сервисам в сфере образования , добавил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, пик появления ресурсов, которые предоставляют услуги приема иностранных карт в Рунете, пришелся на август-октябрь прошлого года. Однако есть и другие варианты оплаты из-за границы: по картам UnionPay и «Мир» , последние можно открыть как в России, так и, например, в Белоруссии. Используются также SWIFT-переводы, кроме того, популярность набирают расчеты в криптовалютах , однако таким способом можно оплатить далеко не каждый товар, добавил эксперт.

Сейчас также работают сотни сервисов, которые, осуществляют прямые переводы с карт Visa и Mastercard на карты «Мир», отметил Владимир Чернов. По его мнению, заблокировать все подобные сервисы оплат и переводов просто не получится.

В ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и в ЦБ не ответили на запрос «Известий» о работе сервисов, принимавших платежи по иностранным картам, и о том, с чем связаны сложности в их работе.