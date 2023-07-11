Нормальное отражение: ПВО России отбила украинские ракетные атаки
Вооруженные силы РФ отбили ракетный удар в Крыму, Ростовской и Калужской областях. Средствами ПВО были перехвачены пять ракет зенитного ракетного комплекса С-200, модернизированные для ударов по наземным объектам. Их целями должны были стать Керченский мост и военные аэродромы Морозовск в Ростовской и Шайковка в Калужской области. Эксперты отмечают, что доработанные зенитные ракеты С-200 — довольно опасные средства нападения, но наши ПВО уверенно сбивают такие цели.
Ракетный удар
Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять выпущенных ВФУ управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-200, сообщили в Минобороны России 10 июля.
Подробности безуспешного удара 9 июля по наземным объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях стали известны из доклада начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова командующему объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову. Виктор Афзалов сообщил, что средствами противовоздушной обороны были уничтожены ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход (Крымский мост. — «Известия») и аэродром Морозовск.
По его словам, еще двумя ракетами украинские формирования пытались нанести удар по аэродрому Шайковка в Калужской области. Они были отклонены с боевого курса средствами радиоэлектронной борьбы и упали в районе населенного пункта Бытошь.
— Пострадавших нет, — уточнил генерал.
Валерий Герасимов поставил задачу начальнику Главного управления (бывшее Главное разведывательное управление Генерального штаба. — «Известия») и другим должностным лицам организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных средств — это поможет в дальнейшем наносить упреждающие удары.
Военнослужащий ВС РФ
Кроме того, он поручил в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.
Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, зенитные ракеты С-200 предположительно были поставлены польской стороной. Одна из ракет была доработана для использования кассетных боеприпасов от РСЗО «Смерч». Другие — оснащены осколочно-фугасными боеголовками.
По словам собеседников, у Украины свои ракеты для С-200 были небоеготовы. ВСУ прекратили их обслуживание и сняли из полков первой линии, после того как украинские зенитчики сбили пассажирский самолет Ту-154 в 2001 году над Черным морем.
У зенитно-ракетного комплекса C-200 было несколько модификаций, рассказал «Известиям» бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.
— C-200 — это очень успешный советский комплекс большой дальности, который применялся длительное время, — объяснил он. — В России С-200 недавно сняли с вооружения. Но они и сейчас есть в Сирии и странах Ближнего Востока. Его ракеты предназначены для уничтожения стратегической авиации, постановщиков помех и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Дальняя граница поражения — 255 км. Зенитную ракету комплекса можно легко доработать для применения по наземным целям — и это достаточно опасное средство нападения. Боевая часть ракеты довольно внушительная, дальность применения у нее большая, к тому же она помехоустойчивая и точная при определенных навигационных доработках.
Эксперт отметил, что наши ПВО не раз сбивали ракеты С-200.
— Это высокоскоростная ракета, но у нее большая отражающая поверхность, поэтому ее сбить не так уж и сложно, — отметил он. — На Украине должно быть много таких ракет. Они могли быть использованы и с ядерными боеголовками, но после объявления Украины безъядерной зоной, их оттуда вывезли.
Попытка теракта
В Министерстве иностранных дел России 10 июля заявили, что попытки Киева обстрелять Керченский транспортный переход, Ростовскую и Калужскую области в воскресенье были бы невозможны без содействия США и возглавляемой ими «коалиции».
— 9 июля неонацистский режим В. Зеленского предпринял очередную попытку совершить террористический акт на российской территории — нанести удар зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, по Керченскому транспортному переходу и аэродрому Морозовск в Ростовской области, – говорится в сообщении на сайте министерства
В МИДе выразили уверенность, что все виновные в этом преступлении обязательно будут привлечены к уголовной ответственности.
— Кроме того, на эти и другие террористические вылазки киевского режима будет дан ответ российскими Вооруженными силами, которые в рамках специальной военной операции добьются устранения исходящих с украинской территории угроз безопасности нашей страны и российских граждан, — подчеркнули в ведомстве.
Разбили «Акацию»
ВФУ продолжили попытки наступления на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях, сообщили в российском военном ведомстве 10 июля.
— На донецком направлении грамотными действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражены атаки противника в районах населенных пунктов Невельское, Водяное и Клещеевка ДНР, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На краснолиманском подразделения группировки войск «Центр» отразили три атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике 21-й, 63-й и 67-й мехбригад ВФУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское в ДНР и Кузьмино в ЛНР.
Солдат ВФУ
На южнодонецком направлении группировка войск «Восток» отбила атаки противника в районе Ровнополя в ДНР и Работино Запорожской области. На запорожском нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады теробороны в районе Луговского Запорожской области.
На этих четырех направления противник потерял не менее 510 украинских военнослужащих и иностранных наемников, а также 21 единицу военной техники, включая самоходную артиллерийскую установку «Акация» и две гаубицы Д-20.
«Мясные штурмы» наемников
Украинские власти усилили вербовку наемников за границей, сообщили в Минобороны РФ. По их данным, из-за высоких потерь личного состава киевский режим в последний месяц развернул вербовку иностранных наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольных американцам районах Сирии.
— Кроме того, активизирована вербовочная деятельность в США и Канаде. Эта работа ведется на базе украинских загранучреждений при содействии западных спецслужб, в первую очередь ЦРУ и подконтрольных ему частных военных компаний («Акэдеми», «Кьюбик» и «Дин корпорейшн»), — сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на Украину официально прибыло 11 675 иностранных наемников из 84 государств. Наибольшее количество приехало в марте-апреле 2022 года, но после первых понесенных потерь желающих воевать стало меньше.
Военнослужащие ВС РФ
Больше всего «диких гусей», как еще называют наемников, приехало из Польши — более 2,6 тыс. человек. Из США и Канады прибыло более 900 человек, из Грузии — свыше 800 наемников. Из Великобритании и Румынии приехало более 700 наемников, из Хорватии — более 300, из Франции и с подконтрольной Турции части Сирии — по 200 и более человек.
По данным на 30 июня, достоверно подтверждено уничтожение в ходе боевых действий 4845 иностранных наемников. Большинство из них приехало из США, Канады и европейских стран. Еще 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины и сейчас в рядах ВФУ продолжают действовать 2029 наемников.
По информации, полученной в ходе допросов украинских боевиков, командиры подразделений ВФУ не привлекаются к ответственности за потери среди иностранных наемников.
По этой причине «диких гусей» в первую очередь бросают в так называемые мясные штурмы.
Штурм мелового завода
Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин стал свидетелем освобождения мелового завода в селе Белогоровка недалеко от Лисичанска.
Несколько танков и бронемашин выдвинулись в сторону позиций вооруженных формирований Украины для штурма промзоны Белогоровки. Огонь по позициям противника вел танк, который замыкал группу из трех БМП с пехотой.
— Мы понимали, что берем огонь на себя, — уже после боя рассказал наводчик орудия танка с позывным Вальтер. — Чтобы нас не накрыла артиллерия, мы постоянно были в движении. Точность нашего огня от этого уменьшается, но так вероятность меньше, что по нам попадут.
Военнослужащий ВС РФ
Бои за промзону возле мелового месторождения длились несколько месяцев. Удачно провести штурм получилось благодаря хитрости.
Противник концентрировал огонь своих орудий на нашем танке Т-90 «Прорыв». В этот момент, подойдя вплотную к предприятию, пехота начинала штурм при огневой поддержке БМП.
— В результате меловой завод взят без потерь, а украинские боевики отступают в сторону Северска, — рассказал Дмитрий Зименкин.
После взятия мелового завода интенсивность обстрелов Лисичанска снизилась.
Уничтожены склады боеприпасов
В зоне проведения спецоперации 10 июля ВФУ потеряли не менее 605 человек и 32 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.
Ударный вертолет Ка-52м
В Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВФУ. В районе Николаева и Краматорска уничтожены склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск «Херсон» и 56-й механизированной бригады ВФУ.
В ЛНР и Запорожской области пресечена деятельность двух украинской диверсионно-разведывательных групп.