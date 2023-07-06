Вторичная волна: потери ВФУ ставят под сомнение их возможное наступление

За последние стуки в ходе неудачных атак в зоне проведения специальной военной операции ВФУ потеряли свыше 760 человек и 54 единицы военной техники, сообщили 5 июля в Минобороны РФ. Эксперты считают, что к концу этой недели противник может начать новую попытку наступления, так как Украине жизненно важно заявить об успехах своих войск на саммите НАТО, который откроется 11 июля в Вильнюсе. Также в Минобороны РФ прокомментировали слова британского адмирала Энтони Радакина, который заявил, что Россия потеряла «половину боеспособности». В военном ведомстве напомнили, что сотни единиц западной техники, отправленные на Украину, сгорели, «едва соприкоснувшись с якобы потерявшей боеспособность российской армией».

Ждем второй волны

В течение суток вооруженные формирования Украины продолжали атаковать на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском стратегических направлениях, сообщили в Минобороны России 5 июля.

— На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск за сутки успешно отражено девять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка ДНР, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В районе Артемовска нанесено поражение по скоплениям живой силы и техники ВФУ в трех точках. Также недалеко от Невельского уничтожен полевой склад боеприпасов 109-й бригады теробороны.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 63-й и 66-й механизированных бригад в районе Макеевки и Червоной Дибровы в ЛНР. Кроме того, нанесли поражение живой силе и технике 21-й, 42-й, 63-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВФУ.

На южнодонецком направлении группировка войск «Восток» отбила пять атак ВФУ силами до мотопехотной роты в направлении населенных пунктов Старомайорское и Урожайное.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

На запорожском направлении отражена атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВФУ в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области.

По данным Минобороны РФ, 5 июля ВФУ на этих направлениях потеряли свыше 680 человек и 40 единиц военной техники, включая три танка, две САУ Krab польского производства и гаубицы Д-30.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, украинские силы продолжают перегруппировку сил и средств. При этом противник максимально старается связать наши войска боем. Также сейчас ВФУ постоянно наносят удары по гражданским объектам. Так они хотят отвлечь российскую артиллерию и тем самым уменьшить потери своих войск.

Перегруппировка вскоре завершится, и тогда начнется новая фаза наступления, полагает военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, украинские силы попытаются добиться хоть какого-нибудь результата перед июльской встречей стран НАТО.

— Я думаю, на днях — а скорее всего, в конце недели — они попытаются что-то сделать, — рассказал эксперт. — На самом деле их возможности тают. Если брать сегодняшнюю сводку министерства обороны, то они потеряли 700 с лишним человек только убитыми. Это почти два батальона. Они должны что-то предъявить перед саммитом НАТО. Страны альянса платят деньги, они должны получить результат. Там люди умеют считать и деньги, и снаряды. У украинских сил еще остались серьезные резервы, но они им вряд ли помогут. Тем более что наши каждый день бьют по центрам принятия решений. Где эти главные резервы? Они небезграничны.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

«И фута не будет под килем»

5 июля в Минобороны России прокомментировали выступление начальника штаба обороны Великобритании адмирала Энтони Радакина. Выступая в парламенте, он заявил, что «Россия настолько слаба, что не может вести наступление», украинские войска нанесли российским «критический урон», и Россия потеряла «половину боеспособности».

По оценкам адмирала, Россия якобы израсходовала 10 млн артиллерийских снарядов при способности производить 1 млн, а также потеряла 2,5 тыс. танков при производстве не более 200 машин в год.

В российском военном ведомстве заявили по этому поводу, что опубликованные адмиралом оценки потерь российской бронетехники «обескураживают вселенским масштабом вранья».

Кроме того, в Минобороны заметили, что все эти заявления сделаны «на фоне стенаний других британских военачальников, и даже министра Бена Уоллеса, о тотальном опустошении собственных запасов оружия».

В военном ведомстве напомнили, что сотни единиц техники, отправленные для украинского контрнаступления, «неожиданно сгорели, едва соприкоснувшись с якобы потерявшей боеспособность российской армией».

«Да и перехваленные крылатые ракеты Storm Shadow всё чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры, к сожалению, вызывая жертвы среди мирного населения. Либо падают плашмя, не разрываясь, и пугают своими «ударами» лишь степных тушканов», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Фрагменты крылатых ракет Storm Shadow Фото: РИА Новости

В ведомстве отметили, что «весь этот поставленный киевскому режиму британский металлолом» после переплавки еще послужит новым российским регионам неплохим сырьем в ходе восстановительных работ.

Заявления Радакина в британском парламенте были сделаны, чтобы добиться финансирования на закупку нового вооружения для армии «заместо хлама, отправляемого на Украину», считают в ведомстве.

«Проблема лишь одна — как убедить своих налогоплательщиков, что военные поставки Киеву имеют хоть какой-то смысл и для чего-то пригодились. В отсутствие каких-либо результатов украинской армии на поле боя, а теперь уже всё более ясно — даже их перспектив, остается только фантазировать об «утрате боеспособности» российской армии. Ну и самое главное — британский штаб обороны давно уже переквалифицировался из органа стратегического анализа и планирования в нештатный филиал Би-би-си. С таким аналитическими способностями, как у адмирала Радакина, у обороны Соединенного Королевства и фута не будет под килем», — говорится в сообщении.

До 40 снарядов

Предпринятые противником попытки атаки под Угледаром завершились полным провалом. В этом убедился военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

— До позиций артиллеристов идем пешком, держимся деревьев. На небе ни облака: для вражеских беспилотников самое то, но обмануть их можно даже в такую ясную погоду, — рассказал он.

По словам корреспондента, наши артиллеристы вводят противника в заблуждение, сооружая фальшивые позиции для своих самоходных установок.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Реальный боевой расчет САУ «Гвоздика» находится чуть дальше — в замаскированной точке ожидания. От беспилотников противника ее защищает противодронная сетка.

— Технику бьем абсолютно всю: пикапы, броневики. Обманываем врага. Выманиваем на машины, которые уже не работают. Сами занимаем настоящие позиции , — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным Фокусник.

122-миллиметровая «Гвоздика» уничтожает бронетехнику, артиллерию и пехоту украинских боевиков.

Как только боевому расчету пришла задача, началась работа. Чтобы встать на огневую позицию, зарядить снаряд и навести орудие на цель, ему хватает пары минут. Уничтожив опорник, экипаж переезжает в другое место и переходит в режим ожидания новых целей.

ВФУ вцепились в Угледар мертвой хваткой, так как он является их последним мощным оплотом на южнодонецком направлении. Украинские боевики оборудуют огневые точки в жилых зданиях и окапываются в районах угольных шахт.

В последнее время противник осмелел. Раньше он прятался в городских кварталах, сейчас же постоянно устраивает вылазки к нашим позициям. Заканчиваются они всегда одинаково — разгромом , как это случилось с 37-й бригадой ВФУ.

— Они бежали со своих позиций. Записывали обращение президенту, плакались, что у них не получилось, их обманули, не туда послали, всё бросили. Типичная ситуация для них, — рассказал командир батареи с позывным Кама.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Экипажи гаубиц держат вооруженные формирования Украины на расстоянии выстрела. Только одна САУ «Гвоздика» выпускает до 40 снарядов в день. Для противника же наша самоходная артиллерийская установка недосягаема.

Уничтоженные «Крабы»

В течение суток в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 760 человек и 54 единицы военной техники, включая танки, три артиллерийские системы М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель» и две САУ Krab, изготовленные в Польше, сообщили в Минобороны РФ 5 июля.

В Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В ДНР уничтожены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВФУ, нанесено поражение командному пункту 115-й механизированной бригады ВФУ. Также в ДНР и Запорожской области пресечена деятельность шести украинских диверсионно-разведывательных групп.