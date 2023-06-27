Инерция нападения: ВС РФ продолжают отбивать атаки противника

Вооруженные силы России 26 июня продолжали успешно отбивать атаки ВФУ на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях. В зоне СВО за сутки противник потерял не менее 500 человек и 36 единиц военной техники, сообщили в Минобороны России. Украинские силы будут наступать еще полторы– две недели, а дальше при отсутствии успехов перейдут к обороне, чтобы сохранить невосполнимый для них ресурс — оставшуюся военную технику, считают эксперты. Также в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне СВО и поставил задачи военнослужащим.

Атаки ВФУ продолжаются

В течение суток вооруженные формирования Украины наступали на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщили в российском военном ведомстве 26 июня.

— На донецком направлении в районе населенного пункта Спорное ДНР грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражены две атаки противника , — рассказал официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВФУ в районах населенных пунктов Невское в ЛНР, Терны и Торское в ДНР.

В районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены четыре атаки противника в районе Ровнополя.

На запорожском направлении в районе населенного пункта Работино отражена атака подразделений 47-й механизированной украинской бригады.

Фото: Министерство обороны РФ

За сутки потери ВФУ на этих направлениях составили свыше 400 военнослужащих и 27 единиц военной техники.

Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Сил мощно наступать на одном направлении у Украины нет, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Ситуация после трех недель наступления ВФУ начинает переходить к сложному компоту разрозненных боев на разных участках линии соприкосновения, — рассказал он. — Они пытаются где-то локально пробиться, чтобы хоть как-то изобразить результат. У нас в этом случае есть достаточное количество сил, чтобы со своей стороны держать их в напряжении, постоянно растягивать их резервы своими ударами. И получается активный фронт, который мы сейчас видим.

По словам Владислава Шурыгина, Украина будет наступать еще недели полторы– две.

— По крайней мере до 11 июля, до очередного совещания по Украине [на саммите НАТО в Вильнюсе], они точно будут пытаться это делать. Потом они начнут беречь резервы, потому что технику и вооружение они уже массово не получают — им дали всё, что могли . Соответственно, они будут переходить к активной обороне, — считает он.

Задачи для Западной группировки

Глава военного ведомства Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне СВО и поставил задачи военнослужащим, сообщили Минобороны 26 июня.

Министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке и выполнению российскими войсками боевых задач на основных направлениях, а также о формировании и проводимом боевом слаживании вновь формируемых полков резерва для Западной группировки войск.

Шойгу отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и личного состава противника в зоне ответственности группировки.

Фото: Министерство обороны РФ

Также министр поставил военнослужащим задачу — продолжать активное ведение разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения.

Особое внимание министр обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции и создании условий для безопасного размещения личного состава.

Штурм Марьинки

Сейчас бойцы «Ахмата» освобождают Марьинку от украинских боевиков. За ходом боевых действий следит военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

По словам корреспондента, вооруженные формирования Украины, которые до начала СВО владели всем населенным пунктом, сейчас контролируют не больше трети его территории, однако за каждый двор идут ожесточенные бои.

— Спецназ «Ахмат» штурмует город, путь на его позиции начинается в кромешной темноте. Сначала едем на «буханке», затем — на БТР, — рассказал корреспондент «Известий».

По дороге водители-механики подают друг другу сигналы «морганием»: включают одну из фар буквально на секунду, показывают свои габариты и жмут на газ. Спецназ приступает к работе ранним утром.

— Первыми за дело берутся операторы БПЛА. Очередная «птица», у которой на борту две гранаты, уходит на позиции боевиков. Пока одни ведут беспилотник к месту назначения, другие готовят к взлету дроны-камикадзе. Атаки с воздуха не прекращаются. БПЛА уходит. Вскоре фиксируем попадание, — описал работу спецназа Александр Сафиулин.

Таким способом бойцы стараются уничтожить позицию противника. Там внутри сидит гранатометчик, который не дает нашим штурмовикам продвигаться.

Фото: Министерство обороны РФ

— Очень много подземных ходов, разных нор, оборудовался противник очень серьезно. Нужно отдать дань, что он ожесточенное сопротивление оказывает, — заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

В Марьинке летают снаряды разного калибра и с обеих сторон. Как только отработала артиллерия, подключаются автоматные очереди. ВФУ бьют по позициям «Ахмата», поднимая столбы черного дыма. Украинские боевики избегают ближнего боя, стараются держать дистанцию.

Осложняется всё тем, что теперь у всех есть FPV–дроны, которые передают видео полета оператору и сбрасывают боеприпасы в режиме реального времени.

— Противник на нашем участке очень серьезный, ведь это подразделения Сил специальных операций. Мы фиксируем американских снайперов, пару мы уничтожили. А также есть иностранный легион на нашем участке, — пояснил Апти Алаудинов.

Каждый день спецназ уничтожает самых подготовленных и опытных боевиков ВФУ, методично выбивая резервы противника при поддержке 150-й дивизии и 5-й бригады ДНР.

Удары по инфраструктуре

В ночь на 26 июня Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран , сообщили в Минобороны РФ.

— Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, — заявил Игорь Конашенков.

Фото: Министерство обороны РФ

В течение суток в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 500 человек и 36 единиц военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

В ЛНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

В Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады теробороны.

В ДНР уничтожен узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВФУ. В Запорожской области поражен пункт ремонта и восстановления вооружения военной и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВФУ.