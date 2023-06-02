Купить с лица: «Сбер» массово внедрит оплату по биометрии в магазинах

«Сбер» начинает массовое внедрение оплаты по биометрии по всей стране. Как узнали «Известия», терминалы банка в розничных магазинах заменят на новые со специальными камерами: заплатить за покупки можно будет, улыбнувшись . Сейчас парк терминалов банка составляет 2 млн штук. Это самая масштабная в России сеть терминалов в торговых сетях, уточнили изданию в Ассоциации компаний интернет-торговли, их доля в рознице составляет 70%.

Оплата за улыбку

С этого года Сбербанк начинает тиражирование терминальной сети, которая позволит использовать биометрию . Об этом рассказал управляющий директор дивизиона «Эквайринг» кредитной организации Сергей Шубочкин. Речь идет о появлении новых аппаратов с камерами. Сейчас парк оборудования кредитной организации насчитывает 2 млн терминалов . Это самая крупная сеть устройств по приему платежей — на их долю в рознице приходится до 70%, пояснили изданию в Ассоциации компаний розничной торговли.

— На кассе покупатель сможет выбрать биометрию в качестве способа оплаты, после чего техника запустит процесс: вы улыбаетесь — оплата прошла , — пояснил «Известиям» Сергей Шубочкин. — Сейчас идет процесс технологической отладки, а также диалог с сетями, поэтому сложно сказать, где этот способ появится в первую очередь .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Биометрия — это лицо и голос клиента вместо бумажных документов. Благодаря таким платежам можно расплачиваться на кассе, не имея с собой ни смартфона, ни банковской карты, ни бумажного документа . Нужно просто посмотреть в камеру.

Традиционно лидером отрасли считается Китай с доступом к многомиллионным базам для разработчиков. Перспективными рынками с развитием проектов на базе биометрии стали Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие, уверен глава VisionLabs Дмитрий Марков.

Сергей Шубочкин рассказал, что компания экспериментировала с разными методами оплаты и с биометрией возникает много технологических сложностей . Он пояснил, что когда люди оплачивают товар с помощью биоэквайринга, нужно удостоверится, что перед терминалом стоит живой человек, а не его фото или слепок с экрана .

Например, технология Liveness позволяет это сделать удачно за счет встроенных 2D или 3D-камер , уточнил Сергей Шубочкин. По его словам, в мире уже есть примеры использования этой технологии: в Китае ритейлер Alibaba эксплуатирует 300 тыс. терминалов с 3D.

Но для «Сбера» цена таких же устройств была неприемлемой, поэтому были выбраны аппараты с 2D-камерами . Таким образом, «Сбер» нашел решение, которое надежно и стабильно работает: компания разместила тендер и уже закупила первую партию оборудования в Китае , отметил Сергей Шубочкин.

— Уже в этом году банк начнет разворачивать новую терминальную сеть с возможностью приема оплаты по биометрии , — добавил он. — В этой сети будут использовать передовые с точки зрения надежности и стабильности работы технологические решения .

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

У «Сбера» почти 2 млн POS-терминалов по всей России, этот парк активно формировался с 2015 года и сейчас требует модернизации, сказали «Известиям» в банке.

— Динамически развивающаяся индустрия безналичных платежей требует принимать не только карты, но и другие способы оплаты, набирающие популярность. Поэтому мы планомерно приступаем к модернизации нашего парка на современные устройства с функциями чтения карт, цветным дисплеем с функцией мультитач и наличием камеры для считывания QR-кодов и оплаты с помощью биометрии, — сказали в пресс-службе компании. — И уже осенью 2023 года мы планируем провести несколько тысяч первых установок новых POS-терминалов.

«Известия» направили запросы в крупнейшие торговые сети — «Магнит», «Ашан», «Окей», «Ленту», «Азбуку вкуса» и другие. В X5 Group («Перекресток», «Пятерочка») ответили, что пока не ведут переговоры о замене оборудования.

Дело в привычке

В других кредитных организациях мнения разделились. Так, например, в Абсолют Банке отметили, что СБП и карты «Мир» развиваются, в то же время Единая биометрическая система (ЕБС) наполняется медленно . Поэтому в ближайшее время рост платежей по ЕБС будет минимальным, сочли там. Россельхозбанк, напротив, уже в этом году планирует запустить ряд инициатив, используя биометрию, например подтверждение переводов . Такие трансакции позволяют людям экономить время, а банкам и другим компаниям оптимизировать ресурсы на выпуск платежных и транспортных карт, добавили в ПСБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Биометрия достаточно сложное направление, на рынке давно пытаются внедрить этот метод оплаты не только в магазинах, но и в транспорте , напомнил «Известиям» глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Но до сих пор ни в России, ни в мире этот способ не получил широкого распространения . Исключением можно назвать лишь проект Аpple Pay (при использовании функции Face-ID) и подобные системы, но там принципиально другой подход, подчеркнул он. В этом случае пользователь считает, что доверяет свои данные собственному мобильному устройству.

— Главная сложность, на наш взгляд, — выработать потребительскую привычку оплачивать покупки с помощью биометрии, но не через собственное устройство, а через общую систему верификации (ЕБС), — подчеркнул эксперт. — Мы очень надеемся, что инвестиции в проект «Сбера» в дальнейшем не лягут тяжким бременем на торговую отрасль, например в части очередного повышения комиссии по эквайрингу.

Оплата проезда по распознаванию лиц заработала на всех станциях столичного метро в октябре 2021 года (на базе данных ВТБ, собранных через приложение на телефоне), напомнили «Известиям» в пресс-службе метрополитена. К системе оплаты по биометрии подключили ‎740 турникетов, их используют более 320 тыс. человек, которые совершили уже свыше 60 млн проходов «по лицу» .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Постоянная работа — это проверка состояния камер. Они могут покрываться пылью, иногда пассажиры случайно задевают их сумками, сбивая фокус. Сам алгоритм распознавания также постоянно дорабатывают, чтобы лучше реагировать на внешние изменения: смену сезона, времени суток , — отметили в организации. — Пассажиры отмечают, что пользоваться сервисом удобно: не нужно тратить время на поиски и прикладывание карты или телефона к турникету.

Вряд ли у «Сбера» будут серьезные сложности при введении биометрии, поскольку потребитель уже привыкает к этому, — заметили руководитель лаборатории блокчейн и финтех Сколково Егор Кривошея. Такие слепки нужно будет сдавать в отделении банка. Человек не всегда может захотеть это сделать, то есть не все клиенты могут вовлечься в процесс, заметил он.