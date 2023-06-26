Вышли на встречку: на краснолиманском направлении идут взаимные атаки

Вооруженные силы России 25 июня продолжили отбивать атаки на южнодонецком, донецком и запорожском направлениях. Также противник активизировался на краснолиманском участке линии боевого соприкосновения. Эксперты отмечают, что здесь проводятся обоюдоострые атаки. Значение их велико — и та и другая сторона рассчитывают в случае успеха выйти к важным населенным пунктам: ВФУ — к Северодонецку и Лисичанску, а наша армия — к Славянску и Краматорску. За двое суток в зоне проведения специальной военной операции (СВО) потери ВФУ составили не менее 1395 военнослужащих и 96 единиц военной техники, сообщили в Минобороны РФ.

Новое направление

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) продолжили попытки наступления на южнодонецком, краснолиманском, донецком и запорожском направлениях, сообщили в российском военном ведомстве 25 июня.

На донецком участке линии боевого соприкосновения в воскресенье по-прежнему велись активные бои.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— В районе города Артемовска грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск за сутки успешно отражено 10 атак противника в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка ДНР, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Еще четыре атаки отражены в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 110-й мехбригады ВФУ.

Также противник активизировался на севере зоны спецоперации. На краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отразила четыре атаки противника в районах населенных пунктов Ямполовка в ДНР, Кармазиновка и Червоная Диброва в ЛНР.

Ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад ВФУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Кузьмино.

В районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионных групп.

В районе Времевского выступа группировка «Восток» в течение суток отразила две атаки 128-й бригады теробороны в направлении населенного пункта Приютное.

На запорожском направлении отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВФУ в районе населенного пункта Работино.

Ударами оперативно-тактической и штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике противника в районе Орехова и Новоданиловки. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 65-й мехбригады ВФУ.

За сутки потери ВФУ на этих направлениях составили свыше 700 военнослужащих и 43 единицы военной техники.

Накануне противник также пытался проводить массированные атаки на этих направлениях. 24 июня ВФУ в этих боях потеряли свыше 500 человек и 37 единиц военной техники.

Фото: РИА Новости

На краснолиманском направлении, а также в районе Сватово сейчас идут очень серьезные бои, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— В этом районе проводятся взаимные атаки: и мы, и они пытаются идти вперед, — рассказал он. — Бои жесткие, украинским частям постоянно подбрасывают подкрепление. Местность непростая, много лесов. И там у нас есть реальные успехи. Противник атакует, но мы оттесняем его, занимаем высоты. Думаю, еще недолго осталось, и ЛНР будет полностью освобождена.

По словам эксперта, это очень важное направление, потому что дает возможность выйти российской армии с севера к Славянску и Краматорску в ДНР, а противнику — к Северодонецку и Лисичанску.

Всё в дыму

Военный корреспондент «Известий» Даниил Левин побывал на запорожском направлении в окрестностях села Пятихатки и увидел работу наших военных.

Сейчас это одна из самых горячих точек на карте боевых действий. Расчеты гаубицы Д-30 ведут огонь сразу по нескольким целям, а разведчики корректируют их работу.

— Дрон в режиме аса. Название говорит само за себя: предельная высота, все навигационные системы отключены, работа идет полностью в ручном режиме, чтобы не засекли, — рассказал корреспондент «Известий».

По словам корреспондента, вооруженным формированиям Украины не до контроля воздуха: всё в дыму, они метаются в поиске укрытий.

Фото: РЕН ТВ

Много обездвиженной техники, загорается подбитый танк, несколько украинских боевиков тащат тяжелораненого, тут же происходит попадание по бронемашине.

— Цель была — БМП противника, которая осуществляет подвоз личного состава с целью занять новые позиции, приблизиться к нам. Естественно, мы это делать не даем, со второго снаряда цель была поражена. Как бы банально это ни звучало, это всё работа, и работа именно в боевых условиях, — сказал командир расчета с позывным Акинфей.

В нескольких километрах от линии боевого соприкосновения проходит еще один рубеж нашей обороны.

— Здесь тоже неспокойно: постоянно работает артиллерия , причем не только российская, но и прилеты с той стороны тоже периодически слышны. А военнослужащие готовы выдвинуться в опасную зону, чтобы эвакуировать товарищей , — подчеркнул Даниил Левин.

Мобильная группа всегда готова оказать огневую поддержку. Бойцы показывают новую технику — бронеавтомобиль на базе КамАЗа только с завода, внутри находятся медикаменты, а на нем установлено мощное вооружение.

— Вот место пулеметчика — люк, подставка под ноги. Есть у нас бойницы с трех сторон. Я могу как прикрывать, так и оказывать помощь. У нас все люди взаимозаменяемы, поэтому хоть на пулемет встать, хоть куда, — сказал старший группы Зулус.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Удары по аэродромам

В ночь на 24 июня ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах Канатово в Кировоградской области, а также Днепр, рассказали в Минобороны России.

— Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута, — сообщил Игорь Конашенков.

Кроме того, 23 июня в ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожен склад с крылатыми ракетами Storm Shadow.

В течение двух суток — 24 и 25 июня — в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 1395 человек и 96 единиц военной техники , включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

В Харьковской области уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы.

Там же поражен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВФУ, а в Херсонской области — склад боеприпасов 126-й бригады теробороны ВФУ. В районе Днепропетровска уничтожены два хранилища топлива для военной техники ВФУ.