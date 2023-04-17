Широкое приземление: на Новой Земле реконструируют военный аэродром

Министерство обороны России утвердило план расширения и модернизации боевого аэродрома на Новой Земле. За пять лет там полностью обновят специальные постройки, предназначенные для базирования авиатехники, построят современное жилье для военных и их семей. Аэродром Рогачево — важнейший элемент обороны Северного морского пути и всего российского Заполярья. По словам экспертов, его реконструкция позволит лучше контролировать огромное пространство в Арктике и усилить защиту территории страны от возможных ударов через Северный полюс.

Контроль над пространством

План модернизации инфраструктуры аэродрома Рогачево на архипелаге Новая Земля утвержден Министерством обороны России , сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Он рассчитан на пять лет. За это время будет обновлена вся инфраструктура аэродрома, созданы отвечающие современным требованиям места базирования авиатехники. Также запланировано строительство жилья для военнослужащих и членов их семей , обеспечивающего комфортное проживание в условиях Заполярья. Аэродром сможет обеспечивать базирование всех типов летательных аппаратов, включая и самолеты дальней авиации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Рогачево — основной транспортный узел нашего центрального полигона, который занимается обеспечением ядерных испытаний, напомнил военный историк Дмитрий Болтенков.

— В советское время там базировались истребители, — рассказал он «Известиям». — С этого аэродрома можно контролировать огромное пространство арктической морской зоны. Если мы возобновим ядерные испытания или будем что-то развертывать на Новой Земле на постоянной основе, аэродром надо привести в современное состояние. Он ведь единственный на этом архипелаге. Там огромные расстояния и нужен аэродром, с которого можно использовать и перехватчики, и дальнюю авиацию. В случае удара по России через Северный полюс оттуда будут встречать истребители.

С 2020 года на авиабазе Рогачево возобновилось присутствие истребительной авиации. По принципу ротации там дежурят перехватчики МиГ-31БМ и палубные Су-33, прилетающие с Большой земли.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Все наши северные аэродромы всегда имели исключительное стратегическое значение, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Они могут служить как аэродромы подскока при применении сил в случае ударов бомбардировщиков со стороны севера. Соответственно, на этом направлении нужно было как можно дальше выдвинуть наши истребители. Эти аэродромы позволяли перевести бои против атакующих сил на Северный полюс, перехватывать их на дальних рубежах. Кроме того, их можно было использовать для сосредоточения нашей стратегической авиации. Они позволяли сэкономить время и сразу выходить на рубежи пуска наших крылатых ракет. Сегодня они дополняются и другими задачами, в том числе охраной участка Севморпути в случае появления там сил НАТО.

МиГ-31БМ Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

На арктических аэродромах с позапрошлого года размещаются эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-34. Эти самолеты успешно завершили полный цикл испытаний в Заполярье. Временно перебазированные под Мурманск самолеты авиаполка из Шагола на практике опробовали возможности поражать наземные, морские и воздушные цели при экстремально низких температурах. Прошла проверку и их бортовая аппаратура.

В последние несколько лет Министерство обороны развернуло комплексную реконструкцию северных аэродромов на материке и заполярных островах. Один из самых крупных проектов — преобразование в круглогодичную базы Нагурская на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Из-за крайне сурового климата на этом самом северном в мире аэродроме возводятся отапливаемые ангары для хранения и обслуживания воздушной техники. В поселке Тикси строится городок для размещения новой дивизии противовоздушной обороны, вооруженной зенитными ракетными системами С-300.

Памятник защитникам Заполярья в Мурманске Фото: ТАСС/Лев Федосеев

В марте «Известия» сообщали, что балтийское направление усилят морской авиацией. Она будет базироваться на недавно открывшемся после реконструкции аэродроме Левашово под Санкт-Петербургом. Для этого аэродром сейчас расширяется. Какие конкретно авиационные части получит этот пункт базирования, пока неизвестно. Но, помимо боевых самолетов, на новом аэродроме планируется развернуть пассажирские и транспортные самолеты и вертолеты, принадлежащие МА ВМФ.

Арктическое обновление

В последние годы Россия активно строит инфраструктуру в Арктике и размещает там силы для прикрытия Севморпути. Было создано объединенное стратегическое командование «Северный флот», по статусу равное военному округу. Оно получило под свое управление территории и воинские части, выделенные из состава Западного военного округа. Затем арктическую группировку усилили войсками Центрального и Восточного военных округов, расположенными в Заполярье. В береговые части флота вошел 14-й армейский корпус в составе 80-й и 200-й отдельных мотострелковых бригад.

Подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион» во время похода в арктические моря Фото: ТАСС/Сергей Федюнин

На арктических островах размещены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», средства ПВО. Кроме того, регулярно отрабатывается переброска сил в Арктику из других регионов, причем как сухопутных, так и морских. В 2021 году отряд кораблей Северного флота в ходе маневров впервые тренировал высадку морского десанта вдоль Северного морского пути. В разных районах полярные берега штурмовали подразделения морской пехоты и арктических мотострелков.

Вместе с появлением военных баз в регионе строится и транспортная инфраструктура, которая может использоваться для гражданских нужд. Помимо военного присутствия Россия создает в Заполярье инфраструктуру, связанную с охраной природы. Кроме того, создается база для МЧС, которая может использоваться для спасения людей на водах и для защиты окружающей среды. Как ожидается, по мере изменения климата и с вводом в строй новейших ледоколов навигация по Северному морскому пути станет круглогодичной.