Следующая установка: мобильным банкингом пользуются уже 80 млн россиян

За прошедший год пользователи установили мобильные приложения топ-20 российских банков 61,2 млн раз, а пользуются банковскими приложениями уже 80 млн граждан. Об этом говорится в исследовании агентства Go Mobile (есть у «Известий»). По мнению экспертов Go Mobile, лучшие мобильные приложения — у «Тинькофф», Райффайзенбанка и «Сбера». Для оценки учитывались данные по функционалу, продвижению в digital-каналах, качеству оформления карточки в магазине приложений и способности адаптироваться к нововведениям. Последнее особенно важно с учетом удаления приложений многих российских банков из зарубежных сторов. Интересно, что с августа 2021-го по август 2022 года пользователи скачали мобильное приложение Тинькофф Банка 14,6 млн раз — на 4,6 млн больше, чем у крупнейшего в стране Сбербанка. Такой отрыв произошел, несмотря на существенную разницу в количестве клиентов: 25 млн у «Тинькофф» против свыше 100 млн у «Сбера». По мнению экспертов, это может объясняться в том числе разницей в подходах к продвижению: «Тинькофф» стал лидером по качеству креативных механик для привлечения пользователей, следует из рейтинга.

Банк на ладони

Семь из 20 крупнейших российских банков развивают супераппы — мобильные приложения с широким функционалом, подсчитали в Go Mobile. Сейчас почти во всех приложениях банков можно управлять счетами, открывать новые продукты, общаться с техподдержкой, перечисляет digital-стратег Go Mobile Денис Демидов.

Помимо базовых функций, некоторые банки развивают целые экосистемы внутри приложения и придумывают различные вовлекающие механики, и чем шире функционал приложений, тем больше шанс повысить лояльность клиента, объясняет Денис Демидов. Его агентство учитывало наличие таких дополнительных функций в приложении, помимо базовых: оплата по QR-коду, наличие «сторис» с контентом, удобное отображение статистики трат и т.д.

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По итогам анализа лидером по возможностям приложения стал «Тинькофф», второе место занял «Сбер», третье – Альфа-банк. А у Почта Банка, Росбанка и «Открытия», согласно данным Go Mobile, наилучший функционал для тех, кто пока еще не оформил карту.

Адаптация к изменениям

После удаления утилит российских банков из Apple Store и Google Play игроки осваивают национальные магазины приложений: 13 из топ-20 крупнейших кредитных организаций уже разместили свои программы в национальном RuStore. Оператор RuStore заявил, что именно финансовые утилиты входят в топ самых скачиваемых. Однако по-прежнему трудности сохраняются для пользователей iPhone — туда нельзя установить сторонние программы. Также восемь кредитных организаций из топ-20 представлены в другой системе — NashStore.

Кредитные организации размещают свои онлайн-банки и в других альтернативных магазинах приложений, отмечается в исследовании. В AppGallery, который работает на смартфонах Huawei, уже представлены 17 из 20 крупнейших финорганизаций. В Xiaomi GetApps присутствуют девять приложений российских банков из числа топ-20, в Samsung Galaxy Store — десять. По данным банков, пока на альтернативные методы приходится несколько процентов установок приложений.

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Справка «Известий» В 2022 году ряд российских банков попал под санкции. Их утилиты были удалены из наиболее распространенных магазинов приложений — Apple Store и Google Play. В частности, с помощью этих ресурсов больше нельзя скачать программы Сбербанка, ВТБ, «Альфы», Совкомбанка, «Открытия», ПСБ, Новикомбанка. Уже установленные на смартфонах приложения продолжают функционировать.

В ответ на западные санкции в России созданы собственные магазины приложений RuStore и NashStore. Недавно первый из них внедрил возможность монетизации приложений и отправки push-уведомлений, отмечается в исследовании: это говорит о том, что площадка намерена активно развиваться в будущем. Однако установить такие магазины можно только на смартфоны с платформой Android.

Одиннадцать кредитных организаций из двадцатки крупнейших создали Progressive Web Applications (PWA) — это функциональность, которая позволяет использовать сайт вместо приложения. Также пять банков запустили неаффилированные приложения, которые позволяют клиентам использовать финансовый функционал. Кроме того, девять кредитных организаций создали Telegram-ботов, которые выполняют ряд функций онлайн-банков, оценили аналитики Go Mobile. Один игрок — «Тинькофф» — также запустил свое приложение в VK Mini Apps.

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В «Сбере» сообщили «Известиям», что владельцам Android рекомендуется скачивать приложение «Сбербанк Онлайн» на официальном сайте или в доступных магазинах: владельцам Xiaomi — в GetApps, Huawei — в AppGallery, Samsung — Galaxy Store, а также в RuStore. Пользователям на iOS можно устанавливать стороннее приложение СБОЛ для доступа к сервисам «Сбера». В ВТБ рассказали, что оперативно перевели клиентов на интернет-банк, в который можно зайти через сайт.

Проценты установок

Крупнейшие российские банки видят потенциал в работе с альтернативными магазинами приложений, рассказали там «Известиям». В УБРиР подсчитали, что начиная с июля 2022-го через RuStore 1,5 тыс. человек установили утилиту кредитной организации, а через Huawei AppGallery это делают 100 тыс. пользователей ежемесячно. Количество скачиваний утилиты Новикомбанка через альтернативные магазины исчисляется десятками тысяч. В РСХБ доля установок из AppGallery, RuStore и NashStore составляет 5%. В Новикомбанке оценили, что на RuStore приходится не более 1% скачиваний.

К октябрю 2022 года компании-разработчики и физлица загрузили в RuStore уже более 2100 приложений, сообщили «Известиям» в VK (выступает оператором RuStore). Из них 218 — финансовые и банковские утилиты. На них приходится 40–50% всех скачиваний, уточнили в VK. Девять из топ-20 приложений в магазине — это именно банковские и финансовые сервисы. Публикация приложения в RuStore при соблюдении всех правил и процедур занимает от нескольких часов, уточнили в Минцифры, подчеркнув, что трудностей с размещением утилит за последнее время не фиксировалось.

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В NashStore на данный момент размещено почти 3500 приложений, сообщил представитель разработчика магазина. Он уточнил: из них 53 банковских приложения, среди которых ВТБ, Альфа-банк, «Открытие».

Хотя российские банки активно осваивают альтернативные магазины приложений, такая опция доступна только для смартфонов с Android, отметил генеральный директор «Группы Т1» Игорь Калганов. Другого варианта для iPhone пока не планируется, что связано с достаточно серьезными ограничениями операционной системы. При этом на iOS по итогам 2021 года приходилась достаточно существенная доля установок приложений мобильного банкинга — около 18%, оценил эксперт.

— Еще один вариант — использование ботов в мессенджерах. Но этот канал коммуникации нельзя назвать безопасным, так как бот работает по правилам и через интерфейсы мессенджера, которые разработчик не контролирует. Кроме того, разработчики не могут значимо повлиять на интерфейс и убедиться в безопасности интерфейсов. И тем более нет возможности повлиять на политику шифрования сообщений, их хранения на стороне серверов мессенджера, — подчеркнул ведущий архитектор Swordfish Security Юрий Шабалин.

В ЦБ оперативно не ответили на вопрос «Известий» о том, будет ли от российских банков требоваться размещение своих утилит в отечественных магазинах приложений.