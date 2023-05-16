 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Авто
На бывшем заводе Toyota в Петербурге хотят выпускать микрокар
Мир
Пентагон подтвердил отправку 31 танка Abrams в Германию для обучения солдат ВСУ
Мир
В Тбилиси начался митинг против прямого авиасообщения с Россией
Мир
США введут санкции в отношении вовлеченных в ВТС РФ и Ирана
Мир
Макрон указал на отсутствие поставок оружия Киеву для нападения на РФ
Мир
Эрдоган выразил уверенность в победе во втором туре президентских выборов
Мир
Франция готова приступить к обучению украинских пилотов
Мир
Пашинян признался в стремлении Армении избежать санкций за сотрудничество с Россией
Мир
МИД РФ раскритиковал слова Макрона о геополитическом поражении России
Мир
Венгрия заблокировала транш из фонда мира на €500 млн для Украины
Интернет и технологии
Еврокомиссия одобрила сделку Microsoft и Activision Blizzard
Мир
Литва в течение 10 лет направит €23 млрд на военные нужды
Мир
Консультации по зерновой сделке продлятся до 18 мая
/

Небесный сход: ПВО России впервые сбила британскую ракету Storm Shadow

Вооруженные силы РФ оказались готовы к активизации украинской авиации, считают эксперты
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская ПВО 15 мая впервые перехватила крылатую ракету большой дальности Storm Shadow. Проверяется информация об уничтожении еще двух ракет этого типа. В этот же день российские истребители сбили два вертолета воздушных сил Украины — Ми-24 и Ми-8. Всего же с начала месяца ВФУ потеряли 11 самолетов и три вертолета. Эксперты отмечают, что в мае активизировалась украинская авиация, получившая модернизированные самолеты для пуска дальнобойных ракет. Тем не менее российская армия к использованию Storm Shadow была готова и в дальнейшем будет сбивать не только сами ракеты, но и их носители, уверены они.

Бои в небе

В Минобороны РФ 15 мая сообщили, что самолеты ВКС России в районах населенных пунктов Селидово и Брусовка в ДНР сбили вертолеты Ми-24 и Ми-8 воздушных сил Украины. Также в этот день средства ПВО перехватили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow — ее совсем недавно украинским формированиям поставила Великобритания.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, в последние три дня в небе развернулось активное воздушное противостояние. Украинские ВВС пытаются наносить удары с помощью ракет Storm Shadow. Их запускают специально модернизированные Су-24 под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27 с противорадиолокационными ракетами HARM. Чтобы обеспечить безопасность своей авиации, украинское командование активно использует ложные цели в виде БПЛА.

По словам собеседников «Известий», российские ВКС за последние дни сбили несколько украинских самолетов и одну Storm Shadow. Также есть заявка от средств ПВО на еще две сбитые ракеты этого типа, но пока информация проверяется.

Многоцелевой истребитель

Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России

Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Ранее в военном ведомстве сообщали, что 12 мая Украина нанесла удар по предприятиям «Полипак» и «Милам» в Луганске с использованием Storm Shadow. Атаковавший город бомбардировщик Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 были сбиты российскими истребителями.

— Мы ракеты Storm Shadow сбивали в ходе сирийской кампании, когда ими атаковали Дамаск, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. — Конечно, их уничтожение — знаковое явление. У нас реакция на появление очередного «чудо-оружия», которое придает заявлениям Зеленского бонапартистский характер, начинается с того, что мы сначала изучаем, ищем противоядие. А это известный, понятный нашим войскам боеприпас. Однако он показал не только свою опасность, но и то, что Луганск, расположенный в тылу город, без соответствующего прикрытия ПВО становится легкой добычей. Сейчас, когда на это обращено особое внимание, будем сбивать не только ракеты, но и их носители.

По словам эксперта, американцы долго придерживали авиационную составляющую ВФУ. Однако в итоге приняли решение пустить ее в бой.

— Сейчас в сводках появились сбитые Су-24, МиГ-29, Су-25 и даже Су-27, — отметил он. — То есть эта техника где-то была, модернизировалась. И сейчас авиация, которую берегли, активизировалась. От Зеленского требуют каких-то показателей, и было принято решение задействовать ее.

«Сейчас пойдем и дадим им ответку»
Как российские войска освобождают поселок Спартак в окрестностях Донецка

За попытку активизировать свои действия в зоне СВО украинской авиации пришлось дорого заплатить.

С начала мая, по данным Минобороны РФ, российские ВКС и ПВО сбили 11 украинских самолетов: два Су-27, один Су-24, пять Су-25 и три истребителя МиГ-29. ВФУ также недосчитались трех вертолетов — двух Ми-8 и одного Ми-24, а также 245 БПЛА.

Снайперы в деле

Разведчики и снайперы Восточного военного округа в зоне проведения спецоперации поддерживают пехоту своим огнем. Корреспондент «Известий» Даниил Левин наблюдал за их боевой работой.

Район и значение: двухдневные атаки ВФУ под Артемовском отбиты
Противнику не удалось нащупать слабые места в российской обороне, отмечают эксперты

Для наблюдения за врагом они используются особые приборы, которые функционируют даже в самых непростых условиях. В частности, многофункциональный комплекс «Ирония» оснащен лазерным дальномером, оптическим прицелом и тепловым каналом. Его можно использовать и днем, и ночью.

— С его помощью можно выявлять даже замаскированные позиции и залегшую пехоту, — рассказал оператор-наводчик с позывным Бэм.

Бойцы работают в специфической местности. После того как артиллерия «выкосила» лесополосы, от деревьев остались корни и пеньки.

— В таком месте с помощью «Иронии» легче обнаружить ростовую фигуру противника, — объясняют разведчики.

снайпер
Фото: РИА Новости

Для стрельбы используют СВД-С — снайперские винтовки Драгунова складные.

— Эффективная дальность поражения у нее до 600 м, есть ночные прицелы с лазерным дальномером, — рассказал снайпер с позывным Старый.

Сокращение резервов: ВС РФ уничтожили украинские базы и склады оружия
Точные удары по тыловым объектам вызовут у ВФУ дефицит оружия и боеприпасов, считают эксперты

Работают снайперы парами. Наблюдатель помогает выявить цель. По словам бойцов, противника на удалении 400–600 м они уничтожают уверенно.

— Дальше уже я отрабатываю и меняю позицию, — говорит Старый.

Основные цели — пехота, наблюдатели и снайперы противника.

Уничтожение диверсантов

За сутки на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 635 человек и 40 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, самоходные артиллерийские установки и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 15 мая.

Подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии в ЛНР ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы. Также, благодаря слаженным действиям подразделений 138-й мотострелковой бригады, в Харьковской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп.

Военнослужащий ВС РФ

Военнослужащий ВС РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В западной части Артемовска российские штурмовые отряды и подразделения 4-й мотострелковой бригады продолжали вести бои. Российские самолеты в этом районе совершили семь вылетов, артиллерия группировки выполнила 72 огневые задачи.

За сутки общие потери ВФУ на донецком направлении составили до 235 военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б».

Прикрыл броней

В российском Минобороны рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Подразделение старшего лейтенанта Ивана Степанова обороняло одно из танкоопасных направлений, когда противник предпринял попытку прорыва. После артподготовки боевики перешли в наступление, пытаясь окружить российские подразделения. Иван вместе с подчиненными сдержал натиск превосходящих сил противника. В ходе боя он лично уничтожил вражеский танк и спешившуюся пехоту.

Опасные в связке: ФСБ разоблачила сеть украинских агентов в России
По каким каналам они поставляли в страну взрывчатку и на кого готовили покушения

Подразделение Степанова уничтожило три вражеских танка, два бронетранспортера, шесть БМП и свыше 50 боевиков. Противник, понеся серьезные потери, бежал с поля боя. За мужество и героизм Иван Степанов награжден орденом Мужества.

БМП
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Подразделение рядового Сергея Зотина освобождало стратегически важный населенный пункт. В ходе боя боевая машина Сергея попала под обстрел, но он умело вывел ее из-под огня. Продвигаясь далее, Зотин обнаружил укрепленную точку, откуда боевики вели пулеметный огонь.

Он занял выгодную позицию и прикрыл огнем личный состав. В результате экипаж боевой машины пехоты уничтожил свыше 15 боевиков. Также Сергей прикрыл броней своих товарищей, в том числе и раненых, дав возможность для отвода личного состава, его перегруппировки для дальнейшего развития штурма.

Над материалом работали: Алексей Рамм, Андрей Федоров, Роман Крецул, Богдан Степовой.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023