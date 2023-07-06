Вторичная волна: потери ВФУ ставят под сомнение их возможное наступление
За последние стуки в ходе неудачных атак в зоне проведения специальной военной операции ВФУ потеряли свыше 760 человек и 54 единицы военной техники, сообщили 5 июля в Минобороны РФ. Эксперты считают, что к концу этой недели противник может начать новую попытку наступления, так как Украине жизненно важно заявить об успехах своих войск на саммите НАТО, который откроется 11 июля в Вильнюсе. Также в Минобороны РФ прокомментировали слова британского адмирала Энтони Радакина, который заявил, что Россия потеряла «половину боеспособности». В военном ведомстве напомнили, что сотни единиц западной техники, отправленные на Украину, сгорели, «едва соприкоснувшись с якобы потерявшей боеспособность российской армией».
Ждем второй волны
В течение суток вооруженные формирования Украины продолжали атаковать на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском стратегических направлениях, сообщили в Минобороны России 5 июля.
— На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск за сутки успешно отражено девять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка ДНР, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районе Артемовска нанесено поражение по скоплениям живой силы и техники ВФУ в трех точках. Также недалеко от Невельского уничтожен полевой склад боеприпасов 109-й бригады теробороны.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 63-й и 66-й механизированных бригад в районе Макеевки и Червоной Дибровы в ЛНР. Кроме того, нанесли поражение живой силе и технике 21-й, 42-й, 63-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВФУ.
На южнодонецком направлении группировка войск «Восток» отбила пять атак ВФУ силами до мотопехотной роты в направлении населенных пунктов Старомайорское и Урожайное.
На запорожском направлении отражена атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВФУ в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области.
По данным Минобороны РФ, 5 июля ВФУ на этих направлениях потеряли свыше 680 человек и 40 единиц военной техники, включая три танка, две САУ Krab польского производства и гаубицы Д-30.
По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, украинские силы продолжают перегруппировку сил и средств. При этом противник максимально старается связать наши войска боем. Также сейчас ВФУ постоянно наносят удары по гражданским объектам. Так они хотят отвлечь российскую артиллерию и тем самым уменьшить потери своих войск.
Перегруппировка вскоре завершится, и тогда начнется новая фаза наступления, полагает военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, украинские силы попытаются добиться хоть какого-нибудь результата перед июльской встречей стран НАТО.
— Я думаю, на днях — а скорее всего, в конце недели — они попытаются что-то сделать, — рассказал эксперт. — На самом деле их возможности тают. Если брать сегодняшнюю сводку министерства обороны, то они потеряли 700 с лишним человек только убитыми. Это почти два батальона. Они должны что-то предъявить перед саммитом НАТО. Страны альянса платят деньги, они должны получить результат. Там люди умеют считать и деньги, и снаряды. У украинских сил еще остались серьезные резервы, но они им вряд ли помогут. Тем более что наши каждый день бьют по центрам принятия решений. Где эти главные резервы? Они небезграничны.
«И фута не будет под килем»
5 июля в Минобороны России прокомментировали выступление начальника штаба обороны Великобритании адмирала Энтони Радакина. Выступая в парламенте, он заявил, что «Россия настолько слаба, что не может вести наступление», украинские войска нанесли российским «критический урон», и Россия потеряла «половину боеспособности».
По оценкам адмирала, Россия якобы израсходовала 10 млн артиллерийских снарядов при способности производить 1 млн, а также потеряла 2,5 тыс. танков при производстве не более 200 машин в год.
В российском военном ведомстве заявили по этому поводу, что опубликованные адмиралом оценки потерь российской бронетехники «обескураживают вселенским масштабом вранья».
Кроме того, в Минобороны заметили, что все эти заявления сделаны «на фоне стенаний других британских военачальников, и даже министра Бена Уоллеса, о тотальном опустошении собственных запасов оружия».
В военном ведомстве напомнили, что сотни единиц техники, отправленные для украинского контрнаступления, «неожиданно сгорели, едва соприкоснувшись с якобы потерявшей боеспособность российской армией».
«Да и перехваленные крылатые ракеты Storm Shadow всё чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры, к сожалению, вызывая жертвы среди мирного населения. Либо падают плашмя, не разрываясь, и пугают своими «ударами» лишь степных тушканов», — говорится в заявлении Минобороны РФ.
Фрагменты крылатых ракет Storm Shadow
В ведомстве отметили, что «весь этот поставленный киевскому режиму британский металлолом» после переплавки еще послужит новым российским регионам неплохим сырьем в ходе восстановительных работ.
Заявления Радакина в британском парламенте были сделаны, чтобы добиться финансирования на закупку нового вооружения для армии «заместо хлама, отправляемого на Украину», считают в ведомстве.
«Проблема лишь одна — как убедить своих налогоплательщиков, что военные поставки Киеву имеют хоть какой-то смысл и для чего-то пригодились. В отсутствие каких-либо результатов украинской армии на поле боя, а теперь уже всё более ясно — даже их перспектив, остается только фантазировать об «утрате боеспособности» российской армии. Ну и самое главное — британский штаб обороны давно уже переквалифицировался из органа стратегического анализа и планирования в нештатный филиал Би-би-си. С таким аналитическими способностями, как у адмирала Радакина, у обороны Соединенного Королевства и фута не будет под килем», — говорится в сообщении.
До 40 снарядов
Предпринятые противником попытки атаки под Угледаром завершились полным провалом. В этом убедился военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.
— До позиций артиллеристов идем пешком, держимся деревьев. На небе ни облака: для вражеских беспилотников самое то, но обмануть их можно даже в такую ясную погоду, — рассказал он.
По словам корреспондента, наши артиллеристы вводят противника в заблуждение, сооружая фальшивые позиции для своих самоходных установок.
Реальный боевой расчет САУ «Гвоздика» находится чуть дальше — в замаскированной точке ожидания. От беспилотников противника ее защищает противодронная сетка.
— Технику бьем абсолютно всю: пикапы, броневики. Обманываем врага. Выманиваем на машины, которые уже не работают. Сами занимаем настоящие позиции, — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным Фокусник.
122-миллиметровая «Гвоздика» уничтожает бронетехнику, артиллерию и пехоту украинских боевиков.
Как только боевому расчету пришла задача, началась работа. Чтобы встать на огневую позицию, зарядить снаряд и навести орудие на цель, ему хватает пары минут. Уничтожив опорник, экипаж переезжает в другое место и переходит в режим ожидания новых целей.
ВФУ вцепились в Угледар мертвой хваткой, так как он является их последним мощным оплотом на южнодонецком направлении. Украинские боевики оборудуют огневые точки в жилых зданиях и окапываются в районах угольных шахт.
В последнее время противник осмелел. Раньше он прятался в городских кварталах, сейчас же постоянно устраивает вылазки к нашим позициям. Заканчиваются они всегда одинаково — разгромом, как это случилось с 37-й бригадой ВФУ.
— Они бежали со своих позиций. Записывали обращение президенту, плакались, что у них не получилось, их обманули, не туда послали, всё бросили. Типичная ситуация для них, — рассказал командир батареи с позывным Кама.
Экипажи гаубиц держат вооруженные формирования Украины на расстоянии выстрела. Только одна САУ «Гвоздика» выпускает до 40 снарядов в день. Для противника же наша самоходная артиллерийская установка недосягаема.
Уничтоженные «Крабы»
В течение суток в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 760 человек и 54 единицы военной техники, включая танки, три артиллерийские системы М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель» и две САУ Krab, изготовленные в Польше, сообщили в Минобороны РФ 5 июля.
В Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В ДНР уничтожены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВФУ, нанесено поражение командному пункту 115-й механизированной бригады ВФУ. Также в ДНР и Запорожской области пресечена деятельность шести украинских диверсионно-разведывательных групп.
Российские средства ПВО в течение суток уничтожили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и шесть украинских БПЛА.