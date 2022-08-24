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Товарищество на «пеях»

Финтех-эксперт Аркадий Пасенко — об альтернативах Apple Pay и Google Pay
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Уход Apple Pay и Google Pay с российского рынка заставил пользователей вспомнить пароли от физических карт, но лишь на время. Большинство компаний довольно быстро нашли замену ушедшим «пеям» среди отечественных сервисов и приучили пользователей платить иначе, например по QR-коду. Если в офлайне россияне почувствовали ухудшение пользовательского сценария, то в онлайне обошлось практически без перемен.

За последние полгода российский бизнес принял сразу несколько вызовов. Изменились платежные сценарии, исчезли привычные каналы привлечения клиентов и трансграничные платежи, многие компании перешли на российский софт, стали искать поставщиков для своих производств на других рынках и перестроили свои бизнес-модели.

После ухода популярных «пеев» перед интернет-магазинами встала задача сохранить бесшовный платежный сценарий, чтобы не допустить падения конверсии. Как джокера из рукава финтех-компании достали с полок альтернативные методы, которые существовали и раньше, но были не так популярны.

По моим данным, в феврале 2022 года доля Pay-платежей среди других методов оплаты составляла 24%, а на банковские карты приходилось 66%. Через SberPay платили 6%, кошельками «ЮMoney» — 4%. В июне, после приостановки работы Apple Pay и Google Pay, доля «пеев» снизилась в России до нуля. При этом число платежей банковскими картами выросло на 22 процентных пункта, до 88%. Доля покупок, оплаченных с помощью SberPay, достигла 9%.

В офлайне хорошо зарекомендовала себя оплата по QR-коду. Этот метод уже работает в крупных сетях супермаркетов, на заправках, в кофейнях, магазинах одежды и т.д. Удобство для пользователя в том, что оплата по QR-коду работает с любой карты и любого смартфона, даже без технологии NFC. Чтобы оплатить товар, нужно всего лишь отсканировать QR-код и подтвердить операцию в приложении своего банка. Из-за шага с подтверждением этот сценарий может показаться пользователям не таким быстрым, как «пеи», но он всё равно удобный, так как позволяет оплатить любую покупку без карты.

А предпринимателю такой сценарий помогает сэкономить на терминалах и эквайринге. Это особенно важно для небольших магазинов, салонов красоты и других компаний. Но прежде чем использовать этот метод в офлайне, магазин должен убедиться, что в его точке хорошо работает мобильный интернет. Если салон красоты, крупный супермаркет или шоурум располагаются в подвале, у клиентов могут возникнуть проблемы с оплатой по QR-коду.

Для пользователей айфонов оплата по QR-коду — единственный сценарий в офлайне, но для владельцев Android есть и другие. Они по-прежнему могут добавить в смартфон карту своего банка и платить ей в магазинах, салонах красоты, общественном транспорте.

В онлайне совсем другая ситуация. Платить с банковского счета без ввода данных карты позволяют десятки способов. Многие из них существовали и раньше, но занимали меньшую долю рынка. Например, с уходом «пеев» снова возросла популярность электронных кошельков. Там привязать карту можно было еще тогда, когда ни о каких «пеях» никто не заявлял.

Если говорить о полноценной замене Apple Pay и Google Pay в офлайне, пока есть только альтернативы. Российскому финтеху еще предстоит подумать над сервисом, который сможет работать на любой платформе и с любыми картами. При этом в онлайне есть множество решений, которые позволяют пользователям платить так же быстро и удобно, как с Apple Pay и Google Pay, а магазинам — мгновенно принимать оплату и обеспечивать бесшовный платежный сценарий.

Автор — менеджер по продуктам «ЮMoney»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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