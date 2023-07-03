Удар по корпусу: ВС РФ уничтожили командные пункты группы «Донецк»

Вооруженные силы России уничтожили пункты управления оперативно-тактической группы «Донецк». Удар наносился высокоточным оружием морского и наземного базирования, сообщили в Минобороны России. В результате противник понес большие потери и частично утратил управление войсками. Эксперты отмечают, что по времени удар совпал с активизацией атак противника в зоны проведения спецоперации. Своевременное уничтожение штабов серьезно нарушит координацию наступления ВФУ на протяженном участке линии боевого соприкосновения.

До потери управлением

В ночь на 1 июля Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк», рассказали в Минобороны России.

— Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, комбинированные удары по пунктам управления и штабам оперативно-тактической группы «Донецк» нанесли серьезные потери противнику. Сейчас он пытается реорганизовать и восстановить частично утраченную систему управления.

Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон

Оперативно-тактическая группа «Донецк» — это аналог нашего корпуса и даже больше, учитывая огромное количество частей усиления, сосредоточенных в этом районе, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Может быть, эта группа сейчас по своему составу даже близка к нашей армии, — объяснил он. — Так что уничтожение штабов группы «Донецк» очень важно. В них сидят офицеры, которых надо долго растить, и их потери, конечно, быстро не восполнить. Но самое главное, после уничтожения штабов такого уровня нарушается управление войсками на большом участке линии боевого соприкосновения.

Эксперт также напомнил, что 27 июня наша армия уничтожила двух украинских генералов и до 50 офицеров, а также иностранных советников в Краматорске.

— Всё это облегчит жизнь нашим войскам на передовой, — заметил он. — Противник второй день ведет серьезные атаки. Только в выходные дни он потерял в зоне СВО более двух батальонов. Можно говорить о том, что вторая волна украинского наступления началась и удар по штабам был более чем своевременным. Следующая неделя обещает быть очень жаркой — украинские силы, скорее всего, бросят в бой оставшиеся резервы. Но мы готовы к такому сценарию развития событий.

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Ранее штабы такого уровня также подвергались ударам. В частности, 9 апреля в районе поселка Великий Бурлук в Харьковской области был поражен передовой командный пункт оперативной группировки украинских вооруженных формирований «Харьков». А 20 апреля в районе города Константиновки был уничтожен объединенный штаб группировки украинских формирований «Бахмут».

Отбитые атаки

Вооруженные формирования Украины продолжили попытки наступления на южнодонецком, краснолиманском и донецком направлениях, сообщили в российском военном ведомстве 2 июля.

На донецком участке линии боевого соприкосновения велись особо ожесточенные бои.

— В ходе ведения активной обороны подразделениями Южной группировки войск успешно отражено 11 атак противника в районах населенных пунктов Артемовск, Водяное, Новобахмутовка, Северное, Первомайское и Марьинка ДНР, — сообщил в воскресенье Игорь Конашенков.

Днем ранее на этом направлении было отбито 15 атак противника. Кроме того, уничтожены склады боеприпасов трех бригад ВФУ.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На краснолиманском направлении 2 июля группировка войск «Центр» отразила три атаки в районах населенных пунктов Торское в ДНР, Червоная Диброва и Невское в ЛНР.

Также было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Терны, Григоровка и Червоная Диброва. В районе Кузьмино пресечена деятельность диверсионной группы ВФУ.

На южнодонецком направлении группировка «Восток» в течение суток отразила атаку противника в районе населенного пункта Никольское. На Времевском выступе в районе Ровнополя уничтожена украинская диверсионная группа. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники ВФУ в районе Макаровки.

За двое суток на этих трех направлениях потери противника составили свыше 1100 человек, 79 единиц техники, включая восемь танков.

Сожженная техника

Военный корреспондент «Известий» Даниил Левин побывал на запорожском направлении и смог увидеть, как российские ударные вертолеты бьют по технике противника.

Экипаж вертолета с полным вооружением и на предельно низкой высоте ищет цель, которую на горизонте даже не разглядеть. На кадрах объективного контроля, предоставленных военными, видны две бронемашины вооруженных формирований Украины. Наши пилоты уничтожают сначала одну, затем сразу же переводят прицел на вторую.

Фото: РИА Новости

— Виден извивающийся хвост ракеты. И через мгновение техника разлетается на мелкие части, — рассказал Даниил Левин.

По словам одного из военных, сейчас работы много, каждый день они уничтожают военную технику противника.

— С 4-го числа больше 200 единиц сожгли. Бывает, выдают координаты, и непонятно, по чему стрелять, потому что очень много сгоревшей техники стоит... Просто кладбища, — рассказал он.

Успехи российский авиации на запорожском направлении — во многом результат качественной, постоянной работы. Вылетают экипажи днем и ночью, наши военнослужащие всегда в боевой готовности.

По словам корреспондента, после приземления, пока лопасти еще продолжают вращаться, уже подъезжает топливозаправщик. Техники сразу осматривают боевую машину. Тщательно проверяют двигатель и лопасти. Как только произведена заправка, перезаряжают боекомплект.

Ясно и практически без осадков в Запорожье уже несколько недель — идеальная погода для полетов. Но днем температура поднимается до 30 градусов.

Фото: РИА Новости

— А у нас есть кондиционер.

— Даже так?

— Конечно, у нас комфортно.

— Сколько градусов ставите?

— 19–20.

На любую боевую задачу отправляют несколько вертолетов одновременно, один — обязательно с поисково-спасательной группой на борту. Если происходит экстренная ситуация, то эвакуацию в безопасное место обеспечивает военное подразделение, в котором есть пара медиков.

Ликвидация плацдарма

В течение двух суток — 1 и 2 июля — в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 1265 человек и 96 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

На херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВФУ, высадившихся на острове Антоновский в районе антоновского моста. 2 июня ликвидирована диверсионная группа ВФУ при попытке высадки на двух моторных лодках на остров, а также поражено хранилище топлива для военной техники объединенной группировки украинских войск «Запорожье».

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В Харьковской области в местах разгрузки на железнодорожных станциях в районах населенных пунктов Балаклея и Чугуев поражена доставленная из центральных и западных районов Украины военная техника ВФУ.

Уничтожены два склада боеприпасов подразделений 103-й бригады теробороны, пункты управления 28-й и 54-й механизированных бригад ВФУ.