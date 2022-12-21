Мани в тумане: против гаранта WebMoney возбудили новое уголовное дело

Генеральная прокуратура РФ подала судебный иск к главному расчетному центру WebMoney в России — Консервативному коммерческому банку, следует из информации на сайте Гагаринского суда Москвы. Слушания назначены на 29 декабря 2022 года. Суть иска не разглашается. В то же время параллельно в середине декабря против сотрудников ККБ было возбуждено уже второе уголовное дело по факту незаконного вывода из банка в офшоры более 2,3 млрд рублей, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. Этот платеж был совершен уже после того, как 11 февраля 2022 года Центробанк отозвал у ККБ лицензию. В обоих случаях — и в иске Генпрокуратуры, и в материалах уголовного дела — фигурирует офшорная фирма «Нортфорс Лимитед» (Nortfors Ltd.). Подробности дела — в нашем расследовании.

Перевод «лимитед»

Главный расчетный центр WebMoney — Консервативный коммерческий банк (ККБ) подозревают в незаконном выводе в офшор более 2,3 млрд рублей, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, 11 февраля неустановленные соучастники изготовили распоряжение о переводе $53,8 млн от имени фирмы — клиента ККБ в кипрский офшор «Нортфорс Лимитед». Поручение оформили «с подражанием подписи» руководителя фирмы Дмитрия Покопаева.

Мани в тумане Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Поручение о переводе денег предоставили в ККБ. На тот момент лицензия у банка уже была отозвана около часа. Несмотря на это, представитель московского филиала отправил $30,7 млн на корсчет офшорной компании.

Решение об отзыве лицензии Центробанк принял 11 февраля. В решении регулятора, в частности, говорилось, что кредитное учреждение не осуществляло традиционную банковскую деятельность, а происхождение его денежных средств было непрозрачно. В частности, банк заподозрили в обслуживании интересов теневого игорного бизнеса. Такое основание отзыва лицензии предусмотрено ст. 20 закона «О банках и банковской деятельности», рассказала «Известиям» адвокат КА Pen & Paper Алена Гришкова.

— Отсутствие лицензии не помешало заместителю управляющего московского филиала ККБ Игорю Князеву перевести с корреспондентского счета в австрийском Райффайзенбанке $30,7 млн на расчетный счет «Нортфорс Лимитед» в московском Альфа-банке. По курсу, установленному на тот момент, это эквивалентно почти 2,3 млрд рублей, что является особо крупным размером, — подчеркнул источник.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ — «Неправомерный оборот средств платежей». В нем пока нет конкретных фигурантов. Статья предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Кроме того, руководство банка ККБ ожидает суд по иску Генеральной прокуратуры, выяснили «Известия». Он начнется 29 декабря в Гагаринском суде Москвы, следует из карточки дела, опубликованной на сайте суда. В ответчиках — совладельцы банка ККБ супруги Ирина Клочкова и Андрей Трубицин. Пакет Трубицина в ККБ составляет 77,98%, еще 22% — у его супруги Ирины, писали ранее СМИ.

Мани в тумане Гагаринский суд Москвы Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Кроме банка-партнера WebMoney ответчиками по иску проходят офшорная фирма «Нортфорс Лимитед» и компания ЕООО «Финком Тех». Дело поступило в суд 25 ноября и должно было стартовать 12 декабря, но из-за «совершения иных процессуальных действий» заседание было отложено.

Обязательства банка перед кредиторами на дату отзыва лицензии составляли 13 млн рублей, из них 358 тыс. рублей — по вкладам физлиц и индивидуальных предпринимателей, следует из последнего (1 ноября 2022 года) отчета о принудительной ликвидации. Все они включены в реестр требований кредиторов.

Справка «Известий» WebMoney — это электронная система расчетов, в которой можно хранить виртуальные деньги и совершать с ними платежные операции — оплачивать покупки, пополнять счет мобильного телефона, платить налоги, покупать игры и т.д. Чтобы переводить деньги, пользователю было достаточно зарегистрироваться в сервисе системы и создать там WebMoney-кошелек и виртуальную карту. WebMoney работала в России с 1998 года. Имена ее владельцев не раскрываются, известно лишь, что компания принадлежит WM Transfer Ltd. По данным на февраль 2022 года, в системе WebMoney зарегистрировано более 45 млн пользователей, доля россиян составляет 40%, указано на ее сайте. Во всех странах компания работает по модели партнерства с гарантами, где WebMoney — это платежный сервис, а гарант — банк, небанковская кредитная организация и т.п. 11 февраля 2022 года WebMoney прекратила работу в России. Причиной стало лишение Центробанком лицензии АО «ККБ», которое и исполняло роль гаранта системы расчетов. По данным регулятора, банк допускал нарушение требований в области нелегальных переводов и преступных схем.

Ушли в офшор

Уголовное дело, о возбуждении которого сообщил источник «Известий», уже второе, связанное с незаконным выводом денег из ККБ. Первое, согласно сообщениям СМИ, было возбуждено в апреле 2022 года , но по другому составу — по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере»).

Тогда СМИ сообщили о двух эпизодах нелегальных трансакций. Оба были осуществлены 11 февраля, сразу после отзыва лицензии. Первый перевод на $70,4 тыс. был отправлен через международную платежную систему SWIFT на счет ООО «Финком». Этот перевод был, предположительно, пробным.

Мани в тумане Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

За ним последовал еще один — на $30,7 млн. Он ушел в тот же день на счет офшорной компании «Нортфорс Лимитед». Судя по сумме и адресату платежа, это тот же самый перевод, который фигурирует и в новом деле. При этом отмечалось, что выведенная сумма была в несколько раз больше, чем все средства клиентов WebMoney, которые официально были размещены в банке — 577,5 млн рублей.

Повышенные риски вовлечения в обслуживание нелегальных участников финансового рынка есть у каждого банка. Однако их снижением должна заниматься его же служба безопасности, пояснила «Известиям» адвокат КА Pen & Paper Алена Гришкова.

— Банки редко совершают переводы после отзыва лицензии, такая практика не распространена. Что до возвращения денег клиентам, то уголовное дело этому не препятствует — в том, конечно, случае, если клиенты добросовестные. В открытых источниках имеется информация о том, что в WebMoney пошли навстречу клиентам, конвертировали их рублевые средства в доллары по актуальному курсу и перевели на кошельки WMZ, — сказала адвокат.

Руководители банка ККБ, вероятнее всего, уже не в России, предположил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. А иск прокуратуры, очевидно, нужен для того, чтобы в рамках уголовного дела арестовать то имущество, которое они еще не успели вывести из страны, добавил он.

Мани в тумане Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

«Известия» направили запрос в Генпрокуратуру с просьбой прокомментировать суть иска и претензий надзорного органа к ответчикам.

— Установить лиц, причастных к нелегальным банковским переводам, непросто, но возможно — это не коты в мешке. Все эти теневые финансовые брокеры, как правило, на рынке известны. Человек, мало-мальски погруженный в тему, хорошо знает, какой банк и с какой комиссией работает. Вспомните дела некоторых сотрудников МВД и ФСБ, которые крышевали именно этот бизнес, у которых целые квартиры заваливали деньгами — того же экс-полковника Захарченко, громкая история «Мастер-банка» и других, — привел пример Кирилл Кабанов.

Уголовные дела, обвиняемые по которым не установлены, как правило, разваливаются, не дойдя до суда, указал он. В случае с банком ККБ следствию, вероятно, могло пока не хватить доказательств для того, чтобы привлечь конкретных людей. Однако это еще вполне может случиться, предположил он.

В ККБ не ответили на запрос «Известий», сколько денег клиентов WebMoney находилось в банке по состоянию на 11 февраля. В Центробанке также не уточнили, какие средства были переведены с корсчета кредитной организации и была ли связана система WebMoney с мошенничеством.