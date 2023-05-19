Лицом вышли: штрафы за незаконный сбор биометрии увеличат впятеро

В России в пять раз увеличат штраф за незаконный сбор биометрии. Законопроект об административном наказании за размещение таких данных в Единой биометрической системе (ЕБС) без согласия граждан получил поддержку кабмина , выяснили «Известия». Банковских сотрудников, занимающихся сбором биоинформации, будут штрафовать за ее незаконное получение на 100 тыс. рублей и более. Сами банки за повторное нарушение могут лишиться до 1,5 млн рублей . Рассматривать такие дела будет ЦБ. В Минцифры инициативу назвали превентивной мерой.

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Госдума до конца мая может принять в первом чтении законопроект с поправками в КоАП, которыми ужесточается наказание за незаконный сбор и обработку биометрических данных без согласия граждан, рассказал «Известиям» источник в нижней палате парламента. Законопроект был внесен в Госдуму спикером Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций.

Сейчас, согласно КоАП, действует ответственность за незаконную обработку персональных данных. Предусмотрены штрафы для должностных лиц в размере 20–40 тыс. рублей, для юрлиц — 30–150 тыс. рублей. Новые нормы предполагают ужесточение наказания — штрафы вырастут в пять раз и более. Так, для должностных лиц — до 100–200 тыс. рублей, для юрлиц — до 300–700 тыс. рублей. Если нарушение будет совершено повторно, то должностные лица должны будут заплатить от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели — до 1 млн рублей, юрлица — от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме того, предлагается наказание за несогласованное размещение биометрических персональных данных в ЕБС . В настоящий момент ответственности за это не предусмотрено. Но должностных и юрлиц могут наказать за сбор и обработку данных без согласия гражданина.

Справка «Известий» Единая биометрическая система была запущена в середине 2018 года в рамках правительственной программы «Цифровая экономика РФ». Банки обязали оборудовать все свои отделения таким образом, чтобы клиенты по желанию могли сдать для нее слепки лица и звуки голоса. Граждане, образцы которых хранятся в базе, могут стать клиентами кредитных организаций без посещения их отделений (получать удаленно кредиты, открывать карты). В настоящее время ЕБС интегрирована в систему «Госуслуг», через которую также можно зарегистрировать свои биометрические данные.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний», — говорится в отзыве на документ, который имеется в распоряжении «Известий».

Кабмин предлагает авторам ввести отдельную административную статью (13.11.2 КоАП) за такие нарушения для сотрудников кредитных организаций, так как именно они зачастую и собирают биометрические данные граждан.

В правительстве предлагают наделить полномочиями по рассмотрению таких дел должностных лиц Банка России.

«Известия» направили запрос в правительство с просьбой пояснить цель передачи полномочий по наказанию ЦБ, а также актуальность появления отдельной административной статьи для банковских работников. Пресс-служба кабмина рекомендовала обратиться в Минюст и Минцифры России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Минцифры поддерживает установление административной ответственности за нарушение закона при размещении биометрии в ЕБС уполномоченными лицами в том числе кредитным организациям , — сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

Там отметили, что биометрические данные стали граждан особо чувствительной темой, в последнее время их использование расширяется, поэтому им необходима повышенная правовая защита.

— Данная инициатива является превентивной мерой, направленной на предупреждение возможных правонарушений. Безопасность данных в ЕБС обеспечивается по самым высоким требованиям, что позволяет противодействовать любым утечкам, — пояснили в пресс-службе.

Обещают согласовать

В декабре прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев заявил в Госдуме, что порядка 70 млн россиян уже сдали свои биометрические данные.

— Поэтому нам кажется очень важным именно в ближайшее время обеспечить сохранность образцов биометрических данных , — сказал министр.

При этом он отметил, что условия хранения биометрической информации оставляют желать лучшего, учитывая в том числе периодические утечки персональных данных.

В ЦБ сообщили «Известиям», что принимают участие в согласовании законопроекта и изучают возможность получить полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц банков (по выделенной части ст. 13.11 КоАП). При этом в регуляторе добавили, что не комментируют свои надзорные действия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Известия» направили запросы крупнейшим российским банкам. В «Дом.РФ» поддерживают инициативу наделения Центробанка такими функциями. Это будет логичным шагом, способствующим защите интересов населения, подчеркнул директор подразделения управления продажами банка Кирилл Варенцов. Он добавил, что ЦБ сейчас наделен аналогичными полномочиями в отношении банков, нарушающих закон о кредитных условиях.



Процессы функционирования ЕБС, внедренные ЦБ, абсолютно безопасны, уверен управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР Денис Тур.

— Биометрические образцы хранятся не в коммерческих организациях, а на стороне ЕБС в обезличенной форме и отдельно от персональных данных, зарегистрированных в ЕСИА. Обмен данными между коммерческими банками и государственными информационными системами (ЕБС и ЕСИА) осуществляется по защищенным каналам связи с использованием уникальных идентификаторов. Поэтому возможность злоупотребления биометрическими данными в банках полностью исключается , — считает он.

Сбер сейчас находится в процессе выполнения регуляторных требований в соответствии с 572-ФЗ, согласно которому биометрические персональные данные (изображение лица и запись голоса гражданина) будут храниться в ЕБС, сообщил «Известиям» директор дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олег Евсеев. Он пояснил, что кредитная организация предварительно уведомляет клиентов и, если те не возражают, передает их данные по защищенному каналу на хранение в ЕБС. Если человек не согласится, для него останутся другие способы аутентификации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков считает, что законопроект заслуживает поддержки.

В пример он привел один из сетевых магазинов, где есть терминалы самообслуживания, на которых при оплате неожиданно включаются видеокамеры и появляется изображение покупателя . Фактически это уже и есть сбор таких данных без личного согласия, если человека идентифицируют с его банковской картой, полагает Владимир Зыков.