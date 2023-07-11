Нормальное отражение: ПВО России отбила украинские ракетные атаки

Вооруженные силы РФ отбили ракетный удар в Крыму, Ростовской и Калужской областях. Средствами ПВО были перехвачены пять ракет зенитного ракетного комплекса С-200, модернизированные для ударов по наземным объектам. Их целями должны были стать Керченский мост и военные аэродромы Морозовск в Ростовской и Шайковка в Калужской области . Эксперты отмечают, что доработанные зенитные ракеты С-200 — довольно опасные средства нападения, но наши ПВО уверенно сбивают такие цели.

Ракетный удар

Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять выпущенных ВФУ управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-200 , сообщили в Минобороны России 10 июля.

Подробности безуспешного удара 9 июля по наземным объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях стали известны из доклада начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова командующему объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову. Виктор Афзалов сообщил, что средствами противовоздушной обороны были уничтожены ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход (Крымский мост. — «Известия») и аэродром Морозовск.

По его словам, еще двумя ракетами украинские формирования пытались нанести удар по аэродрому Шайковка в Калужской области. Они были отклонены с боевого курса средствами радиоэлектронной борьбы и упали в районе населенного пункта Бытошь.

— Пострадавших нет , — уточнил генерал.

Валерий Герасимов поставил задачу начальнику Главного управления (бывшее Главное разведывательное управление Генерального штаба. — «Известия») и другим должностным лицам организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных средств — это поможет в дальнейшем наносить упреждающие удары.

Военнослужащий ВС РФ Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Кроме того, он поручил в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, зенитные ракеты С-200 предположительно были поставлены польской стороной. Одна из ракет была доработана для использования кассетных боеприпасов от РСЗО «Смерч». Другие — оснащены осколочно-фугасными боеголовками.

По словам собеседников, у Украины свои ракеты для С-200 были небоеготовы. ВСУ прекратили их обслуживание и сняли из полков первой линии, после того как украинские зенитчики сбили пассажирский самолет Ту-154 в 2001 году над Черным морем.

У зенитно-ракетного комплекса C-200 было несколько модификаций, рассказал «Известиям» бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

— C-200 — это очень успешный советский комплекс большой дальности, который применялся длительное время, — объяснил он. — В России С-200 недавно сняли с вооружения. Но они и сейчас есть в Сирии и странах Ближнего Востока. Его ракеты предназначены для уничтожения стратегической авиации, постановщиков помех и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения . Дальняя граница поражения — 255 км. Зенитную ракету комплекса можно легко доработать для применения по наземным целям — и это достаточно опасное средство нападения. Боевая часть ракеты довольно внушительная, дальность применения у нее большая, к тому же она помехоустойчивая и точная при определенных навигационных доработках.

Эксперт отметил, что наши ПВО не раз сбивали ракеты С-200.

— Это высокоскоростная ракета, но у нее большая отражающая поверхность, поэтому ее сбить не так уж и сложно, — отметил он. — На Украине должно быть много таких ракет. Они могли быть использованы и с ядерными боеголовками, но после объявления Украины безъядерной зоной, их оттуда вывезли.

Попытка теракта

В Министерстве иностранных дел России 10 июля заявили, что попытки Киева обстрелять Керченский транспортный переход, Ростовскую и Калужскую области в воскресенье были бы невозможны без содействия США и возглавляемой ими «коалиции».

— 9 июля неонацистский режим В. Зеленского предпринял очередную попытку совершить террористический акт на российской территории — нанести удар зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, по Керченскому транспортному переходу и аэродрому Морозовск в Ростовской области , – говорится в сообщении на сайте министерства

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В МИДе выразили уверенность, что все виновные в этом преступлении обязательно будут привлечены к уголовной ответственности.

— Кроме того, на эти и другие террористические вылазки киевского режима будет дан ответ российскими Вооруженными силами, которые в рамках специальной военной операции добьются устранения исходящих с украинской территории угроз безопасности нашей страны и российских граждан , — подчеркнули в ведомстве.

Разбили «Акацию»

ВФУ продолжили попытки наступления на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях , сообщили в российском военном ведомстве 10 июля.

— На донецком направлении грамотными действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражены атаки противника в районах населенных пунктов Невельское, Водяное и Клещеевка ДНР, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На краснолиманском подразделения группировки войск «Центр» отразили три атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике 21-й, 63-й и 67-й мехбригад ВФУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское в ДНР и Кузьмино в ЛНР.

Солдат ВФУ Фото: REUTERS/Ercin Erturk

На южнодонецком направлении группировка войск «Восток» отбила атаки противника в районе Ровнополя в ДНР и Работино Запорожской области. На запорожском нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады теробороны в районе Луговского Запорожской области.

На этих четырех направления противник потерял не менее 510 украинских военнослужащих и иностранных наемников , а также 21 единицу военной техники, включая самоходную артиллерийскую установку «Акация» и две гаубицы Д-20.

«Мясные штурмы» наемников

Украинские власти усилили вербовку наемников за границей , сообщили в Минобороны РФ. По их данным, из-за высоких потерь личного состава киевский режим в последний месяц развернул вербовку иностранных наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольных американцам районах Сирии.

— Кроме того, активизирована вербовочная деятельность в США и Канаде. Эта работа ведется на базе украинских загранучреждений при содействии западных спецслужб, в первую очередь ЦРУ и подконтрольных ему частных военных компаний («Акэдеми», «Кьюбик» и «Дин корпорейшн» ), — сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на Украину официально прибыло 11 675 иностранных наемников из 84 государств. Наибольшее количество приехало в марте-апреле 2022 года, но после первых понесенных потерь желающих воевать стало меньше.

Военнослужащие ВС РФ Фото: РИА Новости

Больше всего «диких гусей», как еще называют наемников, приехало из Польши — более 2,6 тыс. человек. Из США и Канады прибыло более 900 человек, из Грузии — свыше 800 наемников. Из Великобритании и Румынии приехало более 700 наемников, из Хорватии — более 300, из Франции и с подконтрольной Турции части Сирии — по 200 и более человек.

По данным на 30 июня, достоверно подтверждено уничтожение в ходе боевых действий 4845 иностранных наемников. Большинство из них приехало из США, Канады и европейских стран. Еще 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины и сейчас в рядах ВФУ продолжают действовать 2029 наемников.

По информации, полученной в ходе допросов украинских боевиков, командиры подразделений ВФУ не привлекаются к ответственности за потери среди иностранных наемников.

По этой причине «диких гусей» в первую очередь бросают в так называемые мясные штурмы.

Штурм мелового завода

Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин стал свидетелем освобождения мелового завода в селе Белогоровка недалеко от Лисичанска.

Несколько танков и бронемашин выдвинулись в сторону позиций вооруженных формирований Украины для штурма промзоны Белогоровки. Огонь по позициям противника вел танк, который замыкал группу из трех БМП с пехотой.

— Мы понимали, что берем огонь на себя, — уже после боя рассказал наводчик орудия танка с позывным Вальтер. — Чтобы нас не накрыла артиллерия, мы постоянно были в движении . Точность нашего огня от этого уменьшается, но так вероятность меньше, что по нам попадут.

Военнослужащий ВС РФ Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Бои за промзону возле мелового месторождения длились несколько месяцев. Удачно провести штурм получилось благодаря хитрости.

Противник концентрировал огонь своих орудий на нашем танке Т-90 «Прорыв». В этот момент, подойдя вплотную к предприятию, пехота начинала штурм при огневой поддержке БМП.

— В результате меловой завод взят без потерь, а украинские боевики отступают в сторону Северска , — рассказал Дмитрий Зименкин.

После взятия мелового завода интенсивность обстрелов Лисичанска снизилась.

Уничтожены склады боеприпасов

В зоне проведения спецоперации 10 июля ВФУ потеряли не менее 605 человек и 32 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

Ударный вертолет Ка-52м Фото: ИА Новости

В Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВФУ. В районе Николаева и Краматорска уничтожены склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск «Херсон» и 56-й механизированной бригады ВФУ.

В ЛНР и Запорожской области пресечена деятельность двух украинской диверсионно-разведывательных групп.