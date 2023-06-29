Тамбовский полк: Минобороны развернет новый военно-транспортный авиакластер

До конца года в Тамбове появится полк военно-транспортной авиации (ВТА). Для его базирования будет серьезно расширена инфраструктура аэродрома, после чего он станет крупной авиационной базой. Задачей нового воинской части станет перевозка личного состава, десантирование боевой техники, а также обеспечение повседневных нужд войск. Эксперты отмечают, что с пункта базирования в Тамбове самолеты смогут действовать на западном и южном стратегических направлениях.

Пункт назначения

В этом году в Тамбове появится полк военно-транспортной авиации, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. После ремонта аэродрома там создадут авиационный кластер, который будет обеспечивать работу «авиационных грузовиков». Правда, пока источники отказались назвать тип самолетов, которыми будет оснащена новая воинская часть.

В начале июня в Минобороны сообщили о планах по созданию нового полка военно-транспортной авиации, не приведя подробностей.

— В летнем периоде обучения командованию ВТА предстоит сформировать новый военно-транспортный авиационный полк, ввести в строй молодых летчиков-выпускников 2023 года, подготовить молодых командиров кораблей, а также продолжать освоение новой модернизированной авиационной техники, обеспечить высокий уровень подготовки личного состава и исправности авиационной техники , — рассказали в ведомстве.

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ Фото: commons.wikimedia.org

Аэродром Тамбова находится в нескольких километрах от города. На нем базируется полк дальней авиации. Раньше в городе находилось знаменитое Тамбовское высшее военное авиационное училище лётчиков имени М. М. Расковой.

— В свое время у нас у каждой воздушной армии, потом армии ВВС и ПВО обязательно был полк транспортный при штабе, где базировалось управление, — рассказал «Известиям» экс-командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Транспортный полк необходим для решения задач, управления своими частями на дальних расстояниях. Аэродром там отремонтируют, не знаю в каком он состоянии сейчас. Для западного и южного направлений будет нормально, что авиация будет базироваться в Тамбове. Транспортные борта летают далеко, радиусы их действия большие .

В боях и в мирной жизни

Военно-транспортная авиация играет особую роль в Вооруженных силах. Так, в январе прошлого года она эвакуировала российских граждан из охваченного беспорядками Казахстана. А с началом специальной военной операции на Украине самолеты ВТА непрерывно перевозят личный состав и технику, участвующие в боевых действиях. 20 июня министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства сообщил, что с началом операции интенсивность полетов увеличилась в два с лишним раза, самолеты Ан-124 и Ил-76 выполнили свыше 10 тыс. рейсов. По его словам, объемы авиационных военных перевозок ежегодно возрастают.

— Самолеты перевезли 2 300 единиц техники, более 300 тыс. военнослужащих и 160 тыс. т грузов, а самолеты А-50 и Ил-22 выполнили почти 5 тыс. специальных боевых вылетов, — привел данные министр. Он подчеркнул также, что самолеты ВТА оказывают помощь регионам России и зарубежным странам в тушении лесных пожаров и устранении последствий стихийных бедствий.

Как писали «Известия», прорабатывать вопрос о создании новых полков ВТА Минобороны начало в 2021 году. До конца десятилетия новые части должны получить свыше сотни самолетов Ил-76, как сошедших с конвейера, так и модернизированных.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 «Таганрог» на полигоне Алабино во время совместной подготовки пеших расчетов и механизированной колонны к участию в параде Победы 9 мая на Красной площади. 2019 год Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В последние годы самолеты военно-транспортной авиации принимали активное участие в операциях за рубежом.

Например, в ноябре 2020 года их использовали для экстренного переброса российской миротворческой бригады и её техники в Нагорный Карабахе во время армяно-азербайджанского конфликта.

ВТА перевезли отряд российских военных медиков и специалистов радиационной, химической и биологической защиты в Италию после начала пандемии COVID-19 в 2020 году для помощи в борьбе с болезнью . Для этой же цели российские транспортные самолеты летали в Сербию, Боснию и Герцеговину, Армению и Казахстан.

С 2015 года ВТА обеспечивает бесперебойное снабжение российской группировки в Сирии. Также транспортные самолеты почти ежедневно прилетают на авиабазу Хмеймим. По данным оборонного ведомства, за первые три года операции ВТА выполнили более 2785 рейсов, перевезли свыше 90 тыс. человек и более тысячи единиц вооружения и военной техники.

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 на российской авиабазе Хмеймим Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Российские транспортные самолеты доставляли и сбрасывали с парашютами десятки тонн продуктов и лекарств в сирийские города и поселки, блокированные террористами. Чаще всего самолеты ВТА вылетали в район Дейр-эз-Зора в 2016–2017 годах.

На вооружении военно-транспортной авиации сейчас стоит около 250 самолетов и вертолетов. Большинство из них осталось со времен Советского союза. В 2019 году, по данным Министерства обороны, исправность парка машин удалось повысить до 90%.

Основной самолет в парке ВТА России — Ил-76. Он используется в армии с 1976 года. Максимальная скорость — 800 км/ч, экипаж — 6-7 человек. Вооружен двумя пушками ГШ-23Л калибра 23 мм. Может перевезти 140-225 солдат, или 126 десантников, или до 47 тонн груза.

В последние годы Минобороны получает самолеты новейшей модификации Ил-76МД-90А. Для них полностью перепроектировали крыло. Вес снижен на три тонны без уменьшения прочности. На самолет устанавливают новые двигатели ПС-90А-76. Они расходуют меньше топлива, что позволило увеличить дальность полета почти на 20%. Выросла с 48 до 60 тонн и максимальная грузоподъемность.

Военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А на авиастроительном предприятии «Авиастар-СП» в Ульяновске Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Военно-транспортный самолёт Ан-12 в зависимости от модификации вмещает в себя от 5 до 6 человек экипажа. Максимальный взлетный вес 61 тонна: до 90 солдат, или 60 парашютистов, или 20 тонн груза. Максимальная скорость — 777 км/ч.

Ан-26 — это многоцелевой транспортный самолет, который вмещает в себя экипаж из пяти человек. Его максимальная скорость 540 км/ч, а максимальный взлетный вес 24 тонны. Он может перевозить 40 десантников, или 24 раненых, или 5,5 тонн груза. Первый полёт на нем был совершён 21 мая 1969 года, на вооружении — с 1975 года.