Сгенери сам: в России появился новый способ оплаты по QR

Новый способ оплаты по QR с помощью карт «Мир» стал доступен россиянам с 25 ноября. Теперь смартфоном можно платить не только по QR-коду товара, но и сформировать свой код в приложении банка и предъявить кассиру. Подробности — в материале «Известий».

Что происходит с оплатой по QR в России

«Куайринг» или оплату по QR-кодам в России развивали несколько лет, но способ не приживался: пользователи Apple Pay и Google Pay к тому моменту уже привыкли к более удобному способу оплаты через NFC. Однако когда в марте иностранные сервисы ушли с российского рынка, компании стали искать способы сохранить оплату покупок смартфоном, и у технологии появился второй шанс.

В настоящее время с помощью QR-кодов в России можно оплачивать товары, снимать наличные в банкоматах, а теперь — и формировать собственный QR-код в приложении банка. В Центробанке поддерживают появление новых безналичных способов оплаты. Разработка системы «Мир» позволит совершать покупки привычным способом: только с помощью смартфона, без предъявления карты банка, заявили «Известиям» в ЦБ.

Сгенери сам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как оплатить по QR-коду новым способом

Для этого нужно выполнить цепочку действий:



— откройте мобильное приложение банка (СберБанк, Почта Банк, МТС Банк — список постоянно растет);

— выберите раздел «Платежи» или «Переводы»;

— нажмите «Оплатить по QR или штрихкоду»;

— перейдите во вкладку «Оплатить»;

— предъявите кассиру появившийся на экране QR-код, проверьте сумму, выберите карту и подтвердите платеж.

Сгенери сам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На новый способ оплаты ориентируется большинство крупных продуктовых ритейлеров. В ПСБ «Известиям» пояснили, что такой способ оплаты позволит сохранить для клиента возможность получать кешбэки и бонусы в рамках программ лояльности.

Как еще оплатить покупки по QR-коду

Прежний способ оплаты по QR-коду также останется в действии. По нему магазин предоставляет покупателю QR‑код, в который вшиты сумма покупки и реквизиты адресата перевода. Покупатель считывает код камерой или через приложение банка и подтверждает платеж. Также QR-код можно распознать через приложении СБП. В этом случае кешбэки и бонусы для покупателей не предусмотрены, поскольку для банка такая оплата считается не покупкой, а переводом.

Сгенери сам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Плюсы оплаты по QR-коду

Главное удобство для пользователя состоит в том, что оплата по QR-коду работает с любой карты и любого смартфона, даже без технологии NFC , пояснил в колонке «Известий» финтех-эксперт Аркадий Пасенко. Выгоден «куайринг» и для продавцов, поскольку помогает им сэкономить на терминалах и эквайринге (безналичном расчете). Еще в прошлом году многие интернет‑магазины предлагали клиентам скидки за оплату через QR‑код. Когда покупатели платят картой, магазин отдает в среднем 1–2,5% от суммы операции за эквайринг при офлайн‑торговле, а за интернет‑продажи — до 5%. При расчетах по QR‑коду комиссия составляет всего 0,4–0,7%.

Платежи доступны для владельцев как iPhone, так и смартфонов на Android. Банки ожидают, что функция станет популярной именно среди любителей айфонов, поскольку они долгое время были лишены привычной возможности платить бесконтактно.

Минусы оплаты по QR-коду

Главный минус услуги — в растущем риске столкнуться с мошенническими операциями. Такая тенденция уже заметна в Китае, пояснил заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП РФ Тимур Аитов.

Например, если человек собирается воспользоваться QR-кодом в супермаркете, обычно он готовит его заранее по пути к кассе. В этот момент появляются злоумышленники, которые фотографируют код на специальную камеру и воруют деньги. Тимур Аитов добавил, что возможны и взломы QR-кода, при котором деньги поступят не на счет продавца, а на кошелек мошенника.

В качестве примера такой схемы можно привести оплату аренды велосипеда или самоката. Мошенники приклеивают на QR-код для оплаты свою этикетку, человек считывает код в полной уверенности, что оплачивает использование велосипеда, но на самом деле деньги получает злоумышленник.

Сгенери сам Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Кроме того, оплата по QR-коду занимает чуть больше времени, чем оплата физической картой, а иногда программа и вовсе отказывается работать. Бывает, что система «глючит» у продавца, а случается, что и у покупателя.

Называть QR-коды полноценной заменой оплаты через смартфон или напрямую банковской картой пока рано , считает руководитель службы электронного бизнеса Почта-банка Михаил Бахиркин. Для широкого внедрения этой технологии как банкам, так и магазинам необходимо будет провести доработки своих информационных систем. Должно пройти время, чтобы подобные системы появились повсеместно.

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