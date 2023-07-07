Лишний состав: ВС РФ нанесли удар по тыловым объектам противника

Вооруженные силы РФ нанесли удар по пунктам временной дислокации личного состава Вооруженных сил Украины и иностранных наемников, а также местам хранения западной бронетехники, сообщили в Минобороны РФ 6 июля. Поражено оказалось несколько украинских бригад, которые осуществляли передислокацию в рамках подготовки к новому этапу наступления. Эксперты отмечают, что такие удары не позволяют противнику вовремя перегруппироваться, выдвинуться к линии боевого соприкосновения и тем самым срывают его тактические планы.

Удар по резервам

В ночь на 6 июня Вооруженные силы РФ нанесли удар по пунктам временной дислокации личного состава Вооруженных сил Украины и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства. При этом использовалось высокоточное оружие морского базирования.

— Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, комбинированный удар высокоточными средствами поражения пришелся по нескольким бригадам, которые осуществляли передислокацию в рамках подготовки к новому этапу наступления . Они понесли большие потери в живой силе. Также из строя выведено несколько десятков боевых машин и единиц автотранспорта.

Пуск крылатых ракет «Калибр» Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

По словам собеседников, сейчас противник предпринимает усилия по восстановлению боеспособности. А план перегруппировки сорван.

Ударами вглубь территории противника мы уничтожает резервы и логистику врага, рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель Герой России Игорь Маликов.

— Мы не только заранее уничтожаем личный состав и технику, но и не позволяем противнику вовремя перегруппироваться и выдвинуться к линии боевого соприкосновения, — объяснил он. — Он теряет силы еще до вступления в бой. Кроме того, в боевых частях начинает возникать дефицит тех или иных материальных средств. В итоге противник значительно слабеет. Это обязательно нужно делать. Сейчас мы ему не даем планомерно развивать свое наступление. Важны удары по местам скопления техники. Не имея механизированной поддержки, наступать невозможно.

Эксперт отметил, что удары по тыловым районам — это особая, сложная работа.

— Заходить в глубь чужой территории самолетам непросто — понятно, что тебя там ждет ПВО, — сказал он. — Поэтому применяются такие средства, как крылатые ракеты, беспилотники и даже дальнобойная артиллерия. Любые удары мешают перегруппировке. Логистика есть логистика. С ней нужно работать, чтобы противник не перемещал быстро людей и технику.

Все атаки отражены

В течение суток ВФУ продолжали атаковать на донецком, краснолиманском и купянском направлениях, сообщили в Минобороны России 6 июля.

— На донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено девять атак противника в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Северное ДНР и Золотаревка ЛНР, — рассказал Игорь Конашенков.

Фото: РИА Новости

Кроме того, западнее Клещеевки поражены скопления живой силы и техники противника.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отбили четыре атаки подразделений противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское в ДНР и Ковалевка в ЛНР и поразили скопления живой силы и техники ВФУ.

На купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили атаку ВФУ в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР.

За сутки в боях на донецком, краснолиманском и купянском направлениях противник потерял более 500 военнослужащих и 28 единиц техники , включая один танк и две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, сообщили в Минобороны РФ.

Вьетнам поддерживает Россию

Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу в Москве провел переговоры c заместителем министра нацобороны Вьетнама генерал-полковником Хоанг Суан Тиеном . Они состоялись в рамках заседания совместного российско-вьетнамского стратегического диалога по вопросам обороны.

— Вьетнам был и остается нашим надежным союзником, ключевым партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — заявил Сергей Шойгу.

Также он сообщил, что на встрече предстоит обсудить вопросы, связанные с текущим состоянием и перспективами развития сотрудничества двух стран, прежде всего в военной области.

Сергей Шойгу также сказал, что российская сторона с большим вниманием относится к совместной работе в многосторонних форматах, в первую очередь на площадке «СМОА плюс».

— Несмотря на то, с какими трудностями Россия сталкивается, Вьетнам всегда поддерживает Россию, — в свою очередь заявил Хоанг Суан Тиен.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (третий справа) и заместитель министра обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиен (третий слева) во время встречи в Москве, 6 июля 2023 года Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

В ходе встречи была отмечена активизация российско-вьетнамского многопланового взаимодействия, отвечающая коренным интересам двух государств.

Ранее в этот же день состоялся стратегический диалог с участием начальника Главного управления международного военного сотрудничества генерал-лейтенанта Александра Кшимовского, на котором также обсуждались актуальные вопросы многопланового российско-вьетнамского взаимодействия, в том числе военного и военно-технического сотрудничества.

Стороны подтвердили обоюдную «заинтересованность в активизации военно-делегационного обмена по линии видов вооруженных сил», а также констатировали «последовательное наращивание связей в образовательной сфере».

Своих не бросаем

6 июля на родину из украинского плена вернулись 45 российских военнослужащих. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

— Счастлив. Как заново родился. Всем привет, у меня всё нормально. Скоро буду дома, — рассказал один из военнослужащих.

Освобожденные получили новое обмундирование и поделились своими эмоциями.

— Даже не верится, что дома. Родные еще не знают, что обмен состоялся. Спасибо вам, Министерство обороны, — сказал один из солдат.

При первой же возможности бойцы звонили своим родным и близким по телефону, чтобы сказать, что у них всё хорошо.

— Алло, мам, привет! Я дома, всё хорошо. Нас обменяли, сейчас переодевают, — рассказал еще один бывший пленный.

Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, 6 июля 2023 года Фото: ИЗВЕСТИЯ

В ближайшее время освобожденных бойцов самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставят в медучреждения Минобороны России для лечения и реабилитации.

Здесь воевал Анатолий Папанов

Вооруженные формирования Украины наносят атаки на границах ЛНР, но несут потери и отступают. За работой добровольческого отряда «Барс-12» наблюдал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

— Всем сердцем желаю тебе и сослуживцам вернуться побыстрее домой с победой. Ты у меня самый дорогой, хороший, — говорит женский голос из радиоприемника.

Эту радиоволну наши военнослужащие слушают затаив дыхание, вдруг услышат весточку из дома. Сегодня повезло Ишиму. У него даже есть возможность передать обратный привет родным.

— Четвертый месяц уже как здесь. Вернулся после госпиталя, и дальше продолжаем сражаться. Хочу передать привет жене, двум дочерям, родителям. Живы-здоровы, воюем отменно, — сказал боец добровольческого отряда «Барс-12» с позывным Ишим.

Сеть окопов отряда «Барс-12» оборудована нишами с навесами, которые расположены через каждые 10 м. В момент обстрела или атаки беспилотников противника у бойца есть возможность спрятаться и укрыться.

У военнослужащего с позывным Дядя на плече шеврон «Не злите русского солдата», а в руках пулемет «Утес». Боец всегда начеку и уверен, что у противника нет шансов прорвать оборону.

— Легкобронированную технику прошивает спокойно. Бронебойно-зажигательные могут из техники устроить костер. А про человека можно не объяснять. Это печально для человека, — заметил пулеметчик с позывным Дядя.

По словам начальника штаба отряда «Барс-12» с позывным Валдай, раньше здесь проходила линия фронта времен Великой Отечественной войны, воевали наши деды с фашистами.

— Теперь и мы продолжаем. Прямо на этих позициях. Били фашистов тогда, бьем и теперь! — отметил он.

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Рядом с их позициями есть окопы времен Великой Отечественной войны. Именно там 80 лет назад наши предки бились с нацистами за Лисичанск. В их рядах был и всенародно любимый артист Анатолий Папанов.

По словам Дмитрия Зименкина, чтобы узнать о пристрастиях и качествах бойца отряда, нужно заглянуть в его блиндаж. В одном из них есть библиотека, на стене флаг футбольных болельщиков. Среди добровольцев отряда «Барс-12» есть и футболисты, и таксисты. Боец с позывным Таксист шутит, что воевать куда интереснее, чем таксовать.

Отряд продолжает держать оборону Лисичанска, а за ними и вся агломерация из четырех городов ЛНР.

— И наши на них, и они на нас. Получилось прямое столкновение лоб в лоб. Мы на штурм и они на штурм. В общем, выбили, выколотили их, с минимальными потерями наших. Позиции свои мы не отдали им, продолжаем их удерживать, — рассказал подробности последних боев командир роты отряда «Барс-12» с позывным Пека.

Сбили два украинских штурмовика

Всего за последние сутки в зоне специальной военной операции ВФУ потеряли свыше 810 человек и 46 единиц военной техники, включая танк, две САУ Krab польского производства и пять бронемашин, в том числе БТР Stryker производства США, сообщили в Минобороны РФ 6 июля.

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

В ДНР поражено три пункта управления 118-й бригады территориальной обороны, 10-й горно-штурмовой бригады ВФУ и 4-й бригады нацгвардии.

В ЛНР, ДНР и Запорожской области пресечена деятельность пяти украинских диверсионно-разведывательных групп.