Небесный сход: ПВО России впервые сбила британскую ракету Storm Shadow

Российская ПВО 15 мая впервые перехватила крылатую ракету большой дальности Storm Shadow. Проверяется информация об уничтожении еще двух ракет этого типа. В этот же день российские истребители сбили два вертолета воздушных сил Украины — Ми-24 и Ми-8. Всего же с начала месяца ВФУ потеряли 11 самолетов и три вертолета. Эксперты отмечают, что в мае активизировалась украинская авиация, получившая модернизированные самолеты для пуска дальнобойных ракет. Тем не менее российская армия к использованию Storm Shadow была готова и в дальнейшем будет сбивать не только сами ракеты, но и их носители, уверены они.

Бои в небе

В Минобороны РФ 15 мая сообщили, что самолеты ВКС России в районах населенных пунктов Селидово и Брусовка в ДНР сбили вертолеты Ми-24 и Ми-8 воздушных сил Украины. Также в этот день средства ПВО перехватили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow — ее совсем недавно украинским формированиям поставила Великобритания.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, в последние три дня в небе развернулось активное воздушное противостояние. Украинские ВВС пытаются наносить удары с помощью ракет Storm Shadow. Их запускают специально модернизированные Су-24 под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27 с противорадиолокационными ракетами HARM. Чтобы обеспечить безопасность своей авиации, украинское командование активно использует ложные цели в виде БПЛА.

По словам собеседников «Известий», российские ВКС за последние дни сбили несколько украинских самолетов и одну Storm Shadow. Также есть заявка от средств ПВО на еще две сбитые ракеты этого типа, но пока информация проверяется.

Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Ранее в военном ведомстве сообщали, что 12 мая Украина нанесла удар по предприятиям «Полипак» и «Милам» в Луганске с использованием Storm Shadow. Атаковавший город бомбардировщик Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 были сбиты российскими истребителями.

— Мы ракеты Storm Shadow сбивали в ходе сирийской кампании, когда ими атаковали Дамаск, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. — Конечно, их уничтожение — знаковое явление. У нас реакция на появление очередного «чудо-оружия», которое придает заявлениям Зеленского бонапартистский характер, начинается с того, что мы сначала изучаем, ищем противоядие. А это известный, понятный нашим войскам боеприпас. Однако он показал не только свою опасность, но и то, что Луганск, расположенный в тылу город, без соответствующего прикрытия ПВО становится легкой добычей. Сейчас, когда на это обращено особое внимание, будем сбивать не только ракеты, но и их носители.

По словам эксперта, американцы долго придерживали авиационную составляющую ВФУ. Однако в итоге приняли решение пустить ее в бой.

— Сейчас в сводках появились сбитые Су-24, МиГ-29, Су-25 и даже Су-27, — отметил он. — То есть эта техника где-то была, модернизировалась. И сейчас авиация, которую берегли, активизировалась. От Зеленского требуют каких-то показателей, и было принято решение задействовать ее.

За попытку активизировать свои действия в зоне СВО украинской авиации пришлось дорого заплатить.

С начала мая, по данным Минобороны РФ, российские ВКС и ПВО сбили 11 украинских самолетов: два Су-27, один Су-24, пять Су-25 и три истребителя МиГ-29. ВФУ также недосчитались трех вертолетов — двух Ми-8 и одного Ми-24, а также 245 БПЛА.

Снайперы в деле

Разведчики и снайперы Восточного военного округа в зоне проведения спецоперации поддерживают пехоту своим огнем. Корреспондент «Известий» Даниил Левин наблюдал за их боевой работой.

Для наблюдения за врагом они используются особые приборы, которые функционируют даже в самых непростых условиях. В частности, многофункциональный комплекс «Ирония» оснащен лазерным дальномером, оптическим прицелом и тепловым каналом. Его можно использовать и днем, и ночью.

— С его помощью можно выявлять даже замаскированные позиции и залегшую пехоту, — рассказал оператор-наводчик с позывным Бэм.

Бойцы работают в специфической местности. После того как артиллерия «выкосила» лесополосы, от деревьев остались корни и пеньки.

— В таком месте с помощью «Иронии» легче обнаружить ростовую фигуру противника , — объясняют разведчики.

Фото: РИА Новости

Для стрельбы используют СВД-С — снайперские винтовки Драгунова складные.

— Эффективная дальность поражения у нее до 600 м, есть ночные прицелы с лазерным дальномером, — рассказал снайпер с позывным Старый.

Работают снайперы парами. Наблюдатель помогает выявить цель. По словам бойцов, противника на удалении 400–600 м они уничтожают уверенно.

— Дальше уже я отрабатываю и меняю позицию, — говорит Старый.

Основные цели — пехота, наблюдатели и снайперы противника.

Уничтожение диверсантов

За сутки на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 635 человек и 40 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, самоходные артиллерийские установки и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 15 мая.

Подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии в ЛНР ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы. Также, благодаря слаженным действиям подразделений 138-й мотострелковой бригады, в Харьковской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп.

Военнослужащий ВС РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В западной части Артемовска российские штурмовые отряды и подразделения 4-й мотострелковой бригады продолжали вести бои. Российские самолеты в этом районе совершили семь вылетов, артиллерия группировки выполнила 72 огневые задачи.

За сутки общие потери ВФУ на донецком направлении составили до 235 военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б».

Прикрыл броней

В российском Минобороны рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Подразделение старшего лейтенанта Ивана Степанова обороняло одно из танкоопасных направлений, когда противник предпринял попытку прорыва. После артподготовки боевики перешли в наступление , пытаясь окружить российские подразделения. Иван вместе с подчиненными сдержал натиск превосходящих сил противника. В ходе боя он лично уничтожил вражеский танк и спешившуюся пехоту.

Подразделение Степанова уничтожило три вражеских танка, два бронетранспортера, шесть БМП и свыше 50 боевиков. Противник, понеся серьезные потери, бежал с поля боя. За мужество и героизм Иван Степанов награжден орденом Мужества.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Подразделение рядового Сергея Зотина освобождало стратегически важный населенный пункт. В ходе боя боевая машина Сергея попала под обстрел, но он умело вывел ее из-под огня. Продвигаясь далее, Зотин обнаружил укрепленную точку, откуда боевики вели пулеметный огонь.

Он занял выгодную позицию и прикрыл огнем личный состав. В результате экипаж боевой машины пехоты уничтожил свыше 15 боевиков. Также Сергей прикрыл броней своих товарищей, в том числе и раненых, дав возможность для отвода личного состава, его перегруппировки для дальнейшего развития штурма.

Над материалом работали: Алексей Рамм, Андрей Федоров, Роман Крецул, Богдан Степовой.