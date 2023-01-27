 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Армия
Пентагон оценил действия экипажа фрегата «Адмирал Горшков» в Атлантике
Происшествия
Украинские войска провели массированный обстрел ДНР ракетами из РСЗО
Общество
Глава «Росэнергоатома» Карчаа опроверг заявления МАГАТЭ о взрывах около ЗАЭС
Мир
Пентагон не считает отправку танков на Украину эскалацией конфликта
Интернет
Samsung представила новый игровой монитор Odyssey Neo G7 
Мир
На Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры
Здоровье
Нарколог Грувман предупредил о риске ДТП из-за употребления энергетиков за рулем
Мир
Украина может получить от МВФ пакет помощи на $16 млрд
Мир
Пентагон признал сложность поддержания боеспособности танков Abrams для ВСУ
Мир
Лавров заявил о готовности РФ удовлетворить потребности Эритреи в сфере обороны
Мир
В ООН высказались о решении стран Запада передать Киеву танки
Авто
В России появился ГОСТ для алкозамков
/

Режим без Visa: сервисы останавливают прием онлайн-платежей из-за границы

С чем это связано и какие есть альтернативы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервисы, принимавшие иностранные карты в Рунете, прекращают обрабатывать операции по ним, выяснили «Известия». Речь о таких ресурсах, как Prodamus, Robokassa, PayBox, которые ранее на фоне блокировки платежей по иностранным Visa и Mastercard стали предлагать проводить такие трансакции через посредников. Однако банки-контрагенты в странах ближнего зарубежья прекращают работать с компаниями из РФ. Это связано с рисками вторичных санкций, уверены эксперты. Они добавили: для оплаты товаров в Рунете из-за границы есть альтернативы — карты UnionPay и «Мир», а также SWIFT-переводы.

Заграничный прием

Ловцы кошельков: россияне потеряли в интернете миллиарды рублей
Мошенники похищают всё больше средств

Платежные сервисы, которые обеспечивали прием иностранных карт в Рунете, начали ограничивать проведение таких операций с 2023 года, выяснили «Известия». После введения санкций со стороны Visa и Mastercard в начале марта прошлого года «пластик», выпущенный банками РФ, перестали принимать за границей, а карты иностранных кредитных организаций — в России. Однако вскоре ряд сервисов начал предлагать отечественным компаниям услуги по приему платежей из-за рубежа. Среди таких ресурсов — Prodamus, Robokassa, PayBox и LifePay.

Организации договаривались с банками-контрагентами из стран ближнего зарубежья и таким образом обеспечивали проведение операций по иностранным картам в Рунете. В службах поддержки сервисов подтвердили, что успешно работал по этой схеме с 2022 года, однако недавно столкнулись с новыми ограничениями. «Известия» направили запросы в упомянутые компании.

Безвизовый режим
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Так, например, Robokassa с начала этого года приостановила прием платежей по иностранным картам Visa, хотя ранее они были доступны, а также прекратила обрабатывать операции из США. Изменения происходят на стороне контрагентов, они отказываются работать с российскими компаниями из-за риска вторичных санкций, пояснили в службе поддержки сервиса. Там добавили: сейчас из-за границы проходят только операции по Mastercard из Европы и стран СНГ. При оплате сумма покупки указывается в рублях и долларах, а списание происходит в валюте клиента, по курсу его банка. Комиссия при подключении такой услуги для российской компании составит 9,9%.

Мани в тумане: против гаранта WebMoney возбудили новое уголовное дело
Генпрокуратура подала в суд на банк ККБ, а следствие подозревает его сотрудников в выводе в офшор 2,3 млрд рублей

Аналогичную услугу по приему иностранных карт международных платежных систем в Рунете с марта 2022-го предоставляли в Prodamus с комиссией 10%. Однако неделю назад операции в долларах почти полностью перестали проходить из-за отказа со стороны банка-партнера, рассказали в сервисе. Сейчас прием платежей возможен только в тенге из стран ближнего зарубежья, Турции и Европы. В сервисе сообщили, что ищут новых контрагентов.

С ограничениями также столкнулись в PayBox. С 23 января сервис полностью прекратил принимать иностранные карты. Ранее ресурс проводил платежи из стран ближнего зарубежья, однако теперь предлагает подключить такую возможность, только если российская компания откроет локальное юрлицо за рубежом.

Под страхом санкций

Расчет по иностранным картам Visa и Mastercard в Рунете работает через банки-партнеры, подтвердил «Известиям» источник на платежном рынке. Он объяснил: сервис договаривается с кредитной организацией из стран СНГ, которая не находится под блокирующими санкциями и может принимать, например, доллары, так все операции проходят через нее. На подобное партнерство соглашается небольшое количество зарубежных кредитных организаций, отметил собеседник.

Безвизовый режим
Фото: Global Look Press/Artem Sobolev
Под гнетом санкций: что делать, если карты перестали работать
В приложения российских банков стало невозможно зайти из-за границы

В отсутствие ограничений любая российская организация для приема платежей из-за рубежа может обратиться, например, в Сбербанк и получить там валютный терминал. Однако в условиях рестрикций платежные сервисы из РФ начали договариваться с локальными банками-эквайерами в основном в Казахстане или Киргизии. Там им выпускают виртуальные терминалы, пояснил источник. По его словам, сложности в проведении операций этим способом в последнее время и отказы со стороны банков-контрагентов связаны с риском вторичных санкций, возможными крупными штрафами от международных платежных систем, а также репутационными вопросами.

По словам собеседника «Известий», например, недавно об использовании такой схемы в Казахстане узнали в платежной системе Visa. Возможность проведения подобных операций закрыли, а местный банк оштрафовали за работу с российскими компаниями.

Страны ЕС постоянно ужесточают контроль за соблюдением ограничений в отношении РФ, подчеркнул аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его мнению, именно на этом фоне возникли сложности с использованием описанного способа расчетов. В целом объем платежей по иностранным картам в адрес российских компаний довольно значительный, отметил эксперт.

Безвизовый режим
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Сгенери сам: в России появился новый способ оплаты по QR
Опция доступна для владельцев банковских карт «Мир»

Клиенты из стран ближнего зарубежья часто используют платные ресурсы на русском языке, например для просмотра фильмов, а также доступа к музыке и сервисам в сфере образования, добавил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, пик появления ресурсов, которые предоставляют услуги приема иностранных карт в Рунете, пришелся на август-октябрь прошлого года. Однако есть и другие варианты оплаты из-за границы: по картам UnionPay и «Мир», последние можно открыть как в России, так и, например, в Белоруссии. Используются также SWIFT-переводы, кроме того, популярность набирают расчеты в криптовалютах, однако таким способом можно оплатить далеко не каждый товар, добавил эксперт.

Сейчас также работают сотни сервисов, которые, осуществляют прямые переводы с карт Visa и Mastercard на карты «Мир», отметил Владимир Чернов. По его мнению, заблокировать все подобные сервисы оплат и переводов просто не получится.

В ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и в ЦБ не ответили на запрос «Известий» о работе сервисов, принимавших платежи по иностранным картам, и о том, с чем связаны сложности в их работе.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023