Поднять флагман: для авианосца «Адмирал Кузнецов» набирают новый экипаж

Для авианосца «Адмирал Кузнецов» начали готовить новый боевой экипаж. В его состав войдет более 1,5 тыс. офицеров, мичманов и матросов. После завершения формирования экипаж пройдет подготовку, а затем примет у промышленности авианосец и проведет на нем все испытания. В 2017 году, когда корабль поставили на ремонт и модернизацию, его экипаж был практически полностью расформирован. Эксперты отмечают, что набор новой команды станет непростым испытанием для кадровых служб. В боевой состав флота авианосец должен вернуться в 2024 году.

Новая команда

Минобороны России начало заново формировать экипаж авианосца «Адмирал Кузнецов», рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Планируется набрать более 1 тыс. матросов, мичманов и офицеров. Помимо чисто морских должностей — мотористов, штурманов, связистов, — экипаж укомплектуют специалистами по эксплуатации и обслуживанию авиационной техники и оборудования.

После завершения комплектования экипаж пройдет обучение и слаживание. А затем проведет все испытания корабля, который после шести лет модернизации должен вернуться в боевой состав флота.

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Точное количество личного состава корабля источники «Известий» назвать отказались. Но речь идет о более чем 1,5 тыс. военнослужащих. За счет установки новых автоматизированных систем и агрегатов экипаж несколько сократился. Ранее он составлял более 1,9 тыс. моряков.

— У нас почти нет таких больших кораблей с экипажем в 1,5 тыс. человек, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Помимо «Кузнецова», это два крейсера — «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий». Соответственно, надо подобрать огромное количество людей, специалистов по эксплуатации турбин, котлов. Формирование экипажа такого корабля — это очень сложный процесс. Численность одной только команды, которая обеспечивает движение корабля, превышает экипаж современного корвета. Сложность еще в том, что если в ВМС США много авианосцев и они могут переводить специалистов с одного корабля на другой, то «Адмирал Кузнецов» — единственный в своем роде. Надо долго готовиться, чтобы разобраться, где, что к чему на таком огромном корабле. Помимо офицеров и мичманов, надо набрать матросов-контрактников. Это очень непростая задача для кадровых служб.

21 февраля этого года гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что доковый ремонт на подводной части корабля завершен , в связи с чем он выведен с доковой площадки и встал на место постоянного ремонта. В боевой состав флота авианосец, по словам главы ОСК, должен вернуться в следующем году.

Фото: РИА Новости/пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик

В прошлом году в ОСК обещали завершить ремонт в 2023-м, однако не исключали переносов сроков из-за задержек с поставками оборудования предприятиями кооперации. В ходе ремонта меняются авионика, летная палуба с трамплином, энергетическое оборудование и силовая установка.

Единственный в своем роде

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — флагман ВМФ России и Северного флота (СФ). Корабль был спущен на воду в 1985 году, в 1991-м вошел в состав СФ. В 1995 году нес боевую службу в Средиземном море. В 2007–2008 годах во главе отряда кораблей совершил поход в Атлантический океан и Средиземное море.

В 2016–2017 годах в составе оперативного соединения кораблей в Средиземном море выполнял боевые задачи у берегов Сирии. Пилоты авиагруппы выполнили более 400 боевых вылетов, поразив свыше 1,2 тыс. объектов террористов. После возвращения из похода корабль был отправлен на ремонт и модернизацию.

Фото: РИА Новости/пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик

Во время ремонта корабля произошло несколько серьезных происшествий. В октябре 2018 года затонул плавучий док ПД-50. «Кузнецов» получил повреждения от падения докового крана, но остался на плаву. Его отбуксировали к причалу 35-го судоремонтного завода в Североморске, где он в дальнейшем и проходил ремонт.

В декабре 2019 года на борту авианосца произошел пожар. Во время сварочных работ искра попала в трюм, где было разлито топливо. В результате погибли два человека, 14 пострадали. В конце прошлого года также сообщалось о возгорании на корабле, оно было ликвидировано, обошлось без пострадавших.

Северный флот, в состав которого входит «Адмирал Кузнецов», самый мощный в ВМФ России . Его подводные ракетоносцы несут боевое дежурство в самых разных регионах мира. Кроме того, в зону ответственности командования СФ входят арктические рубежи страны — с середины прошлого десятилетия Россия активно строит инфраструктуру в Арктике и размещает там силы для прикрытия Северного морского пути.

Фото: ТАСС/Андрей Лузик

Объединенное стратегическое командование «Северный флот» получило статус, равный военному округу, а под свое управление — территории и воинские части, выделенные из состава Западного военного округа. Затем арктическую группировку усилили войсками Центрального и Восточного военных округов, расположенными в Заполярье.

На арктических островах размещены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», средства ПВО. Реконструированы полярные аэродромы, на них несут службу истребители. Кроме того, регулярно отрабатывается переброска сил в Арктику из других регионов, причем как сухопутных, так и морских. Вместе с появлением военных баз в регионе строится и транспортная инфраструктура, которая может использоваться для гражданских нужд.