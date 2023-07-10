Конечная станция: украинские ракеты целились по Смоленской АЭС

Вооруженные формирования Украины 9 июля попытались нанести ракетный удар по Смоленской атомной электростанции и военному аэродром в Калужской области. Оба боеприпаса были сбиты над Брянщиной. Эксперты отмечают, что атака на российскую АЭС ведет к серьезной эскалации ситуации и потребуют не только дипломатических заявлений, но и адекватных ответных мер. Также в этот день российская армия продолжала наносить удары по логистической инфраструктуре ВФУ. В частности, в Запорожской области были уничтожены склады украинского армейского корпуса. С начала июля на воздух взлетели уже 25 складов ВФУ , сообщили в Минобороны РФ.

Ракетная эскалация

Вооруженные формирования Украины 9 июля попытались нанести ракетный удар по Смоленской АЭС и военному аэродром в Калужской области. Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, в обломках «содержатся конструкции из металлических сплавов». В том числе и специальная труба-крепление для кассетных боеприпасов.

По словам собеседников, это были ракеты «Гром-2» украинского производства или боеприпасы от РСЗО «Смерч». Их уничтожили системы ПВО в Брянской области. Сбили две украинские ракеты, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Работа Смоленской АЭС Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

«Сегодня силами ПВО Вооруженных сил России были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет», — написал он.

Губернатор добавил, что сейчас на месте падения боеприпасов работают оперативные службы.

Ракетная атака по стратегическим объектам России — это действительно очень серьезный вызов, который ведет к эскалации ситуации , рассказала «Известиям» завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.

— Такие атаки нельзя оставлять незамеченными, они требуют адекватных ответных мер, а также заявлений дипломатического плана, — считает эксперт. — Мы раньше слышали об украинских планах осуществить теракты на наших атомных станциях — Смоленской, Ленинградской, Курской. Теперь стало окончательно понятно, что это серьезный вызов, серьезная угроза и на нее надо дать ответ.

Бить по складам

Российские войска 9 июля уничтожили склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВФУ в районе села Задорожное Запорожской области. На донецком направлении поражены склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВФУ, а на купянском — 127-й бригады территориальной обороны, сообщили в Минобороны РФ.

Фото: РИА Новости

Как рассказали источники «Известий», российские силы нанесли серию высокоточных ударов по местам хранения боеприпасов, а также горюче-смазочных средств ВФУ. Объекты были вычислены и подтверждены. Все удары достигли своей цели. Потери значительно осложнили действия украинских сил. В частности, противник вынужден сократить количество техники и личного состава во время атак.

По словам собеседников издания, в настоящее время украинское командование предпринимает усилия, чтобы восполнить потерянные средства.

Вооруженные силы России методично уничтожают склады и логистическую инфраструктуру противника, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Срыв подвоза боеприпасов, топлива и остального материального обеспечения не дают полноценно проводить атаки, — объяснил он. — После уничтожения складов батальона логистики армейского корпуса будет ограничено снабжение трех-пяти украинских бригад. Они не получат или получат в неполном объеме боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другие виды довольствия. Понятно, что при таком снабжении идти вперед эти бригады не смогут.

Эксперт напомнил, что для ударов по логистическим центрам задействуют ВКС, Черноморский флот и ракетные войска.

Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

— Бьют по складам и местам расположений украинских частей, как в ближнем, так и в дальнем тылу, — напомнил он. — На прошлой недели во Львове был уничтожено место хранения танков, поставленных Украине западными союзниками. Все это подрывает возможности противника вести наступательные действия и нашим ребятам на линии боевого столкновения, конечно, становится гораздо легче.

Всего же, по данным Минобороны РФ, с 1 июля Вооруженные силы России уничтожили 25 складов ВФУ. В частности, 1 июля поражено хранилище топлива для военной техники объединенной группировки украинских войск «Запорожье», а 8 июля уничтожен склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

В ночь с 5 на 6 июля был нанесен мощный удар по пунктам временной дислокации личного состава вооруженных формирований Украины и иностранных наемников, а также по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства.

Атаки противника сорваны

Вооруженные формирования Украины продолжили попытки наступления на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях, сообщили в российском военном ведомстве 9 июля.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— На донецком направлении грамотными действиями подразделений Южной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии, успешно отражены атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Первомайское и Северное ДНР, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В районах населенных пунктов Константиновка, Красное, Авдеевка и Красногоровка поражены скопления живой силы и техники ВФУ.

На южнодонецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск Восток отразили атаки противника в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Кроме того, поражены скопления живой силы и техники трех бригад ВФУ.

На краснолиманском направлении группировка войск Центр отбила атаки ВФУ в районах населенных пунктов Торское ДНР, Нововодяное и Невское ЛНР. Нанесено поражение живой силе и технике трех бригад ВФУ и 15-го полка нацгвардии Украины.

Фото: РИА Новости

На южнодонецком и запорожском направлениях отражена одна атака противника и две разведки боем подразделений ВФУ. Еще одна атака была отбита на краснолиманском направлении.

За двое суток на этих направлениях потери противника составили свыше 1200 человек, 76 единиц техники.

Кочующий миномент

Военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на позициях наших бойцов на угледарском направлении и увидел, как минометчики наносят разящие удары по противнику.

— Этот миномет не зря прозвали «кочующим»: он внезапно появляется на линии боевого соприкосновения и так же незаметно исчезает, — рассказал Кирилл Ольков.

Доставляют миномет на передовую с помощью грузовика «Урал». Расчет, находясь на передовых позициях, ждет команды «Выстрел!». Наводчик корректирует огонь по данным с беспилотника.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Цель с БПЛА еще раз подтверждается командиром орудия. Сейчас это укрытия пехоты под Угледаром, которая постоянно предпринимает попытки подобраться к нашим позициям.

— Первый выстрел обязательно пристрелочный. Следующие — уже наверняка. Разведка подтверждает поражение цели, — рассказал корреспондент.

Таким образом 40-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота прикрывает нашу пехоту, которая сдерживает контрнаступление ВСУ на южно-донецком фронте.

— Пацаны приработались, надо прикрывать пехоту. Жизни людей зависят от тебя, поэтому нет времени тормозить, — объясняет принцип работы старший наводчик минометной батареи с позывным Золотой.

ВФУ превратили город в крепость: из жилых домов, они совершают вылазки мелкими группами при поддержке с воздуха.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Наш кочующий миномет для украинских дронов — цель номер один.

— Постоянно наверх смотрим. Это уже привычка. Пока везет. Не всегда БПЛА можно услышать, — объяснил командир минометного расчета с позывным Стерх.

ВФУ напрасно пытаются вычислить координаты наших минометов. Поразив противника выстрелами из ниоткуда, экипаж отъезжает на безопасное расстояние на поиски новых целей, оставаясь недосягаемым.

Сбит украинский истребитель

8 и 9 июля в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 1350 человек и 99 единиц военной техники , включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

В ДНР, ЛНР и Запорожской области пресечена деятельность пяти украинских диверсионно-разведывательных групп.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов