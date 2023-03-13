Подлодный мир: Австралия станет первой неядерной страной с атомными субмаринами

13 марта может стать поворотным моментом в сфере ядерной безопасности. Ожидается, что на встрече лидеров США, Великобритании и Австралии в рамках альянса AUKUS будет объявлено о соглашении по продаже Канберре атомных подлодок. Это будет первый случай в истории, когда неядерная держава пополнит свой флот субмаринами такого типа, создав тем самым международный прецедент. В Пекине настаивают, что это ставит под угрозу Договор о нераспространении ядерного оружия. Впрочем, в экспертном сообществе считают, что говорить о прямом нарушении ДНЯО нельзя, хотя высокообогащенный уран, находящийся в реакторах подлодок, должен быть поставлен под контроль МАГАТЭ.

Атом у австралийских берегов

В не так давно созданном трехстороннем альянсе AUKUS назревают серьезные подвижки — 13 марта лидеры США, Великобритании и Австралии Джо Байден, Риши Сунак и Энтони Альбанезе встретятся в Сан-Диего (штат Калифорния). В Белом доме решили не вдаваться в подробности касательно повестки переговоров, отметив, что стороны обсудят партнерство по линии AUKUS. Тем не менее в СМИ появилась информация, что в понедельник будет объявлено о соглашении касательно покупки Канберрой американских подлодок класса «Вирджиния».

Согласно источникам CNN, Австралия приобретет у Соединенных Штатов как минимум четыре атомные подлодки (стоимость каждой составит $3 млрд). Однако собеседники Reuters уверены, что речь идет о покупке пяти АПЛ, причем первую субмарину отправят Канберре в ближайшие годы.

У Австралии уже есть флот из шести обычных (дизель-электрических) подлодок класса «Коллинз», срок службы которых будет продлен до 2036 года. Кроме того, до появления AUKUS в 2021 году между Канберрой и Парижем действовало соглашение на строительство 12 субмарин. Однако из-за решения создавать атомный флот вместе с США и Великобританией в рамках AUKUS Австралия разорвала заключенный еще в 2016-м договор с Францией на $66 млрд, а также пообещала выплатить $585,2 млн в качестве компенсации. При этом изначально планировалось, что Канберра получит от союзников по альянсу лишь технологии строительства АПЛ, но никак не сами субмарины.

Австралийские подводные лодки класса Collins Фото: REUTERS/AAP Image/Richard Wainwright

Теперь же всё идет к тому, что Австралия станет первой неядерной страной с флотом атомных подлодок. До этого такие субмарины стояли на вооружении только у шести членов так называемого ядерного клуба: России, США, Великобритании, Франции, Индии и Китая. Пекин, кстати, еще летом 2022-го заявил, что создание АПЛ для Канберры не должно начаться без одобрения всех членов МАГАТЭ, так как речь идет о риске нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия, который в свое время подписала и Австралия.

Как пояснил директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин, передача атомной подводной лодки не равна передаче ядерного оружия. Однако в этой сделке, о которой стороны AUKUS могут объявить уже 13 марта, есть аспект, затрагивающий тематику ядерного нераспространения.

— Он связан с тем, что в реакторах американских атомных подводных лодок используется крайне высокообогащенный уран — более 90% с оружейным уровнем обогащения, — отметил он.

По мнению эксперта Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича, «слишком жестко» говорить, что продажа «Вирджиний» Канберре — это нарушение ДНЯО.

— Никакого распространения ядерного оружия здесь, конечно, нет, но есть распространение делящегося материала и атомных технологий, — сказал он «Известиям». — Проблема в том, что это не просто атомные подводные лодки, а субмарины с реакторами на обогащенном уране. Никто не предполагает, что австралийцы будут его оттуда доставать и делать бомбы, но, с другой стороны, по формальному признаку такой высокообогащенный уран необходимо ставить под соответствующий контроль механизмов МАГАТЭ.

Фото: Getty Images/Drew Anger

Как предположил Стефанович, стороны будут проводить консультации с МАГАТЭ, в ходе которых сформируют некий верификационный механизм. Специалисты агентства будут следить за соответствием международным стандартам мер по сохранности делящегося материала и за предотвращением несанкционированного допуска. Также есть вероятность, что при активном участии Москвы и Пекина получится добиться «более глубоких верификационных мер».

При этом передача Австралии АПЛ станет первым кейсом, когда неядерная держава получит от ядерной страны атомные субмарины, подчеркнул эксперт. Если предположить, что когда-нибудь у Китая или России появится союзное государство в Южной Америке, которому они будут готовы передать такие подлодки, препятствий уже никаких не будет, поскольку AUKUS создаст прецедент.

Почему «Вирджиния»

Впрочем, решение поставить «Вирджинии» Канберре ожидаемо, считает Василий Кашин. Дело в том, что собственный австралийский промышленный потенциал крайне низок, страна не в состоянии в короткие сроки построить даже дизель-электрические субмарины.

— В Великобритании же мощности по строительству таких кораблей крайне ограничены, они строят лодку за длительный период — семь и более лет. Когда до этого обсуждались варианты строительства лодок в Австралии с британской помощью, звучали сроки, что Канберра получит их где-то к 2046 году, — объяснил эксперт.

В то же время в США цикл постройки АПЛ «Вирджиния» от начала закладки до ввода в строй составляет в среднем чуть более трех лет. Поэтому в итоге союзники и решили пойти по самому реальному пути, поделился Кашин.

Атомная подводная лодка класса «Вирджиния» Фото: Global Look Press/Bryan Moffat

— Лодки класса «Вирджиния» относятся к четвертому поколению американских субмарин, — рассказал военный историк Дмитрий Болтенков. — Они оптимизированы для разных видов боевых действий. Американцы их активно клепают, постоянно модернизируют. На последних поколениях уже стоят универсальные пусковые установки. Это достаточно универсальные корабли. Они примерно соответствуют нашим лодкам проекта 885М «Ясень-М» типа «Северодвинск» и «Казань».

Также особенность американских лодок заключается в том, что на борту могут размещаться подразделения спецназа. В целом субмарины типа «Вирджиния» считаются современными хорошими кораблями, подытожил эксперт.

Раздразнить дракона

Союз AUKUS с самого начала вызывал опасения многих стран, включая и Россию. Но больше всего он беспокоил Китай, против которого во многом и создавался, как и многие другие «клубы по интересам» под эгидой США, вроде альянса QUAD c участием Индии, Японии, той же Австралии и самих Штатов.

Неудивительно, что новости о передаче Австралии американских подлодок в Пекине встретили без радости. «Это трехстороннее сотрудничество представляет собой серьезные риски распространения ядерного оружия, подрывает международную систему нераспространения, усугубляет гонку вооружений и наносит ущерб миру и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметила ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Получение Канберрой подводных лодок из США позволяет довольно резко усилить потенциал Штатов и союзников на Тихом океане и будет иметь реальные последствия для баланса сил в регионе, сказал Василий Кашин. Ответом КНР на это, по его словам, практически наверняка станут дополнительные вложения в собственные военно-морские силы.

По данным прошлогоднего отчета Пентагона, военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая насчитывали 340 кораблей и подводных лодок, в том числе 12 атомных субмарин, шесть из которых оснащены баллистическими ракетами, а также 44 подлодки с обычным двигателем. При этом ресурсы для расширения военного потенциала у КНР имеются: на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей 5 марта депутаты утвердили увеличение оборонного бюджета в этом году на 7,2%, до 1553,7 млрд юаней (около $224,8 млрд).

Подводная лодка военно-морского флота Китая Фото: Getty Images/Guang Niu/Pool

Еще одним логичным последствием нынешних событий наверняка станет пауза в недавно наметившемся процессе нормализации отношений Пекина и Канберры.

— Думаю, что такое быстрое развитие событий может поставить под вопрос частичное смягчение австралийско-китайских противоречий. Может быть жесткая реакция. Хотя это хорошо для России, поскольку Австралия — наш прямой конкурент по целому ряду сырьевых товаров в Китае, — подчеркнул Василий Кашин.

После примерно четырех лет прохладцы, а то и открытой вражды в отношениях Австралии и Китая, сопровождавшейся санкционными войнами, в конце прошлого года правительстве Канберры взялось за восстановление связей с КНР. В декабре в Пекине побывала глава МИД Австралии Пенни Вонг, вслед за чем страны возобновили Австралийско-китайский внешнеполитический и стратегический диалог, замороженный с 2018 года.

Как заявил 10 марта Энтони Альбанезе, увеличение военной мощи страны не мешает Канберре одновременно улучшать отношения с Пекином. Однако далеко не факт, что китайская сторона придерживается того же мнения.