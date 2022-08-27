Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ОК ДНЯО) продлилась почти месяц и закончилась без итогового документа . Единственное, о чем удалось договориться — это сроки проведения следующей конференции. Учитывая количество разногласий вокруг ядерной проблематики, такой исход был вполне предсказуем. Больше всего дискуссий вызвали формулировки по Украине — в частности, по Запорожской АЭС и Будапештскому меморандуму . Россия обвинила Киев и страны Запада в политизации этих вопросов, а США заявили, что своими поправками Москва сорвала итоговый документ. Тем не менее опрошенные «Известиями» эксперты считают, что назвать нынешнюю ОК провальной нельзя — по сравнению с предыдущим циклом на этот раз делегации были настроены гораздо конструктивнее.

«Противоречий стало больше»

26 августа в Нью-Йорке подошла к концу десятая Обзорная конференция ДНЯО (NPT Review Conference — RevCon). ОК проходит каждые пять лет, и изначально десятую конференцию планировали на 2020 год. Но свои коррективы внесла пандемия COVID из-за чего сроки пришлось несколько раз переносить.

Справка «Известий» Договор о нераспространении ядерного оружия — фундаментальный документ в системе международной безопасности. Он был одобрен Генеральной Ассамблеей в 1968 году, вступил в силу в 1970-м. На сегодня в нем участвует 191 страна. Государства в нем делятся на тех, что обладают, и тех, что не обладают ядерным оружием. К первым относятся страны, которые провели ядерные испытания до 1967 года. В официальный клуб ядерных держав входят Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Есть государства, которые считаются неофициальными ядерными державами и которые в ДНЯО участвовать отказались, — это Израиль, Индия, КНДР и Пакистан. Документ состоит из 11 статей. В его основе три столпа: нераспространение, разоружение и использование атомной энергии в мирных целях. Один из главных принципов в том, что ядерные страны обязуются не передавать ЯО и контроль над ним неядерным государствам, а также не помогать, не поощрять и не побуждать эти государства такое оружие получить. То же касается неядерных держав — они обязуются не принимать и не развивать у себя ЯО.

Фото: ТАСС/Виктор Кошевой Подписание Договора о нераспространении ядерного оружия, 5 февраля 1970 года

К 2022 году обстановка вокруг ДНЯО сложилась напряженная — конференция проходила на фоне обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС) и контактов по отправке туда МАГАТЭ, переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки (длятся уже не первый год и, по заявлениям, вот-вот должны увенчаться успехом), заморозки стратегического диалога между Россией и США, формирования трехстороннего пакта AUKUS (нацелен на передачу Австралии американских технологий атомных подводных лодок и вызывает резкое неприятие у Китая и России). Эти вопросы в той или иной степени фигурировали на нынешней конференции.

Главная цель ОК — принять итоговое заявление, которое одобрили бы делегации 191-й страны-участницы . За последние 27 лет (за это время состоялось пять ОК) такой документ приняли лишь дважды: в 2000 и 2010 годах; в 1995, 2005 и 2015-м конференции закончились без консенсуса, хотя в 1995-м главным стало решение продлить ДНЯО бессрочно.

Семь лет назад документ провалился из-за того, что страны не смогли договориться по зоне на Ближнем Востоке, свободной от оружия массового уничтожения (ЗСОМУ). Тема обсуждается с 1995 года. Этот механизм должен освободить регион от всех трех видов ОМУ — ядерного, химического и биологического. В 2015 году Россия представила рабочий документ с конкретными шагами в сторону ЗСОМУ, однако в итоге его заблокировали Великобритания, Канада и США.

— Противоречий после 2015 года стало больше , — сказал «Известиям» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. — Единственное, фактически, светлое пятно в сфере нераспространения — СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий, или иранская ядерная сделка. — «Известия») — остается практически в коме . На корейском полуострове ситуация значительно осложнилась. В подвешенном состоянии инициатива по ЗСОМУ на Ближнем Востоке.

ОК — не ок Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lance Cpl. Weston Brown

Нет подвижек и по ядерному разоружению , отмечает эксперт: публично «поднят потолок» в Великобритании и, видимо, наращивает свои арсеналы Китай; не просматривается и новый договор между Россией и США, который бы пришел на смену СНВ-III, а «мирный атом» становится частью глобального противоборства в сфере энергетики и высоких технологий.

— Появление Договора о запрещении ядерного оружия теоретически могло простимулировать прогресс в ДНЯО, однако фактически два процесса постепенно входят в клинч , — продолжает Дмитрий Стефанович. — Единственный относительно позитивный элемент — «ядерная пятерка» становится все более формальным механизмом консультаций по острым околоядерным темам, и даже смогла принять совместные заявления по ядерным угрозам с акцентом на формулу о невозможности победы в ядерной войне. Однако и здесь можно констатировать, что результаты оказываются «too little, too late» (англ. — слишком маленькие, слишком поздно).

Новая реальность

Еще в начале нынешней конференции ее председатель, аргентинский дипломат Густаво Злаувинен заявлял, что не стал бы мерить успех конференции только по тому, будет ли принято итоговое заявление.

« Моя задача как председателя конференции подталкивать страны к тому, чтобы они приложили все усилия и обсудили общий консенсусный документ . Чтобы в нем было все: и обзорная часть о том, насколько хорошо или нет государства выполняют свои обязательства по договору, и часть на перспективу, в которой они определят, что еще можно предпринять, — сказал он 2 августа. — <…> Даже если мы не получим никакого документа, но делегации покинут Нью-Йорк с пониманием того, что должно быть сделано в течение ближайших пяти лет, то это уже будет значимым результатом ».

ОК — не ок3 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/MC2 Thomas Gooley

Глава ПИР-Центра, советник делегации РФ на конференции Владимир Орлов 24 августа выделил «четыре узла противоречий, которые надо либо развязывать, либо разрубать, чтобы остался какой-то шанс для итогового документа»:

1. Недовольство неядерных стран «разбавленным языком проекта итогового документа» по ядерному разоружению;

2. Растущее беспокойство арабских стран из-за того, что тема Израиля и ЗСОМУ «ушла в тень»;

3. Проблема с безопасностью АЭС во время боевых действий. По словам Владимира Орлова, в итоговом документе западные страны хотели обвинить Россию в ситуации вокруг ЗАЭС, а Россия, в свою очередь, хотела осуждения Украины;

4. Претензии Китая по AUKUS — не понятно, будет ли Пекин «затягивать этот узел», или он пока «тестирует обстановку на будущее».

Ни развязать, ни разрубить проблемные узлы не удалось — итоговый документ принят не был . Замглавы делегации РФ, зампостпреда РФ при Отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов сказал, что причиной срыва стала «огромная дистанция между позициями сторон, которую они так и не сумели преодолеть». Дипломат обвинил в политизации работы Украину и западные страны .

« Их стремление навязать неприемлемые политические формулировки по украинским делам — это чистой воды провокация со стороны тех, кто готов пожертвовать результатами многолетнего обзорного процесса по ДНЯО и использовать конференцию для сведения счетов с Россией, поднимая темы, не имеющие прямого отношения к договору», — заявил Андрей Белоусов.

ОК — не ок2 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

РФ считает, что на ОК важно было концентрироваться на глобальных вопросах, а не на конкретных ситуациях . По словам Густаво Злаувинена, она предложила изменить формулировки по части Запорожской АЭС и Будапештского меморандума (документ, согласно которому Украина после развала СССР отказалась от ядерного оружия взамен на гарантии ее безопасности), но другие делегации их не приняли. Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман подчеркнул, что «изменения, которые Россия предложила в последние минуты, вовсе не были незначительными», и обвинил Москву в том, что документ принять так и не удалось .

В России при этом исход нынешней конференции провальным не считают . «Если бы документ, который не удовлетворяет ни одно из государств-участников, был принят, это повлекло бы, на наш взгляд, большие негативные последствия для договора и его режима, чем отсутствие такого документа», — пояснил Андрей Белоусов.

В экспертном сообществе нынешнюю ОК оценивают скорее позитивно.

— Страны-участницы ДНЯО постарались максимально сгладить противоречия. В этом радикальное отличие от 2015 года с похожей общеполитической ситуацией , — пояснил «Известиям» ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению (VCDNP) Николай Соков. — Тогда страны шли на конференцию под заявления о стремлении сохранить договор и оградить его от политических пертурбаций, но, прежде всего, со стороны США и части союзников политические императивы возобладали над мнениями специалистов. Перед нынешней конференцией звучали похожие заявления, но на этот раз поведение стран им соответствовало.

Не все конфликтные вопросы можно убрать из текста, однако, важен настрой по ходу встреч, считает эксперт, — в этом смысле уже первая неделя вселила осторожный оптимизм, и это настроение в целом сохранилось до завершения конференции. И хотя кризис продолжается, краха режима все же удалось избежать, резюмировал Николай Соков.

Учитывая, что проблемы — от ЗАЭС и СВПД до стратдиалога РФ и США — страны решают напрямую друг с другом, а не на многосторонних площадках, и что консенсуса на полях ДНЯО достичь чаще не удается, чем наоборот, возникает вопрос: насколько вообще значительна площадка ОК?

— ДНЯО остается работающим режимом , и я бы не сказал, что вес обзорных конференций упал. Надо отдавать себе отчет в том, что мир очень сильно изменился, и даже на пике биполярности и однополярности ключевые игроки не могли полностью контролировать пресловутые «три столпа». Что уж говорить про все более развитую многополярность, которую мы наблюдаем сегодня , — пояснил Дмитрий Стефанович. — Так что единственный рецепт: адаптироваться к новой реальности, осознать пределы возможного и помнить о долгосрочных перспективах.

Следующая ОК пройдет в Нью-Йорке в 2026 году, подготовительные встречи состоятся в 2023 году в Вене, в 2024-м в Женеве и в 2025-м в Нью-Йорке. Как заявил Густаво Злаувинен, «таким образом удастся не допустить пропусков между нынешним и следующим обзорными циклами».